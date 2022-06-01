Под прокурорской защитой. Топ-5 домов в «поселке силовиков» под Новосибирском

Дом на улице Утренней — один из самых впечатляющих. Он сложен из огромных бревен, некоторые из них даже сохраняют природную неровность, из-за чего дом выглядит жутковато-сказочно. Дом уже возведен, хотя на участке еще идут финальные работы.



Участком, на котором построен дом, не владели представители госструктур, и вообще он сменил всего одного владельца, причем, судя по всему, был переоформлен внутри семьи. Информации о нынешней владелице участка и дома в открытых источниках нет, а первый собственник, согласно базе «Контур.Фокуса», работал преимущественно в Куйбышеве: торговал хлебом и выпечкой и занимался производством мяса. Оба его юрлица ликвидированы.

