Долгострой на 140 семей ввели в Новосибирске — строительством занималось МУП арестованного Мысика

В Новосибирске 27 декабря ввели в эксплуатацию долгострой на улице Ельцовской. Туда заселятся 140 семей.
— Строительство дома площадью более
По словам Андрея Колмакова, министра строительства региона, работы закончили силами застройщика. Поддержку оказали правительство НСО и ресурсоснабжающие организации.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка «Метро МиРа» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры») составила
Застройщик дома — «Метро МиР» — принадлежит департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Директор — Александр Мысик. Ранее руководителя отправили в СИЗО. Его подозревают в добыче некачественного песка из Оби для строительства дорог к новому ЛДС. Прочитать подробности можно в специальном сюжете.
Ранее в Новосибирской области ввели в эксплуатацию долгострой в городе Оби. Туда заселились более 50 семей.