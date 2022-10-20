Заплатили за «Воздух». Покупатель элитной недвижимости в центре Новосибирска отдал деньги за жилье, но не получил его

Квартира за 13 миллионов

В конце 2021 года Яна Янушко со своим супругом приобрели у застройщика ООО СЗ «Дом1» квартиру площадью 129,5 квадратного метра в новом ЖК «Воздух». Дом находится за ТРЦ «Галерея Новосибирска» по адресу улица Некрасова, 39.



Яна Янушко рассказала, что для покупки они взяли ипотеку в Сбербанке и оплатили застройщику полную стоимость квартиры.



— У нас есть и предварительный договор [с застройщиком], и кредитный договор. И стопроцентная оплата прошла. <…> Дом уже был сдан. Но мы попали в мертвый период — когда они еще на кадастр не встали, — рассказывает Яна Янушко.

