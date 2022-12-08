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В Новосибирской области ввели в эксплуатацию долгострой — туда заселились больше 50 семей

Здание не могли сдать с 2012 года

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Дом начали возводить в 2012 году

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В Новосибирской области в городе Оби ввели в эксплуатацию долгострой на улице Калинина. Новоселье отметили свыше 50 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства НСО.

— Сдан в эксплуатацию первый из объектов региона, в отношении которых наблюдательным советом Фонда развития территорий принято решение о завершении строительства. Квартиры получили 53 человека, — сообщил исполнительный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Дом на улице Калинина начали возводить в 2012 году. Но сдать 12-этажку застройщик не смог, так как разорился. Общая площадь здания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

— Дом в городе Обь — первый, в рамках нашей совместной работы планируем достроить еще 7. На финишной прямой — выплата компенсаций за недостроенное жилье дольщикам 24 объектов, — цитирует канал губернатора Андрея Травникова.

Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могут завершить около 30 лет.

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Андрей ТравниковНовосибирская областьОбьДолгострои
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