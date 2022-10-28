Прокуратура заинтересовалась публикацией НГС о «двойной продаже» элитной квартиры

Прокуратура Новосибирской области передала в полицию информацию о «двойной продаже» элитной квартиры в ЖК «Воздух». Поводом для внимания надзорного ведомства стала публикация на НГС.



Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, на историю обратили внимание в результате публикации НГС о покупке семьей Янушко за 13 миллионов рублей квартиры, которая была продана еще раз другому покупателю, имевшему отношение к самому застройщику. Семья Янушко обвиняет застройщика ООО СЗ «Дом1» в двойной продаже, а застройщик, в свою очередь, обвиняет Янушко в умышленном затягивании оформления прав собственности на купленное жилье.

