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На месте квартала частных домов на Никитина начали строить высотку

Застройщик пообещал благоустроить территорию за пределами двора нового дома

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Для новой стройки расселили и снесли примерно четверть квартала, застроенного индивидуальными домами

Для новой стройки расселили и снесли примерно четверть квартала, застроенного индивидуальными домами

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Компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на строительство жилого дома на пересечении улиц Лескова и Никитина — раньше там был частный сектор.

Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, на месте частных домов построят 26-этажный дом, один из этажей указан подземным. В доме запланировали 336 квартир, большая часть приходится на 1- и 2-комнатные студии. Кроме того, в нем будет 41 кладовая, а на подземной парковке — 94 машино-места. На первых этажах будет несколько коммерческих помещений. Закончить строительство в компании рассчитывают в середине 2024 года.

Подробностей об объекте пока нет, но на его паспорте уже показали, как примерно будет выглядеть новый дом

Подробностей об объекте пока нет, но на его паспорте уже показали, как примерно будет выглядеть новый дом

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В компании-застройщике отметили, что территория дома будет закрытой, а помимо подземных парковок запланированы и наземные. Благоустройство двора в компании называют авторским, при этом оно должно выйти за территорию дома.

— С этой площадкой мы работаем достаточно давно: расселили частный сектор, в будущем выполним благоустройство прилегающей территории. Будет приятно не только жить в этом комплексе, но и проходить и проезжать рядом с ним, — заверил руководитель застройщика Андрей Добринский.

СЗ «Серебряный бор» входит в группу «НМК», которая производит и продает цемент, бетонные смеси и электротехническую продукцию. Андрею Добринскому также принадлежит компания «Ситистрой» — в конце прошлого года она представила концепцию застройки участка рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Еще одна компания девелопера, СЗ «Техпроект», построила на улице Ядринцевской комплекс BonApart — сегодня им управляет петербургская группа MTL.

Недалеко от новой стройки компания «Брусника» сдала три необычных дома — часть квартала с урбан-виллами.

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