Новосибирского экс-депутата лишили куска земли на берегу Обского моря — там он построил особняк за 80 млн

В ходе процесса экс-депутат попытался доказать, что на регистрацию участка имел право, а границы береговой линии были рассчитаны неверно, для чего подал встречный иск. В нем он указал, что рядом с его участком расположено болото, которое не является частью Обского водохранилища и именно оно входит в береговую линию. Но суд довод не принял, постановив признать болото, рядом с которым Игорь Есипенко построил дом, сделал грядки, установил мостик и пирс, частью водохранилища. Таким образом часть освоенной Игорем Есипенко земли и оказалась в границах прибрежной зоны.

