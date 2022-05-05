«Он и морально устарел»: Анатолий Локоть — о необходимости изменений на месте «Универсама» в Новосибирске

Сегодня, 5 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что здание «Универсама» на Ленина, 10 устарело. Сейчас власти рассматривают варианты преобразования этого места.



— Ситуация с тем объектом, который существует на этом участке, выглядит плохо. Думаю, согласятся все жители города, потому что так, как выглядит этот торговый объект, он и морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг, не соответствует никаким критериям, тем более для Новосибирска. Неизбежно, решения какие-то необходимы. Ведутся проработки этого вопроса. Есть, на мой взгляд, красивые предложения, которые украсят это место и помогут решить ряд проблем в этом районе, — сказал глава города.