«Он и морально устарел»: Анатолий Локоть — о необходимости изменений на месте «Универсама» в Новосибирске
Сейчас власти рассматривают разные варианты
Сегодня, 5 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что здание «Универсама» на Ленина, 10 устарело. Сейчас власти рассматривают варианты преобразования этого места.
— Ситуация с тем объектом, который существует на этом участке, выглядит плохо. Думаю, согласятся все жители города, потому что так, как выглядит этот торговый объект, он и морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг, не соответствует никаким критериям, тем более для Новосибирска. Неизбежно, решения какие-то необходимы. Ведутся проработки этого вопроса. Есть, на мой взгляд, красивые предложения, которые украсят это место и помогут решить ряд проблем в этом районе, — сказал глава города.
В начале года стало известно, что на месте «Универсама» на Ленина может появиться высотный жилой комплекс. Его проект уже представили архитекторы. Сегодня губернатор НСО Андрей Травников заявил, что законность такой застройки проверит Госстройнадзор. Инспекция передаст результаты изысканий в прокуратуру области.