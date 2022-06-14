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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На КСМ продают роскошный дом с бассейном и позолоченными стенами — разглядываем коттедж за 60 млн

Внутри царит помпезная атмосфера классики, рядом с домом — муравейники на Одоевского и Матвеевский переезд

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Дом красив снаружи и внутри — за всё это просят 60 миллионов рублей (мебель и техника входят в сумму)

Дом красив снаружи и внутри — за всё это просят 60 миллионов рублей (мебель и техника входят в сумму)

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В Первомайском районе выставили на продажу шикарный особняк площадью более 500 квадратных метров. За коттедж с баней, гостевым домиком и круглогодичным бассейном на участке просят 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 9 июня.

Продающийся дом расположен в коттеджном поселке «Ясная поляна» — его продавец в объявлении называет «статусной локацией» и местом с «благоприятной экологической обстановкой». За поселком расположен пруд и жилмассив «Березовое», до железнодорожной станции «Матвеевка», как отмечается в объявлении, — 700 метров.

— Круглогодичное проживание, прописка в Первомайском районе, теплый пол в каждой комнате, охранная сигнализация, теплый гараж на 2 машиноместа, дом продается с полной комплектацией мебели и техники, — перечисляется в описании к коттеджу.

Территория поселка охраняется, поэтому сюда так просто не проникнуть

Территория поселка охраняется, поэтому сюда так просто не проникнуть

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Рядом с домиком и беседкой есть бассейн, хотя до воды можно добраться и выехав из коттеджного поселка — в жилмассиве «Березовое» расположен пруд с уточками

Рядом с домиком и беседкой есть бассейн, хотя до воды можно добраться и выехав из коттеджного поселка — в жилмассиве «Березовое» расположен пруд с уточками

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Территория участка — 22 сотки, он, как указывает продавец, не граничит с другими постройками

Территория участка — 22 сотки, он, как указывает продавец, не граничит с другими постройками

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Кроме основного дома, на участке расположены баня, гостевой домик, а также бассейн — благодаря подогреву, его, как уверяет автор объявления, можно использовать круглый год.

Сам же дом построен из кедра. Внутри есть гостиная с дровяным камином, столовая, кухня, оранжерея с панорамным видом на березовый лес, библиотека, спальня с эркерным окном (выступающим с фасада здания - прим. ред.) и гардеробной и несколько гостевых комнат с санузлами. В цоколе коттеджа разместились спа-зона с хамамом и джакузи, винный погреб, бильярдная и комната под домашний кинотеатр.

В особняке построено несколько каминов. Этот, например, — дровяной

В особняке построено несколько каминов. Этот, например, — дровяной

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Владельцы оформили интерьеры особняка в классическом стиле

Владельцы оформили интерьеры особняка в классическом стиле

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И это удалось сохранить даже в ванных комнатах — только взгляните на эти стены с позолотой!

И это удалось сохранить даже в ванных комнатах — только взгляните на эти стены с позолотой!

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Есть и более современные детали — вот так, в частности, выглядит джакузи

Есть и более современные детали — вот так, в частности, выглядит джакузи

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В доме есть несколько комнат свободного назначения...

В доме есть несколько комнат свободного назначения...

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... а также несколько гостевых спален

... а также несколько гостевых спален

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В цоколе расположилась бильярдная комната...

В цоколе расположилась бильярдная комната...

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... и хамам

... и хамам

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А вот колоритный снимок из винного погреба

А вот колоритный снимок из винного погреба

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Первомайский район не является самым популярным направлением для загородного жилья, чаще у новосибирцев востребован Заельцовский. Взгляните на топ самых роскошных и дорогих дач, которые продаются поблизости от резиденции губернатора.

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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Недавно мы публиковали большой фоторепортаж из жилмассива «Березовое» — как живут в 17-этажках с 18-метровыми квартирами. Прочитайте о жизни отдаленного жилмассива, в котором есть пруд, много пивнушек, а вот объектов инфраструктуры совсем мало.

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