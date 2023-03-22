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Обвиняемого в хищении 83 миллионов директора «НСК-Инвест» Сергея Степанова не выпустили из СИЗО

Деньги директор «НСК-Инвест», предположительно, похитил у дольщиков дома на Добролюбова

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Сергею Степанову грозит до 10 лет лишения свободы

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Директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов не смог обжаловать заключение в СИЗО. 22 марта Новосибирский областной суд отклонил его доводы, оставив под стражей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалобы, суд оставил без изменения решение районного суда. Фигурант обвиняется в мошенничестве при привлечении средств участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Добролюбова на сумму свыше 84 миллиона рублей, — заявили в прокуратуре.

Уголовное дело о хищении денежных средств граждан при строительстве дома по улице Добролюбова, 162/1 возбудили в середине февраля. По данным следствия, возглавляемый Степановым ЖСК «НСК-Инвест» привлекал к строительству многоэтажки по адресу Добролюбова,162/1 дольщиков, не имея разрешения на строительство. В результате ввести дом в эксплуатацию не удалось. Застройщика обвинили в мошенничестве на сумму более 83 миллионов рублей.

Ранее корреспондент НГС выяснил, что вопросы у силовиков могут возникнуть и к сыну Сергея Степанова.

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