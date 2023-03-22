Обвиняемого в хищении 83 миллионов директора «НСК-Инвест» Сергея Степанова не выпустили из СИЗО

Директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов не смог обжаловать заключение в СИЗО. 22 марта Новосибирский областной суд отклонил его доводы, оставив под стражей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалобы, суд оставил без изменения решение районного суда. Фигурант обвиняется в мошенничестве при привлечении средств участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Добролюбова на сумму свыше 84 миллиона рублей, — заявили в прокуратуре.
Уголовное дело о хищении денежных средств граждан при строительстве дома по улице Добролюбова, 162/1 возбудили в середине февраля. По данным следствия, возглавляемый Степановым ЖСК «НСК-Инвест» привлекал к строительству многоэтажки по адресу Добролюбова,162/1 дольщиков, не имея разрешения на строительство. В результате ввести дом в эксплуатацию не удалось. Застройщика обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей.
Ранее корреспондент НГС выяснил, что вопросы у силовиков могут возникнуть и к сыну Сергея Степанова.