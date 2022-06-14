На КСМ продают роскошный дом с бассейном и позолоченными стенами — разглядываем коттедж за 60 млн

В Первомайском районе выставили на продажу шикарный особняк площадью более 500 квадратных метров. За коттедж с баней, гостевым домиком и круглогодичным бассейном на участке просят 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 9 июня.



Продающийся дом расположен в коттеджном поселке «Ясная поляна» — его продавец в объявлении называет «статусной локацией» и местом с «благоприятной экологической обстановкой». За поселком расположен пруд и жилмассив «Березовое», до железнодорожной станции «Матвеевка», как отмечается в объявлении, — 700 метров.

