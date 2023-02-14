В Новосибирске выставили на продажу бирюзовую студию-подсобку за миллион рублей — помещение всего 10 «квадратов»

В Новосибирске на улице Высоцкого выставили на продажу подсобку, переделанную в квартиру. Помещение продают за 1 миллион 50 тысяч рублей, при этом оно официально зарегистрировано как нежилое.
Площадь квартиры — всего 10 квадратных метров. Сообщение о продаже появилось на сайте «ДомКлик».
— Это очень уютная, солнечная, теплая с современным дизайнерским ремонтом студия! Этаж первый, но он высокий. Закрытый тамбур — на три квартиры, — написано в объявлении о продаже.
В описании утверждается, что рядом с квартирой большой зеленый двор и современная детская площадка, а район МЖК быстро расширяется и у него улучшается инфраструктура.
— Студия прекрасно подойдет для проживания одного человека, а может, даже и двух! Отличный вариант для аренды. Не требует никаких вложений. Расчет только наличный. Приглашаем на просмотр, — написано на сайте «ДомКлик».
Как рассказала корреспонденту НГС представитель агентства «Жилфонд» Марина, помещение в документах обозначено как нежилое.
— Там есть окно и легально установлен санузел и опломбированы счетчики через ТСЖ. Позже помещение можно перевести в жилое по желанию, — рассказала риэлтор.
Марина не уточнила, как формировалась цена за квартиру. Цена за квадратный метр в квартире получается 100 тысяч рублей. В среднем в Новосибирске в 2022 году квадратный метр стоит 128,13 тысячи в новостройках и, по данным агентства «Квадротека», на вторичном рынке — 103,95 тысячи рублей.
По Жилищному кодексу Российской Федерации, чтобы перевести нежилое помещение в жилое, нужно, чтобы оно было обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение).
В компании-застройщике «Дискус» уточнили, что такие помещения делались как подсобки с окнами и никто не предполагал делать из них квартиры. Застройщик за действия собственников отвечать не может, уточнили в пресс-службе. Ранее руководитель отдела продаж ГК «Дискус» Олег Басалаев рассказал, что на старте продаж эти помещения стоят 100 тысяч рублей. Купить подсобку может кто угодно и для чего угодно: можно хранить там велосипеды, а можно присоединить к смежной квартире. Провести туда воду и канализацию тоже можно, считает Басалаев.
В 2015 году молодые новосибирские архитекторы разработали дизайн-проект микростудии в подсобке, назвав ее «камерой либерала»: в ней было всё необходимое, в том числе почти полноценная кухня. Проблемой стала только полная автономия такой квартиры: ни канализация, ни водоснабжение в ней проектом не предусмотрены, так что авторы идеи предложили договариваться с соседями.
На прошлой неделе НГС сделал подборку самых роскошных вариантов квартир в новых жилых комплексах в тихом центре Новосибирска. Позволить себе жить в историческом районе смогут лишь те, у кого найдется хотя бы 38 миллионов рублей.