Заплатили за «Воздух». Покупатель элитной недвижимости в центре Новосибирска отдал деньги за жилье, но не получил его
Квартира обошлась семье в
Семейная пара Янушко приобрела квартиру в элитном ЖК «Воздух», который расположился за ТРЦ «Галерея Новосибирск». В конце 2021 года семья оформила ипотеку в Сбербанке и выплатила застройщику полную стоимость недвижимости — более
Квартира за 13 миллионов
В конце 2021 года Яна Янушко со своим супругом приобрели у застройщика ООО СЗ «Дом1» квартиру площадью 129,5 квадратного метра в новом ЖК «Воздух». Дом находится за ТРЦ «Галерея Новосибирска» по адресу улица Некрасова, 39.
Яна Янушко рассказала, что для покупки они взяли ипотеку в Сбербанке и оплатили застройщику полную стоимость квартиры.
— У нас есть и предварительный договор [с застройщиком], и кредитный договор. И стопроцентная оплата прошла. <…> Дом уже был сдан. Но мы попали в мертвый период — когда они еще на кадастр не встали, — рассказывает Яна Янушко.
28 декабря 2021 года был подписан ипотечный кредитный договор на сумму
— 29 декабря с нами был подписан акт передачи квартиры, ключей, паспорта были переданы на приборы учета, ручки от каждого окна передали, ключ… Конечно, и ключи от квартиры. До
Заключить в срок основной договор, как рассказывает женщина, они не успели из-за своей работы с Министерством обороны: семья постоянно была в командировках, связанных со строительством спецобъектов, а когда в феврале-марте находилась в Новосибирске, что-то не сложилось у застройщика.
Янушко замечает, что весной они с мужем уехали в очередную длительную командировку, а застройщику в какой-то момент потребовались сначала некоторые документы покупателей, а потом и срочное присутствие покупателей в Новосибирске для подписания основного договора. Женщина уверяет, что они договорились встретиться с застройщиком для окончательного оформления собственности на квартиру 28 сентября 2022 года.
— Я прихожу на встречу, а мне говорят, что уже поздно и с нами расторгли [сделку]… Я говорю: «А на каком основании?» «На основании договора», — мне отвечают. Но тогда, где эти пункты в договоре, да и все уклонения [от предварительного договора] решаются в судебном порядке, — возмущается Яна Янушко.
По словам женщины, объяснить происходящее представители застройщика не смогли, а замки в купленной квартире уже сменили. Как потом выяснилось, недвижимость была продана акционерному обществу «Кэпитал Инвест».
Что известно про застройщика и нового покупателя
По данным системы «Контур.Фокус», квартира, которую купила семья Янушко, с 26 сентября 2022 года зарегистрирована как собственность АО «Кэпитал Инвест». На застройщика ООО СЗ «Дом1» собственность на эту недвижимость была зарегистрирована 3 февраля 2022 года.
АО «Кэпитал Инвест» образовано в августе 2021 года в Москве. Генеральным директором является Андрей Кузин, которому принадлежит созданная в марте 2022 года новосибирская фирма по торговле мясом, фруктами и молочными продуктами ООО «Группа Компаний Атлант». 100% акций «Кэпитал Инвест» принадлежат московскому ООО «Авр Инвест», которое на 95% принадлежит Артему Ворончихину и на 5% — Ивану Угрюмову. Финансовые показатели на конец 2021 года «Кэпитал Инвест» в «Контур.Фокусе» не указаны: «мало данных для оценки». Финансовые показатели на конец 2021 года у «Авр Инвест» обозначены нулевой выручкой.
Корреспондент НГС разыскал гендиректора АО «Кэпитал Инвест» Андрея Кузина, который заверил, что ничего не знает о покупке недвижимости, но пообещал разобраться. После некоторой паузы Кузин подтвердил факт сделки.
— Мне сказали, что квартиру «Кэпитал Инвест» приобрел и оформил надлежащим образом. То есть мы не в курсе двойных продаж, — сообщил гендиректор акционерного общества после консультации со своими юристами.
Но какие-то подробности сделки Андрей Кузин рассказать не смог, пообещав вновь уточнить или дать контакт специалиста из своего юротдела, но после этого отвечать на телефонные звонки перестал.
Застройщиком ЖК «Воздух» является образованное в августе 2020 года ООО СЗ «Дом1» — компания, которая входит в группу компаний, имеющих отношение к крупному российскому бизнесмену Владиславу Бурову. Собственно, сам ЖК «Воздух» — дом на улице Некрасова, 39 — расположился рядом с другим домом — ЖК «Огни Сибири» — который также строили компании Бурова.
Владислав Юрьевич Буров — президент саратовской финансово-промышленной группы «Букет» и экс-владелец холдинга «Солнечные продукты» (жировой комбинат в Саратове, Московский и Новосибирский жировые комбинаты, Аткарский МЭЗ, Балаковский МЭЗ и другие). Считается давним деловым партнером спикера Госдумы Вячеслава Володина.
ООО СЗ «Дом1» образован в августе 2020 года. Его учредитель — В2В Development — считается еще одной структурой Бурова, которая имела отношение и к строительству соседнего дома — ЖК «Огни Сибири». Генеральным директором «Дом1», по данным «Контур.Фокуса», является Сергей Корнеев. Финансовые показатели ООО СЗ «Дом1» на конец 2021 года: выручка —
Единственный учредитель «Дом1» — компания ООО «В2В-Девелопмент» на конец 2021 года демонстрировала следующие финансовые показатели: выручка —
Каких-либо контактов руководителей компаний «Дом1» или «В2В-Девелопмент» корреспонденту НГС найти не удалось. По единственному телефону застройщика предложили прислать запрос на емейл «Огней Сибири», пояснив, что они — одна структура.
