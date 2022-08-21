В общежитии, где люди моются в подвале, увидели признаки аварийности — здание находится напротив гаража мэрии
В прошлом году власти обещали капитальный ремонт дому, в этом году признали, что ремонт нецелесообразен
В Новосибирске старое деревянное общежитие на Семьи Шамшиных, 49а может быть признано аварийным. К такому заключению пришли строители, осмотревшие здание заказу мэрии города.
— Согласно заключению, по результатам технического обследования технического состояния строительных и конструктивных элементов многоквартирного дома физический износ здания <…> составляет 72%. Общее состояние конструкций здания многоквартирного дома в соответствии с ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» оценено как аварийное, — сообщил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.
Также в ответе отмечается, что в здании имеются повреждения и деформации фасада, крыши, отмостки и фундамента, свидетельствующие об исчерпании несущей способности конструктивных элементов здания. Капитальный ремонт здания нецелесообразен, считают эксперты.
На основании этого заключения межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания приняла решение о выявлении оснований для признания общежития аварийным и подлежащим сносу.
— По состоянию на 17 августа заключения межведомственной комиссии подготовлены и направлены членам межведомственной комиссии для подписания. После принятия решения граждане вправе обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда, — добавили в департаменте.
Там же напомнили, что помещения в маневренном фонде предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров площади на 1 человека. Договор найма помещения в маневренном фонде при этом может быть заключен на период «до завершения расчетов с гражданами либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года».
Деревянному общежитию в центре Новосибирска 66 лет. Оно располагается между новостроек, прямо напротив гаража, где паркуются машины администрации Новосибирска. Общежитие когда-то относилось к трикотажной фабрике «Сибирь», сейчас здесь живут в основном пенсионеры — бывшие работники фабрики. Сейчас здание представляет собой деревянный дом с трещинами в фундаменте, старыми перекрытиями и затхлым подвалом, где находятся душевые. О том, как жители двухэтажного барака уже не первый год пытались добиться признания общежития аварийным, но получали в ответ отписки и обещания капремонта, читайте в этом материале.