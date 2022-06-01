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Под прокурорской защитой. Топ-5 домов в «поселке силовиков» под Новосибирском

Самые стильные дома оказались не прокурорскими — мы узнали, кто ими владеет

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Самые стильные дома в поселке не принадлежат прокурорам

Самые стильные дома в поселке не принадлежат прокурорам

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31 мая редакция НГС выпустила большое расследование о поселке, землю в котором получали прокуроры, — ДНТ «Планета». Некоторые живут там и сегодня, большинство же перепродало свои участки за весьма неплохие суммы — дороже средних в похожих поселках. Мы посмотрели, кто владеет самыми интересными — на наш вкус — домами рядом с высокопоставленными силовиками, чиновниками и госслужащими.

Редакция допускает, что указанные в полученных из Росреестра выписках владельцы участков могут быть тезками новосибирских чиновников и предпринимателей.

Дом из ангарской сосны на улице Утренней


Великолепный дом построили из ангарской сосны, намеренно выставив напоказ неровность натурального дерева

Великолепный дом построили из ангарской сосны, намеренно выставив напоказ неровность натурального дерева

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Дом на улице Утренней — один из самых впечатляющих. Он сложен из огромных бревен, некоторые из них даже сохраняют природную неровность, из-за чего дом выглядит жутковато-сказочно. Дом уже возведен, хотя на участке еще идут финальные работы.

Участком, на котором построен дом, не владели представители госструктур, и вообще он сменил всего одного владельца, причем, судя по всему, был переоформлен внутри семьи. Информации о нынешней владелице участка и дома в открытых источниках нет, а первый собственник, согласно базе «Контур.Фокуса», работал преимущественно в Куйбышеве: торговал хлебом и выпечкой и занимался производством мяса. Оба его юрлица ликвидированы.

Дом по диагонали


Один из самых больших и интересных домов принадлежит семье, которая руководит топливной компанией

Один из самых больших и интересных домов принадлежит семье, которая руководит топливной компанией

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Один из самых стильных домов в поселке построен по диагонали на двух участках на улице Мечтателей. Рядом еще один участок без строений, причем его, согласно выпискам из ЕГРН, приобрели первым, а те, на которых и появился дом, был оформлен через пять лет.

Владельцы менялись только у трети этого роскошного имения, но с 2017 года оно принадлежит целиком одной семье — и это снова не прокуроры и не чиновники. Зарабатывает семья на оптовой торговле топливом: одна из их компаний, «Абсолют Ф», за 2021 год принесла предпринимателям 1,6 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 74,9 миллиона. А вот компания, которая занимается вложениями в ценные бумаги, МТК «Исток», за прошлый год сработала в убыток на 2,5 миллиона, хотя увеличила баланс на 21% — до 25,4 миллиона рублей.

Стильный амбар


Еще один привлекающий внимание дом (который, к сожалению, журналистам НГС сфотографировать не удалось) — современный коттедж в стиле barn-house: напоминающее перестроенный амбар здание с огромными окнами на той же улице Мечтателей.

По информации выписки из ЕГРН, участком сперва владел президент ныне ликвидированного благотворительного фонда «Надежда» — он был одним из первых, кто оформил собственность в поселке, почти вместе с прокурорами. Участок он продал через 10 лет, и с 2019 года им владеет директор компании «Дом мира». Компания, по данным «Контур.Фокус», занимается типографской деятельностью. По адресу регистрации компании как раз нашлась типография — «ДЕАЛ». За прошлый год она заработала 5,4 миллиона чистой прибыли при выручке в 97,4 миллиона рублей и когда-то участвовала в госзакупках. Всего компания заключила контрактов на 23 миллиона рублей, но последнее ее участие в тендерах было в 2018 году.

Недостроенный дворец


Этот дом пока далек от финиша строительства, но уже впечатляет масштабом

Этот дом пока далек от финиша строительства, но уже впечатляет масштабом

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Самая масштабная стройка в поселке (не считая озера, конечно) развернулась на двух участках на улице Светлых Надежд. Здесь строят дом, который, вероятно, станет одним из самых больших в «Планете».

Участки, согласно выпискам из ЕГРН, зарегистрировали одновременно с первыми прокурорскими, 27 июля 2009 года, на двух разных собственников, не связанных с прокуратурой или другими ведомствами. Через год, в сентябре 2010, их выкупили, и через 8 лет новая владелица перепродала землю владельцу ГК «Элтранс».

Компания весьма успешна: за 2021 год она заработала 8,3 миллиона чистой прибыли, увеличив выручку на 73% — до 181,1 миллиона рублей. Группа, указано на официальном сайте, «способна решить задачи любой сложности в сегменте передачи и распределения электроэнергии среднего и высокого класса напряжений».

Пестрый дом


Аккуратный дом — сосед экс-работницы прокуратуры Александры Авериной

Аккуратный дом — сосед экс-работницы прокуратуры Александры Авериной

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Соседка владельцев этого стильного пестрого дома — Александра Аверина, бывшая руководительница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона и одна из фигурантов дела экс-прокурора Дениса Ференца (у него, к слову, в поселке тоже была земля — в расследовании НГС можно даже посмотреть где).

Интересно, что хотя Александра Аверина обосновалась в «Планете» летом 2009 года, соседний участок довольно долго пустовал. Сперва он был оформлен на ДНТ «Планета», а потом его трижды перепродавали: в 2012, 2017 и 2018 годах.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

По данным «Контур.Фокуса», нынешняя владелица участка и дома на нем владеет и руководит строительной компанией «Техстком» — она строит блочно-модульные сооружения в первую очередь для промышленности. Выручка компании за 2021 год составила 226,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,5 миллиона. При этом в 2022 году «Техстком» заключила два госконтракта: на поставку потолочных систем в политехнический колледж в Ханты-Мансийском автономном округе на миллион и на фасадные материалы в Нижегородский государственный инженерно-экономический университет на 935 тысяч рублей.

Чуть ранее в мае мы рассказывали про дома, которые продают рядом со знаменитыми Обкомовскими дачами, — цены на дома там доходят до 75 миллионов рублей.

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