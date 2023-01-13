Ленинский район стал районом новостроек — в мэрии подвели итоги строительства за 2022 год

По итогам прошлого года в городе построили 1,231 миллиона кв. м жилья или 0,76 кв. м на новосибирца в среднем. Это меньше, чем год назад: за 2021 год новосибирские застройщики возвели 1,57 миллиона кв. м — в среднем по 0,82 кв. м на жителя.

