Жильцы некачественно построенного дома для ФСБ не могут избавиться от нерадивой УК

Жители 14-этажного дома на улице Титова, 232/1, который был построен для Погрануправления ФСБ России по Новосибирской области, пытаются избавиться от своей УК «Феникс». Люди недовольны качеством работы управляющей компании и решили ее сменить.
Как рассказал корреспонденту НГС житель и председатель совета дома Иван Остопарченко, эта УК на протяжении долгого времени халатно относится к своим обязательствам, и в итоге жильцы провели собрание и выбрали новую управляющую компанию.
— Проголосовал за новую УК «Мегаполис» 81% собственников. Документы передали в ГЖИ и в УК «Мегаполис», а
Как заметил председатель совета дома, «Феникс» после этого активизировался и стал вывешивать различные объявления. Одно объявление от УК «Феникс» собирало жильцов на заочное собрание, которое бы
— Хотят собрать с жителей [на чистку детской площадки] по 35 рублей (с квартиры. — Прим. ред.). Хотя детская площадка входит в обслуживание многоквартирного дома. Даже если не стоит на участке дома, а просто прилегает к территории. Я поднимал документы, изучал, — подчеркнул Остопарченко.
Председатель дома также сообщил, что
Ситуацию, в которой одна управляющая компания не передает дом другой, прокомментировал директор выбранной жильцами УК «Мегаполис» Владимир Филатов.
— ГЖИ уже написала нам бумагу, что запустила проверку [по «Фениксу»]. На днях она вроде должна закончиться. Как показала практика (мы уже сталкивались с таким поведением другой управляющей компании на Колхидской), ГЖИ просто через месяц самостоятельно включила нам дом в этот реестр. Ну а нам пока остается ждать решений ГЖИ, — рассказал директор УК «Мегаполис» Владимир Филатов.
В самой ГЖИ корреспонденту НГС пояснили, что сроки разбирательства с упрямой УК могут несколько варьироваться.
— Это долгая процедура. Включение-исключение из реестра лицензии, во-первых, происходит на основании заявления, а во-вторых, надо смотреть на ситуацию, от которой тоже зависит срок. Есть много ситуаций, много исключений, от чего это зависит, — заметила старший госинспектор ГЖИ Елена Адамович, в ведении которой и находится дом на улице Титова, 232/1.
Директор УК «Феникс» Евгений Поповцев в ответ на просьбу журналиста по телефону прокомментировать ситуацию и пояснить, почему они не оставляют дом, уточнил, что он занят, и попросил перезвонить через два часа. Однако позже Поповцев трубку телефона уже не брал.
Так называемый «Дом пограничника» построен в 2017 году так, что в первую же зиму стены в некоторых квартирах просто обледенели. Позднее в здании обнаружились и другие недоделки. Жильцы дома борются с этими недоработками, застройщиком и неработающей управляющей компанией уже около пяти лет. В октябре 2021 года НГС опубликовал расследование Ильи Калинина о том, как в регионе действуют строительные фирмы с сомнительными учредителями и некачественными работами, которым при этом достаются крупные госзаказы на возведение подобных домов.