В Новосибирске выставили на продажу бирюзовую студию-подсобку за миллион рублей — помещение всего 10 «квадратов»

В описании утверждается, что рядом с квартирой большой зеленый двор и современная детская площадка, а район МЖК быстро расширяется и у него улучшается инфраструктура.

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Как рассказала корреспонденту НГС представитель агентства «Жилфонд» Марина, помещение в документах обозначено как нежилое.