На месте квартала частных домов на Никитина начали строить высотку

Компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на строительство жилого дома на пересечении улиц Лескова и Никитина — раньше там был частный сектор.
Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, на месте частных домов построят
В компании-застройщике отметили, что территория дома будет закрытой, а помимо подземных парковок запланированы и наземные. Благоустройство двора в компании называют авторским, при этом оно должно выйти за территорию дома.
— С этой площадкой мы работаем достаточно давно: расселили частный сектор, в будущем выполним благоустройство прилегающей территории. Будет приятно не только жить в этом комплексе, но и проходить и проезжать рядом с ним, — заверил руководитель застройщика Андрей Добринский.
СЗ «Серебряный бор» входит в группу «НМК», которая производит и продает цемент, бетонные смеси и электротехническую продукцию. Андрею Добринскому также принадлежит компания «Ситистрой» — в конце прошлого года она представила концепцию застройки участка рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Еще одна компания девелопера, СЗ «Техпроект», построила на улице Ядринцевской комплекс BonApart — сегодня им управляет петербургская группа MTL.
Недалеко от новой стройки компания «Брусника» сдала три необычных дома — часть квартала с урбан-виллами.