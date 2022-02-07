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Тема дняСтавки по ипотеке перевалили за 10%
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Ставки по ипотеке перевалили за 10% и будут расти дальше. Почему в этом нет трагедии

Вместе с ростом ставок банки смягчают условия, а покупатели квартир перестали бояться кредитов

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Банки впервые за несколько лет подняли ставки по ипотеке, чтобы сдержать рост цен на жилье, но спрос не уменьшился

Банки впервые за несколько лет подняли ставки по ипотеке, чтобы сдержать рост цен на жилье, но спрос не уменьшился

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В начале февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке — они впервые за несколько лет стали двузначными и составили 10,3% годовых. Ранее ставки подняли и другие крупные банки: Сбер сдался последним. Среди причин — и повышение ключевой ставки Банка России, и попытка сдержать спрос, а значит и цены на квартиры. Сколько будет стоить ипотека к концу года и остановят ли высокие ставки россиян — разбиралась обозреватель НГС Лиза Пичугина.

Шаг назад


1 февраля стало известно, что Сбербанк — лидер по объему ипотечного кредитования в России — поднял ставки по ипотеке. Сегодня, по данным сайта банка, базовые ставки и на готовые квартиры, и на новостройки стартуют с 10,3% годовых. При этом в банке, как и в других крупных кредитных организациях, еще действуют специальные программы семейной ипотеки со ставкой от 4,7% и ипотеки с господдержкой — здесь ставка составляет 5,8%.

По данным сайта ДОМ.РФ и комментариям участников рынка, Сбер сдался одним из последних. Самую высокую ставку — в 11,1% — сегодня предлагает «Газпромбанк». У остальных крупных банков она колеблется между значениями в 10,1% и 10,9%.

В самом Сбербанке журналисту НГС повышение ставки прокомментировали очень расплывчато, отметив спрос на ипотечные продукты.

— Что касается ипотечных ставок на рынке, их уровень будет зависеть от экономической ситуации и рыночных ставок фондирования, которые определяются ценой ОФЗ (облигаций федерального займа. — Прим. ред.), — сообщили в банке.

В ВТБ объяснили НГС, что пересмотрели условия кредитования после резкого увеличения ключевой ставки Банка России: в конце 2021 года она удвоилась, составив 8,5%. Любопытно, что собеседники НГС в январе 2022 года отметили высокий спрос на ипотеку: обычно в начале года он падает после пикового декабря.

— Один из факторов — ожидания по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Но учитывая, что основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале возможно временное охлаждение спроса, — считают в ВТБ.

Начальник управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Александр Лотобаев, впрочем, отметил, что при том же уровне спроса покупатели жилья стали более «нерешительными».

— Сделок стало существенно меньше. Конверсия из одобренной заявки в выданный кредит существенно ниже, чем в декабре, при том же привлечении. Клиенты заняли выжидающую позицию из-за нестабильности на рынке и геополитической ситуации, — объяснил он. — Много изменений на рынке предложения — продавцы снимают варианты с продажи. Довольно трудно сегодня найти квартиру на вторичном рынке. Если раньше в одном доме было 15–20 квартир в продаже, то сейчас — 2–3.

Руководитель ипотечного агентства «Легко» Екатерина Новицкая также отметила, что сегодня еще «раскрываются» сделки, начавшиеся до повышения ставок. Теперь же на прежние суммы кредитования, которые в прошлом году перевалили за 3 миллиона рублей в среднем, в ближайшее время новые клиенты уже могут не решиться: для них важен комфортный платеж.

Дешевые кредиты взвинтили цены не только на новостройки, ради которых были придуманы, но и на готовые квартиры: эксперты признаются, что таких высоких цен на жилье не помнят

Дешевые кредиты взвинтили цены не только на новостройки, ради которых были придуманы, но и на готовые квартиры: эксперты признаются, что таких высоких цен на жилье не помнят

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Екатерина Новицкая, кроме очевидного фактора удорожания заёмных средств для россиян, называет и другой — рост цен, который отчасти был вызван дешевыми кредитами.

