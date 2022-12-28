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Долгострой на 140 семей ввели в Новосибирске — строительством занималось МУП арестованного Мысика

Здание находится на улице Ельцовской

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Работы не могли завершить с 2018 года

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В Новосибирске 27 декабря ввели в эксплуатацию долгострой на улице Ельцовской. Туда заселятся 140 семей.

— Строительство дома площадью более 8 тысяч квадратных метров стартовало в 2018 году, однако застройщик — МУП г. Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» — неоднократно сдвигал сроки сдачи дома, — сообщили в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

По словам Андрея Колмакова, министра строительства региона, работы закончили силами застройщика. Поддержку оказали правительство НСО и ресурсоснабжающие организации.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка «Метро МиРа» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры») составила 888,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,9 миллиона.

Застройщик дома — «Метро МиР» — принадлежит департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Директор — Александр Мысик. Ранее руководителя отправили в СИЗО. Его подозревают в добыче некачественного песка из Оби для строительства дорог к новому ЛДС. Прочитать подробности можно в специальном сюжете.

Ранее в Новосибирской области ввели в эксплуатацию долгострой в городе Оби. Туда заселились более 50 семей.

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Заельцовский районМинстрой НСОДолгостройМП Метро МиРАлександр Мысик
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