В Красном Яре опять продают дом экс-депутата, с которым был связан земельный скандал. Усадьба подешевела на 20 млн

В 2021 году, как писал НГС, недвижимость принадлежала экс-чоповцу и бывшему депутату Совета депутатов Ордынского района от «Единой России» Игорю Есипенко. На 7 тысячах квадратных метров возле Обского моря он построил домики, беседки, разбил грядки, а также поставил пирсы и мостик, ведущий к заводи. Через какое-то время статусную недвижимость обнесли глухим забором, по соседству с которым располагалась база отдыха общества незрячих. Она прекратила существование в 2016 году, к тому моменту недвижимость экс-депутата уже существовала. Как рассказывал источник в компании, содержавшей базу отдыха, проблем доставлял высокий забор Есипенко, ограничивающей доступ к воде.