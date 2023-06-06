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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Красном Яре опять продают дом экс-депутата, с которым был связан земельный скандал. Усадьба подешевела на 20 млн

Недавно суд лишил Игоря Есипенко клочка земли возле Обского моря — там, где и расположена усадьба

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Так выглядела часть загородного комплекса в 2021 году, построенная на берегу Обского моря. Владельцем дома и участков был экс-депутат Ордынского района Игорь Есипенко

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В Красном Яре Ордынского района вновь выставили на продажу загородный коттедж с гостевым домом, летним бассейном, беседками и домом для персонала. За недвижимость и участок площадью 70 соток, где и расположены постройки, просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 1 июня на сайте N1.ru. При этом два года назад весь загородный комплекс оценивали в 80 миллионов рублей.

Площадь основного дома составляет почти 300 квадратов

Площадь основного дома составляет почти 300 квадратов

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А вот кадр изнутри

А вот кадр изнутри

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Одна из спален основного дома

Одна из спален основного дома

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Кусочек участка, где Игорь Есипенко поставил домик для отдыха

Кусочек участка, где Игорь Есипенко поставил домик для отдыха

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В 2021 году, как писал НГС, недвижимость принадлежала экс-чоповцу и бывшему депутату Совета депутатов Ордынского района от «Единой России» Игорю Есипенко. На 7 тысячах квадратных метров возле Обского моря он построил домики, беседки, разбил грядки, а также поставил пирсы и мостик, ведущий к заводи. Через какое-то время статусную недвижимость обнесли глухим забором, по соседству с которым располагалась база отдыха общества незрячих. Она прекратила существование в 2016 году, к тому моменту недвижимость экс-депутата уже существовала. Как рассказывал источник в компании, содержавшей базу отдыха, проблем доставлял высокий забор Есипенко, ограничивающей доступ к воде.

Береговая полоса, где построил недвижимость Игорь Есипенко

Береговая полоса, где построил недвижимость Игорь Есипенко

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А это забор, выросший в лесу рядом с базой отдыха. За ним — продающаяся недвижимость

А это забор, выросший в лесу рядом с базой отдыха. За ним — продающаяся недвижимость

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Два года назад корреспондент НГС побывала в этом месте и убедилась в наличии высокого забора на берегу Обского моря, закрывающего путь к водохранилищу. Сам Игорь Есипенко, а также его сосед, депутат Совета депутатов Ордынского района Денис Зенин, тоже поставивший забор на этом берегу, утверждали обратное.

После выхода расследования НГС захватом земель на прибрежной полосе заинтересовалась природоохранная прокуратура Новосибирской области. Недавно Ордынский районный суд Новосибирской области по иску природоохранного прокурора признал отсутствующим право собственности Игоря Есипенко на участок в этом месте (в 2021 году его собственником была Россия. — Прим. ред.). Суд признал, что он был сформирован в границах водной полосы, что противоречит кодексу.

Кто в настоящее время владеет участками и выставленным на продажу загородным домом, установить невозможно из-за недавно принятого закона — с 1 марта этого года в России засекретили персональные данные владельцев недвижимости.

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