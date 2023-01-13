Ленинский район стал районом новостроек — в мэрии подвели итоги строительства за 2022 год

В Управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) подсчитали объемы введенного жилья в 2022 году — число построенных квадратов по сравнению с 2021 годом снизилось.
По итогам прошлого года в городе построили 1,231 миллиона кв. м жилья или 0,76 кв. м на новосибирца в среднем. Это меньше, чем год назад: за 2021 год новосибирские застройщики возвели 1,57 миллиона кв. м — в среднем по 0,82 кв. м на жителя.
Общее число построенных жилых многоэтажек — 93 дома на более чем 20 тысяч квартир, их общая площадь составила 1,033 миллиона кв. м. Большая часть этих домов — 49 — построены в проектах комплексного строительства. Среди районов лидером по вводу жилья оказался Ленинский, впервые за несколько лет обогнав Октябрьский: 284,1 тысячи кв. м против 203,4 тысячи.
— Лидером по вводу жилья на территории Новосибирска в 2022 году стала группа компаний «ВИРА-Строй» — шесть объектов общей площадью 67 тыс. 166 кв. метров. На втором месте — группа компаний «КПД-Газстрой» (пять объектов общей площадью 66 тыс. 551 кв. метр). Третье место — группа компаний «Брусника» — они ввели четыре объекта общей площадью 65 тыс. 604 кв. метра, — подсчитали в управлении мэрии.
Топ-5 новосибирских застройщиков по итогам прошлого года закрыли барнаульская ГК «Союз» и новосибирская группа «СибирьИнвест». На пять крупнейших застройщиков пришлись 31% от всего построенного жилья.
При этом, по данным УАСИ, в процессе строительства в январе 2023 года находится в общем 3,8 миллиона кв. м жилья. Часть из анонсированных застройщиками проектов пока не получила разрешений на строительство, но уже отметилась на градсовете.
Аналитики при этом опасаются, что застройщики могут столкнуться с сильным падением спроса на новостройки — подробнее об ожиданиях экспертов НГС писал в начале недели.