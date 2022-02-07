Ставки по ипотеке перевалили за 10% и будут расти дальше. Почему в этом нет трагедии

В начале февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке — они впервые за несколько лет стали двузначными и составили 10,3% годовых. Ранее ставки подняли и другие крупные банки: Сбер сдался последним. Среди причин — и повышение ключевой ставки Банка России, и попытка сдержать спрос, а значит и цены на квартиры. Сколько будет стоить ипотека к концу года и остановят ли высокие ставки россиян — разбиралась обозреватель НГС Лиза Пичугина.
Шаг назад
1 февраля стало известно, что Сбербанк — лидер по объему ипотечного кредитования в России — поднял ставки по ипотеке. Сегодня, по данным сайта банка, базовые ставки и на готовые квартиры, и на новостройки стартуют с 10,3% годовых. При этом в банке, как и в других крупных кредитных организациях, еще действуют специальные программы семейной ипотеки со ставкой от 4,7% и ипотеки с господдержкой — здесь ставка составляет 5,8%.
По данным сайта ДОМ.РФ и комментариям участников рынка, Сбер сдался одним из последних. Самую высокую ставку — в 11,1% — сегодня предлагает «Газпромбанк». У остальных крупных банков она колеблется между значениями в 10,1% и 10,9%.
В самом Сбербанке журналисту НГС повышение ставки прокомментировали очень расплывчато, отметив спрос на ипотечные продукты.
— Что касается ипотечных ставок на рынке, их уровень будет зависеть от экономической ситуации и рыночных ставок фондирования, которые определяются ценой ОФЗ (облигаций федерального займа. — Прим. ред.), — сообщили в банке.
В ВТБ объяснили НГС, что пересмотрели условия кредитования после резкого увеличения ключевой ставки Банка России: в конце 2021 года она удвоилась, составив 8,5%. Любопытно, что собеседники НГС в январе 2022 года отметили высокий спрос на ипотеку: обычно в начале года он падает после пикового декабря.
— Один из факторов — ожидания по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Но учитывая, что основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале возможно временное охлаждение спроса, — считают в ВТБ.
Начальник управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Александр Лотобаев, впрочем, отметил, что при том же уровне спроса покупатели жилья стали более «нерешительными».
— Сделок стало существенно меньше. Конверсия из одобренной заявки в выданный кредит существенно ниже, чем в декабре, при том же привлечении. Клиенты заняли выжидающую позицию из-за нестабильности на рынке и геополитической ситуации, — объяснил он. — Много изменений на рынке предложения — продавцы снимают варианты с продажи. Довольно трудно сегодня найти квартиру на вторичном рынке. Если раньше в одном доме было 15–20 квартир в продаже, то сейчас — 2–3.
Руководитель ипотечного агентства «Легко» Екатерина Новицкая также отметила, что сегодня еще «раскрываются» сделки, начавшиеся до повышения ставок. Теперь же на прежние суммы кредитования, которые в прошлом году перевалили за 3 миллиона рублей в среднем, в ближайшее время новые клиенты уже могут не решиться: для них важен комфортный платеж.
Екатерина Новицкая, кроме очевидного фактора удорожания заёмных средств для россиян, называет и другой — рост цен, который отчасти был вызван дешевыми кредитами.
— Сейчас активно пытаются сдержать спрос из-за роста цен на жилье. Раньше власти были заинтересованы в том, чтобы люди продолжали покупать, для этого были созданы специальные программы, что и привело к росту цен. И теперь искусственно пытаются этот рост сдержать. Даже в хрущевках стоимость квадратного метра высокая, я не помню такой стоимости, — говорит руководитель «Легко».
При этом способов сократить расходы на строительство нового жилья она не видит и предполагает, что это станет залогом продления госпрограммы, которая направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать строительную отрасль. Здесь, правда, возможны региональные особенности: например, на старте программы в Москве лимит суммы кредита составлял 12 миллионов рублей, а в Новосибирске — 6 миллионов, которые затем сократили до 3 миллионов, и эта сумма стала единой для всех регионов.
О большой роли госпрограммы говорят и в ВТБ.
