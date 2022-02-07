Ставки по ипотеке перевалили за 10% и будут расти дальше. Почему в этом нет трагедии

По данным сайта ДОМ.РФ и комментариям участников рынка, Сбер сдался одним из последних. Самую высокую ставку — в 11,1% — сегодня предлагает «Газпромбанк». У остальных крупных банков она колеблется между значениями в 10,1% и 10,9%.



В самом Сбербанке журналисту НГС повышение ставки прокомментировали очень расплывчато, отметив спрос на ипотечные продукты.



— Что касается ипотечных ставок на рынке, их уровень будет зависеть от экономической ситуации и рыночных ставок фондирования, которые определяются ценой ОФЗ (облигаций федерального займа. — Прим. ред.), — сообщили в банке.



В ВТБ объяснили НГС, что пересмотрели условия кредитования после резкого увеличения ключевой ставки Банка России: в конце 2021 года она удвоилась, составив 8,5%. Любопытно, что собеседники НГС в январе 2022 года отметили высокий спрос на ипотеку: обычно в начале года он падает после пикового декабря.



— Один из факторов — ожидания по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Но учитывая, что основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале возможно временное охлаждение спроса, — считают в ВТБ.

