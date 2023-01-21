СЕЙЧАС -29°С
Пробки 2/10
usd 68.67
eur 74.34
Тема дняПенсионерка из Новосибирска пришла на ток-шоу
Все новости
Все новости

В Стрижах построили стеклянный магазин — так, чтобы сохранить большие лиственницы

Здание построили на месте жилого дома

902

Здание спроектировали архитекторы ТАМ «Лантерна»: по задумке авторов, вечером оно должно светиться изнутри через стеклянные фасады

Поделиться

На улице Лобачевского в микрорайоне Стрижи сдали в эксплуатацию стеклянный магазин — его построили на окраине частного сектора.

Предпринимательница Наталья Сысоева рассказала журналисту НГС, что раньше на месте здания находился частный дом, в котором жила ее мать. Размещая на участке новый проект, архитекторы сохранили две большие лиственницы, которые много лет росли у дома.

— Я хотела их убрать, думала, что они портят всю панораму, но мне просто не дали, — смеется предпринимательница.

В здании большое помещение для продуктового магазина и два помещения для магазинов с сопутствующими товарами — аптеки или косметики. Сейчас владелица здания подбирает арендаторов.

На этой неделе в мэрии также выдали разрешение на строительство бассейна в Стрижах: землю для него правительство выделило без торгов.

Для ТАМ «Лантерна» стеклянный магазин — не первый необычный торговый проект: за здание гипермаркета «Быстроном» на Разъезде Иня архитекторы получили национальную премию.

АрхитектураМикрорайон СтрижиТорговая недвижимость
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter