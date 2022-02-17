Жильцы некачественно построенного дома для ФСБ не могут избавиться от нерадивой УК

Жители 14-этажного дома на улице Титова, 232/1, который был построен для Погрануправления ФСБ России по Новосибирской области, пытаются избавиться от своей УК «Феникс». Люди недовольны качеством работы управляющей компании и решили ее сменить.

Как рассказал корреспонденту НГС житель и председатель совета дома Иван Остопарченко, эта УК на протяжении долгого времени халатно относится к своим обязательствам, и в итоге жильцы провели собрание и выбрали новую управляющую компанию.

