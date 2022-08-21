В общежитии, где люди моются в подвале, увидели признаки аварийности — здание находится напротив гаража мэрии

Деревянному общежитию в центре Новосибирска 66 лет. Оно располагается между новостроек, прямо напротив гаража, где паркуются машины администрации Новосибирска. Общежитие когда-то относилось к трикотажной фабрике «Сибирь», сейчас здесь живут в основном пенсионеры — бывшие работники фабрики. Сейчас здание представляет собой деревянный дом с трещинами в фундаменте, старыми перекрытиями и затхлым подвалом, где находятся душевые. О том, как жители двухэтажного барака уже не первый год пытались добиться признания общежития аварийным, но получали в ответ отписки и обещания капремонта, читайте в этом материале.