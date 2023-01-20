Новосибирский застройщик отдал права на проданную дважды элитную квартиру первому покупателю

— В ноябре [2022 года] с нами пообщался собственник [компании «Дом1»] Юрий Владиславович Буров. Пришли к общему знаменателю, что мы идем на мировую. Потом мы ждали, чтобы ограничение сняли, которое наложено по суду было, праздники прошли… А сейчас все перерегистрировали на себя. Нам ситуацию [с повторной продажей квартиры] не объясняли: сказали просто, что так получилось, — рассказала корреспонденту НГС Яна Янушко.