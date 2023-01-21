В Стрижах построили стеклянный магазин — так, чтобы сохранить большие лиственницы

На улице Лобачевского в микрорайоне Стрижи сдали в эксплуатацию стеклянный магазин — его построили на окраине частного сектора.
Предпринимательница Наталья Сысоева рассказала журналисту НГС, что раньше на месте здания находился частный дом, в котором жила ее мать. Размещая на участке новый проект, архитекторы сохранили две большие лиственницы, которые много лет росли у дома.
— Я хотела их убрать, думала, что они портят всю панораму, но мне просто не дали, — смеется предпринимательница.
В здании большое помещение для продуктового магазина и два помещения для магазинов с сопутствующими товарами — аптеки или косметики. Сейчас владелица здания подбирает арендаторов.
На этой неделе в мэрии также выдали разрешение на строительство бассейна в Стрижах: землю для него правительство выделило без торгов.
Для ТАМ «Лантерна» стеклянный магазин — не первый необычный торговый проект: за здание гипермаркета «Быстроном» на Разъезде Иня архитекторы получили национальную премию.