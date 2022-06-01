Под прокурорской защитой. Топ-5 домов в «поселке силовиков» под Новосибирском
Самые стильные дома оказались не прокурорскими — мы узнали, кто ими владеет
31 мая редакция НГС выпустила большое расследование о поселке, землю в котором получали прокуроры, — ДНТ «Планета». Некоторые живут там и сегодня, большинство же перепродало свои участки за весьма неплохие суммы — дороже средних в похожих поселках. Мы посмотрели, кто владеет самыми интересными — на наш вкус — домами рядом с высокопоставленными силовиками, чиновниками и госслужащими.
Редакция допускает, что указанные в полученных из Росреестра выписках владельцы участков могут быть тезками новосибирских чиновников и предпринимателей.
Дом из ангарской сосны на улице Утренней
Дом на улице Утренней — один из самых впечатляющих. Он сложен из огромных бревен, некоторые из них даже сохраняют природную неровность, из-за чего дом выглядит жутковато-сказочно. Дом уже возведен, хотя на участке еще идут финальные работы.
Участком, на котором построен дом, не владели представители госструктур, и вообще он сменил всего одного владельца, причем, судя по всему, был переоформлен внутри семьи. Информации о нынешней владелице участка и дома в открытых источниках нет, а первый собственник, согласно базе «Контур.Фокуса», работал преимущественно в Куйбышеве: торговал хлебом и выпечкой и занимался производством мяса. Оба его юрлица ликвидированы.
Дом по диагонали
Один из самых стильных домов в поселке построен по диагонали на двух участках на улице Мечтателей. Рядом еще один участок без строений, причем его, согласно выпискам из ЕГРН, приобрели первым, а те, на которых и появился дом, был оформлен через пять лет.
Владельцы менялись только у трети этого роскошного имения, но с 2017 года оно принадлежит целиком одной семье — и это снова не прокуроры и не чиновники. Зарабатывает семья на оптовой торговле топливом: одна из их компаний, «Абсолют Ф», за 2021 год принесла предпринимателям 1,6 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 74,9 миллиона. А вот компания, которая занимается вложениями в ценные бумаги, МТК «Исток», за прошлый год сработала в убыток на 2,5 миллиона, хотя увеличила баланс на 21% — до 25,4 миллиона рублей.
Стильный амбар
Еще один привлекающий внимание дом (который, к сожалению, журналистам НГС сфотографировать не удалось) — современный коттедж в стиле barn-house: напоминающее перестроенный амбар здание с огромными окнами на той же улице Мечтателей.
По информации выписки из ЕГРН, участком сперва владел президент ныне ликвидированного благотворительного фонда «Надежда» — он был одним из первых, кто оформил собственность в поселке, почти вместе с прокурорами. Участок он продал через 10 лет, и с 2019 года им владеет директор компании «Дом мира». Компания, по данным «Контур.Фокус», занимается типографской деятельностью. По адресу регистрации компании как раз нашлась типография — «ДЕАЛ». За прошлый год она заработала 5,4 миллиона чистой прибыли при выручке в 97,4 миллиона рублей и когда-то участвовала в госзакупках. Всего компания заключила контрактов на 23 миллиона рублей, но последнее ее участие в тендерах было в 2018 году.
Недостроенный дворец
Самая масштабная стройка в поселке (не считая озера, конечно) развернулась на двух участках на улице Светлых Надежд. Здесь строят дом, который, вероятно, станет одним из самых больших в «Планете».
Участки, согласно выпискам из ЕГРН, зарегистрировали одновременно с первыми прокурорскими, 27 июля 2009 года, на двух разных собственников, не связанных с прокуратурой или другими ведомствами. Через год, в сентябре 2010, их выкупили, и через 8 лет новая владелица перепродала землю владельцу ГК «Элтранс».
Компания весьма успешна: за 2021 год она заработала 8,3 миллиона чистой прибыли, увеличив выручку на 73% — до 181,1 миллиона рублей. Группа, указано на официальном сайте, «способна решить задачи любой сложности в сегменте передачи и распределения электроэнергии среднего и высокого класса напряжений».
Пестрый дом
Соседка владельцев этого стильного пестрого дома — Александра Аверина, бывшая руководительница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона и одна из фигурантов дела экс-прокурора Дениса Ференца (у него, к слову, в поселке тоже была земля — в расследовании НГС можно даже посмотреть где).
Интересно, что хотя Александра Аверина обосновалась в «Планете» летом 2009 года, соседний участок довольно долго пустовал. Сперва он был оформлен на ДНТ «Планета», а потом его трижды перепродавали: в 2012, 2017 и 2018 годах.
По данным «Контур.Фокуса», нынешняя владелица участка и дома на нем владеет и руководит строительной компанией «Техстком» — она строит блочно-модульные сооружения в первую очередь для промышленности. Выручка компании за 2021 год составила 226,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона. При этом в 2022 году «Техстком» заключила два госконтракта: на поставку потолочных систем в политехнический колледж в Ханты-Мансийском автономном округе на миллион и на фасадные материалы в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет на 935 тысяч рублей.
Чуть ранее в мае мы рассказывали про дома, которые продают рядом со знаменитыми Обкомовскими дачами, — цены на дома там доходят до 75 миллионов рублей.