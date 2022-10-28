Прокуратура заинтересовалась публикацией НГС о «двойной продаже» элитной квартиры
Семья заплатила 13 миллионов рублей за жилье в ЖК «Воздух», но оно досталось другому
Прокуратура Новосибирской области передала в полицию информацию о «двойной продаже» элитной квартиры в ЖК «Воздух». Поводом для внимания надзорного ведомства стала публикация на НГС.
Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, на историю обратили внимание в результате публикации НГС о покупке семьей Янушко за 13 миллионов рублей квартиры, которая была продана еще раз другому покупателю, имевшему отношение к самому застройщику. Семья Янушко обвиняет застройщика ООО СЗ «Дом1» в двойной продаже, а застройщик, в свою очередь, обвиняет Янушко в умышленном затягивании оформления прав собственности на купленное жилье.
— Публикация изучена органами прокуратуры, и материалы в ближайшее время будут направлены в отдел полиции «Центральный» для проведения уголовно-процессуальной проверки и оценки произошедшего, — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
ООО СЗ «Дом1» образован в августе 2020 года. Его учредитель — В2В Development — считается структурой крупного российского бизнесмена Владислава Бурова, которая имела отношение и к строительству соседнего дома — ЖК «Огни Сибири». Генеральным директором «Дом1», по данным «Контур.Фокуса», является Сергей Корнеев. Финансовые показатели ООО СЗ «Дом1» на конец 2021 года: выручка — 115,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,7 миллиона рублей.
В июле 2021 года НГС опубликовал большой материал о серьезном конфликте, который сложился в компаниях Бурова, имеющих отношение в том числе и к ЖК «Воздух». Буров обвинил топ-менеджеров своих компаний, участвовавших в строительстве другого ЖК — «Огни Сибири», в махинациях. В результате этих махинаций, считал бизнесмен, стройке был нанесен ущерб на 200 миллионов рублей.