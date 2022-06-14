На КСМ продают роскошный дом с бассейном и позолоченными стенами — разглядываем коттедж за 60 млн
Внутри царит помпезная атмосфера классики, рядом с домом — муравейники на Одоевского и Матвеевский переезд
В Первомайском районе выставили на продажу шикарный особняк площадью более 500 квадратных метров. За коттедж с баней, гостевым домиком и круглогодичным бассейном на участке просят 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 9 июня.
Продающийся дом расположен в коттеджном поселке «Ясная поляна» — его продавец в объявлении называет «статусной локацией» и местом с «благоприятной экологической обстановкой». За поселком расположен пруд и жилмассив «Березовое», до железнодорожной станции «Матвеевка», как отмечается в объявлении, — 700 метров.
— Круглогодичное проживание, прописка в Первомайском районе, теплый пол в каждой комнате, охранная сигнализация, теплый гараж на 2 машиноместа, дом продается с полной комплектацией мебели и техники, — перечисляется в описании к коттеджу.
Кроме основного дома, на участке расположены баня, гостевой домик, а также бассейн — благодаря подогреву, его, как уверяет автор объявления, можно использовать круглый год.
Сам же дом построен из кедра. Внутри есть гостиная с дровяным камином, столовая, кухня, оранжерея с панорамным видом на березовый лес, библиотека, спальня с эркерным окном (выступающим с фасада здания - прим. ред.) и гардеробной и несколько гостевых комнат с санузлами. В цоколе коттеджа разместились спа-зона с хамамом и джакузи, винный погреб, бильярдная и комната под домашний кинотеатр.
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Недавно мы публиковали большой фоторепортаж из жилмассива «Березовое» — как живут в 17-этажках с 18-метровыми квартирами. Прочитайте о жизни отдаленного жилмассива, в котором есть пруд, много пивнушек, а вот объектов инфраструктуры совсем мало.