Позиция продавца: всё в соответствии с договором
Один из представителей окружения бизнесмена Владислава Бурова пообещал корреспонденту НГС разыскать официальное лицо, кто смог бы в Новосибирске со стороны застройщика прокомментировать конфликт. Однако сделать это не получилось и представитель объяснил спорную сделку, исходя из той информации, что раздобыл по своим неофициальным каналам.
— Как можно говорить о перепродаже, если сделка по первой продаже не состоялась? Да, застройщик получил деньги, но неотъемлемой частью предварительного договора является подписание основного договора, который регистрируется… И на основании и основного договора покупатель получает право собственности. <...> На каком основании барышня (Янушко. — Прим. ред.) говорит, что это ее собственность? <…> Но история эта, конечно, не простая, — согласился человек из окружения бизнесмена Бурова.
Уже когда материал был почти написан, от компании «Дом1» пришел ответ на журналистский запрос, отправленный на емейл «Огней Сибири». Комментарий подготовила специалист по связям с общественностью ООО «Отдел продаж» Екатерина Букырь. Специалист не согласилась с формулировкой «двойная продажа» и пояснила, что всё происходило в рамках подписанного предварительного договора.
— В тексте предварительного договора четко указано: «Заключить основной договор с застройщиком нужно до 28 февраля 2022 года». Документ был подписан и семьей Янушко, и застройщиком. При этом покупатели всячески уклонялись от заключения основного договора по необъяснимым причинам. <…> К сожалению, семья проигнорировала все наши напоминания и просьбы, а 23 сентября 2022 года застройщик принял решение расторгнуть предварительный договор купли-продажи в одностороннем порядке, на что имел по закону право еще с марта 2022 года. Сейчас застройщик ведет переговоры со Сбербанком о возврате денежных средств. <…> Отметим, что застройщик решился на расторжение договора спустя полгода после того, как предварительный договор фактически перестал иметь юридическую силу. Янушко не раз предоставляли возможность заключить основной договор, — прокомментировала Екатерина Букырь.
Руководитель ООО «Отдел продаж» — юрлица, которое занимается продажами квартир ЖК «Воздух», — Эдуард Ляхов. В разговоре с НГС он пояснил, каким образом ситуация с затягиванием подписания основного договора может быть выгодна именно покупателю.
— Это мое субъективное мнение: я не могу гарантировать, что это так, но на рынке недвижимости я нахожусь много лет и могу предположить три-четыре варианта. Каждый месяц капает коммуналка, каждый месяц капает налог на имущество… А, может, они какие-то госслужащие, и им нельзя показывать дорогостоящую покупку в своей личной декларации. Или люди покупали квартиру не для себя, а для дальнейших инвестиций, чтобы потом перепродать. А продавать квартиру по переуступке, не оформляя на себя собственность, это один бюджет, оформляя же право собственности и продавая это по договору купли-продажи и платя с этого 13% НДФЛ, это другой бюджет… С этого всего покупатель мог сэкономить в пределах ста тысяч рублей. Но самая пострадавшая здесь сторона — Сбербанк: они заплатили за ипотечный кредит и должны были получить залоговое имущество. Должно было быть наложено обременение на квартиру. И это тоже такой неудобный вопрос от партнеров-банкиров: «А когда вы закончите?» — заметил Ляхов.
Мужчина также прояснил ситуацию и с «Кэпитал Инвестом», уточнив, что это акционерное общество имеет отношение к самому застройщику: таким образом застройщик просто вернул себе свою недвижимость.
Кто будет разбираться с перепродажей квартиры
Изначально Яна Янушко оформила досудебную претензию к застройщику, на которую, как заметила женщина, он не отреагировал.
— В ней говорилось, что я прошу застройщика явиться на государственную регистрацию в назначенное время [в Росреестр]. Ссылаюсь на то, что, несмотря на предварительный договор купли-продажи, согласно постановлению пленума Верховного суда, если услуга или товар оплачены в стопроцентном размере, то такой договор квалифицируется как основной. <…> Со мной никто от застройщика не идет на контакт. С их юристами пыталась поговорить, а они говорят, что здесь (в Новосибирске. — Прим. ред.) нет никого: никто в офисе у них не сидит. Там сидит только делопроизводитель Кристина, которая лишь всё фиксирует, — рассказывает Янушко.
В начале октября 2022 года она подала заявление в управление по экономическим преступлениям МВД России. Заявление зарегистрировано 3 октября в отделении полиции «Центральное». Также подан иск в Центральный суд по факту мошеннических действий с просьбой признать сделку между ООО СЗ «Дом1» и АО «Кэпитал Инвест» недействительной, взыскать с застройщика неустойку в размере
Эдуард Ляхов подчеркнул, что они ждут начало судебного процесса, чтобы представить записи телефонных звонков с покупателем, записи с видеокамер и переписку в мессенджере, которые докажут в суде, что покупатель умышленно затягивал подписание основного договора.
В июле 2021 года НГС опубликовал большой материал, в котором рассказал о конфликте бизнесмена Владислава Бурова со своими топ-менеджерами компаний, участвовавших в строительстве ЖК «Огни Сибири». Некоторые топ-менеджеры, смещенные позже со своих постов, обвинялись в том, что новосибирскому проекту в результате различных махинаций был нанесен ущерб на