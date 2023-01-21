В Стрижах построили стеклянный магазин — так, чтобы сохранить большие лиственницы

На этой неделе в мэрии также выдали разрешение на строительство бассейна в Стрижах: землю для него правительство выделило без торгов.

Для ТАМ «Лантерна» стеклянный магазин — не первый необычный торговый проект: за здание гипермаркета «Быстроном» на Разъезде Иня архитекторы получили национальную премию.