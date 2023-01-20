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Новосибирский застройщик отдал права на проданную дважды элитную квартиру первому покупателю

Компания пошла на мировое соглашение после выхода материала на НГС

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В ЖК «Воздух» пошли на мировую с покупателем элитной квартиры, который заплатил за недвижимость, но не мог ее получить

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Собственник ЖК «Воздух» (застройщик ООО СЗ «Дом1») пошел на мировую и передал права собственности семье Янушко, которая заплатила более 13 миллионов рублей за элитную квартиру, но не могла получить на нее необходимые документы.

— В ноябре [2022 года] с нами пообщался собственник [компании «Дом1»] Юрий Владиславович Буров. Пришли к общему знаменателю, что мы идем на мировую. Потом мы ждали, чтобы ограничение сняли, которое наложено по суду было, праздники прошли… А сейчас все перерегистрировали на себя. Нам ситуацию [с повторной продажей квартиры] не объясняли: сказали просто, что так получилось, — рассказала корреспонденту НГС Яна Янушко.

Юрий Владиславович Буров — сын крупного российского бизнесмена, президента ГК «Букет» и экс-владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. В конце 2019 года Юрий Буров назначен руководителем строительного проекта в Новосибирске, а чуть позже стал одним из учредителей ООО СЗ «Дом1». По данным системы «Контур.Фокус», 18 января 2023 года ООО СЗ «Дом1» поменяло название на ООО «Бизнес Партнер», а единственным учредителем компании теперь является Сергей Корнеев. Никаких других юрлиц на Корнееве больше не числится.

В компании застройщика так прокомментировал ситуацию:

— Конфликт семьи Янушко и ООО СЗ «Дом1» разрешился мирно: застройщик пошел навстречу покупателям, в настоящий момент семья оформляет документы на квартиру. Право собственности уже зарегистрировано, в назначенный день семье осталось забрать документы в МФЦ. В нашем распоряжении есть документы, подтверждающие переход права собственности, мировое соглашение от 3 ноября 2022 года и определение Центрального районного суда Новосибирска об утверждении мирового соглашения от 5 декабря 2022 года, — ответила на запрос журналиста специалист по связям с общественностью ООО «Отдел продаж» (одно из юрлиц застройщика. — Прим. ред.) Екатерина Букырь.

Напомним, 20 октября 2022 года НГС рассказал историю про то, как семья Янушко в конце 2021 года приобрела элитную квартиру в ЖК «Воздух», оплатив ее полную стоимость, взяв для этого кредит в Сбербанке, но не смогла получить от застройщика все необходимые документы. Застройщик утверждал, что покупатели хоть и оплатили квартиру, но уклонялись от заключения основного договора. В итоге квартира была продана второй раз — некоему юрлицу, которое якобы имело отношение к застройщику. А покупатели, оставшиеся без оплаченной квартиры, объясняли корреспонденту НГС Илье Калинину, что затягивание оформления бумаг происходило не по их вине. В итоге делом заинтересовалась Новосибирская прокуратура.

В июле 2021 года НГС опубликовал большой материал о серьезном конфликте, который сложился в компаниях Владислава Бурова, имеющих отношение в том числе и к ЖК «Воздух». Буров обвинил топ-менеджеров своих компаний, участвовавших в строительстве другого ЖК — «Огни Сибири», в махинациях. В результате этих махинаций, считал бизнесмен, стройке был нанесен ущерб на 200 миллионов рублей.

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