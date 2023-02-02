Новосибирского экс-депутата лишили куска земли на берегу Обского моря — там он построил особняк за 80 млн

Ордынский районный суд Новосибирской области по иску природоохранного прокурора лишил экс-депутата Игоря Есипенко участка земли на береговой полосе в районе Красного Яра. Площадь этого участка — 36 квадратных метров и, как следует из опубликованного на сайте суда решения, Есипенко зарегистрировал право собственности на него вопреки закону.
— Наличие права собственности за Есипенко И. Б. на часть береговой полосы препятствует собственнику — Российской Федерации — выполнению мероприятий по охране водного объекта, а также использованию участка по назначению, чем нарушаются права РФ и неопределенного круга лиц. Довод ответчика о том, что не предоставлены доказательства препятствия доступа к водному объекту, суд отвергает, так как береговая полоса относится к землям общего пользования, часть которой занята земельным участком Есипенко И. Б., — говорится в решении.
В ходе процесса экс-депутат попытался доказать, что на регистрацию участка имел право, а границы береговой линии были рассчитаны неверно, для чего подал встречный иск. В нем он указал, что рядом с его участком расположено болото, которое не является частью Обского водохранилища и именно оно входит в береговую линию. Но суд довод не принял, постановив признать болото, рядом с которым Игорь Есипенко построил дом, сделал грядки, установил мостик и пирс, частью водохранилища. Таким образом часть освоенной Игорем Есипенко земли и оказалась в границах прибрежной зоны.
Прокурор также решил предъявить отдельный иск в Новосибирский областной суд об оспаривании решения сессии совета депутатов Красноярского сельсовета о корректировке генплана. Согласно этому генплану, участки лесного фонда, в том числе участок бывшего депутата, некоторое время назад были включены в земли населенных пунктов. После этого стало возможным строительство на этой территории.
— Признать отсутствующими права собственности Есипенко И. Б. на часть земельного участка. В остальной части исковых требований прокурору, встречном иске Есипенко И.Б. — отказать, — указывается в решении.
Кто такой Игорь Есипенко и что за особняк
В сентябре 2021 года НГС опубликовал расследование о том, как берег в районе Красного Яра оказался обнесен глухим забором. За ограждением скрывалась роскошная недвижимость бывшего чоповца и экс-депутата «Единой России» Игоря Есипенко: особняк, пирсы, мостик, открытый бассейн и другие постройки. Свою усадьбу он выставлял на продажу за 80 миллионов.
По соседству с ним поселился нынешний депутат Ордынского района Денис Зенин, он тоже поставил забор. Участок рядом с особняком Игоря Есипенко оказался взят им в аренду совместно с депутатом Заксобрания Василием Иваковым.
Когда-то здесь была база отдыха общества незрячих, но теперь она заброшена и не функционирует. Определенные трудности, как тогда рассказывал НГС источник в компании «НПП "Полимерлайн"», владеющей брошенной базой отдыха, создавал забор экс-депутата, преграждающий доступ к воде.
После публикации материала новосибирская межрайонная природоохранительная прокуратура заинтересовалась этим делом и обратилась в суд.