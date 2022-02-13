На месте квартала частных домов на Никитина начали строить высотку

Компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на строительство жилого дома на пересечении улиц Лескова и Никитина — раньше там был частный сектор.



Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале, на месте частных домов построят 26-этажный дом, один из этажей указан подземным. В доме запланировали 336 квартир, большая часть приходится на 1- и 2-комнатные студии. Кроме того, в нем будет 41 кладовая, а на подземной парковке — 94 машино-места. На первых этажах будет несколько коммерческих помещений. Закончить строительство в компании рассчитывают в середине 2024 года.

