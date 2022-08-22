Четыре дома в Новосибирске признали аварийными — их должны снести
Эти здания старше 63 лет
В Новосибирске признали аварийными четыре дома, которые находятся в Ленинском и Первомайском районах. Их должны снести в ближайшие
По данным «Бюллетеней органов местного самоуправления Новосибирска», власти признали аварийными дома на улице Большой под номерами 3, 5, 7 и на улице Героев Революции, 111.
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска — осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится в постановлениях о сносе, подписанных мэром Анатолием Локтем.
Районные администрации должны в течение месяца направить в департамент строительства и архитектуры технические паспорта домов и информацию о проживающих.
По данным сервиса 2ГИС, дом на улице Большой, 3 построили в 1939 году, на Большой, 5 — в 1936 году, на Большой, 7 — в 1957 году. По данным сервиса, дом на улице Героев Революции, 111 возвели в 1959 году.
НГС писал о том, что в здании общежития, которое находится напротив гаража мэрии, нашли признаки аварийности. Жильцы