— В целом, ипотечный рынок в этом году будет во многом зависеть от продления госпрограммы, которая стала одним из важнейших драйверов его роста в 2021 году. При ее сохранении объемы выдачи ипотеки в России, по оценке экспертов ВТБ, могут превысить 5 триллионов рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года, — предположили в банке.
Александр Лотобаев считает, что в сложившихся условиях ставка в районе 10–10,5% годовых — логичная и нормальная. К концу года он прогнозирует рост средних ставок до 12–12,5% годовых.
Всё дешевое — детям
Резкий скачок ставок банки компенсируют, в первую очередь, смягчением требований к заемщикам, за которых им приходится бороться. Если два года назад, в начале пандемии, портрет заемщика резко сузился (первоначальный взнос — от 20%, по двум документам — от 30–40%, негласный запрет на выдачу кредитов заемщикам из рискованных сфер), то сейчас условия становятся мягче.
— Градация разбивки ставок сохраняется: чем больше первоначальный взнос, тем ставка для клиента будет ниже. Но сейчас появилась возможность оформить ипотеку по паспорту при наличии первоначального взноса от 10%. При этом материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса, — говорит Екатерина Новицкая. — Это очень круто, таких программ не было даже 3 года назад, когда не было пандемии. Практически у каждого банка есть такая программа.
Тенденцию к снижению пороговых значений первоначального взноса отметил и Александр Лотобаев.
— Для некоторых банков вообще не принципиален размер первоначального взноса. Есть минимальное значение, а там хоть 10% вноси, хоть 70% — ставка будет одинаковой, — говорит он. — На ставку сегодня влияет, где работает клиент, получает ли он зарплату через этот банк, как подтверждает доход — на бумаге или выпиской из Пенсионного фонда.
Руководитель агентства «Легко» также отметила, что изменения внесли в условия предоставления кредита по программе семейной ипотеки: теперь, по словам Екатерины Новицкой, приобрести квартиру по ставке от 4,5% можно не только у застройщика, но и по переуступке от физлица в строящемся доме — так и продавец, и покупатель остаются в плюсе.
Больше кредитов
По данным ЦИАН, общая ипотечная нагрузка на россиян за прошлый, ажиотажный год выросла на 27%: с 9,3 до 11,77 триллиона рублей. Россияне оформили в ипотеку 5,7 триллиона рублей — это 1,91 миллиона кредитов. При этом к 2020 году прошлый год прибавил больше всего в суммах кредита — 35% из-за роста стоимости жилья.
— В пересчете на количество домохозяйств в городских населенных пунктах в целом по России, задолженность одного домохозяйства только по ипотеке составляет 281 тысячу рублей. За три года долг вырос на 76%, или 121 тысячу рублей, причем максимальный рост пришелся именно на прошлый год (+26%), — подсчитали в компании.
Меньше россияне задолжали в регионах с высокой долей индивидуальных домов — Ингушетии (
За последние 13 лет, отмечают аналитики ЦИАН, ипотекой обзавелась практически каждая третья городская семья. В
— Список лидирующих по числу выданных ипотек регионов практически полностью совпадает с перечнем субъектов с наибольшим объемом ввода жилья, — отмечает Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитика». — В 2022 году данная тенденция только усилится: ставки по ипотеке на вторичном рынке преодолели отметку в 10%, и единственная возможность взять кредит дешевле — воспользоваться программой от застройщика или субсидируемой ипотекой, действующей на новостройки.
Опрошенные журналистом НГС эксперты считают, что новые двузначные ставки заёмщиков уже не испугают. По мнению Александра Лотобаева, если квартиры покупали в ипотеку в 2015 году при ставках до 18%, то продолжат и при 10%.
— Сейчас не так боятся повышения ставок, потому что в последние 2–3 года стало популярно рефинансирование, — добавила Екатерина Новицкая. — Клиенты узнали, что возможно рефинансирование, ставку можно снизить. Если сегодня мы ее оформляем под 10% годовых, то как только экономическая ситуация изменится, а ставки снизятся, свою ставку можно будет пересмотреть.
При этом есть те, кому удается обслуживать несколько ипотечных кредитов — в прошлом году мы публиковали три таких истории.