— Сейчас активно пытаются сдержать спрос из-за роста цен на жилье. Раньше власти были заинтересованы в том, чтобы люди продолжали покупать, для этого были созданы специальные программы, что и привело к росту цен. И теперь искусственно пытаются этот рост сдержать. Даже в хрущевках стоимость квадратного метра высокая, я не помню такой стоимости, — говорит руководитель «Легко».

При этом способов сократить расходы на строительство нового жилья она не видит и предполагает, что это станет залогом продления госпрограммы, которая направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать строительную отрасль. Здесь, правда, возможны региональные особенности: например, на старте программы в Москве лимит суммы кредита составлял 12 миллионов рублей, а в Новосибирске — 6 миллионов, которые затем сократили до 3 миллионов, и эта сумма стала единой для всех регионов.

О большой роли госпрограммы говорят и в ВТБ.

— В целом, ипотечный рынок в этом году будет во многом зависеть от продления госпрограммы, которая стала одним из важнейших драйверов его роста в 2021 году. При ее сохранении объемы выдачи ипотеки в России, по оценке экспертов ВТБ, могут превысить 5 триллионов рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года, — предположили в банке.

Александр Лотобаев считает, что в сложившихся условиях ставка в районе 10–10,5% годовых — логичная и нормальная. К концу года он прогнозирует рост средних ставок до 12–12,5% годовых.

Всё дешевое — детям


Резкий скачок ставок банки компенсируют, в первую очередь, смягчением требований к заемщикам, за которых им приходится бороться. Если два года назад, в начале пандемии, портрет заемщика резко сузился (первоначальный взнос — от 20%, по двум документам — от 30–40%, негласный запрет на выдачу кредитов заемщикам из рискованных сфер), то сейчас условия становятся мягче.

— Градация разбивки ставок сохраняется: чем больше первоначальный взнос, тем ставка для клиента будет ниже. Но сейчас появилась возможность оформить ипотеку по паспорту при наличии первоначального взноса от 10%. При этом материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса, — говорит Екатерина Новицкая. — Это очень круто, таких программ не было даже 3 года назад, когда не было пандемии. Практически у каждого банка есть такая программа.

Вместе с повышением ставок банки смягчили условия для кредитования. Например, снизили первоначальные взносы и разрешили покупать квартиры в семейную ипотеку по переуступке

Вместе с повышением ставок банки смягчили условия для кредитования. Например, снизили первоначальные взносы и разрешили покупать квартиры в семейную ипотеку по переуступке

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Тенденцию к снижению пороговых значений первоначального взноса отметил и Александр Лотобаев.

— Для некоторых банков вообще не принципиален размер первоначального взноса. Есть минимальное значение, а там хоть 10% вноси, хоть 70% — ставка будет одинаковой, — говорит он. — На ставку сегодня влияет, где работает клиент, получает ли он зарплату через этот банк, как подтверждает доход — на бумаге или выпиской из Пенсионного фонда.

Руководитель агентства «Легко» также отметила, что изменения внесли в условия предоставления кредита по программе семейной ипотеки: теперь, по словам Екатерины Новицкой, приобрести квартиру по ставке от 4,5% можно не только у застройщика, но и по переуступке от физлица в строящемся доме — так и продавец, и покупатель остаются в плюсе.

Больше кредитов


По данным ЦИАН, общая ипотечная нагрузка на россиян за прошлый, ажиотажный год выросла на 27%: с 9,3 до 11,77 триллиона рублей. Россияне оформили в ипотеку 5,7 триллиона рублей — это 1,91 миллиона кредитов. При этом к 2020 году прошлый год прибавил больше всего в суммах кредита — 35% из-за роста стоимости жилья.

— В пересчете на количество домохозяйств в городских населенных пунктах в целом по России, задолженность одного домохозяйства только по ипотеке составляет 281 тысячу рублей. За три года долг вырос на 76%, или 121 тысячу рублей, причем максимальный рост пришелся именно на прошлый год (+26%), — подсчитали в компании.

Меньше россияне задолжали в регионах с высокой долей индивидуальных домов — Ингушетии (84 тысячи рублей на семью), Севастополе (99,5 тысячи рублей), в Крыму (102,6 тысячи рублей). Самые большие долги за ипотечное жилье — в Якутии, где каждая семья должна в среднем 637 тысяч рублей.

За последние 13 лет, отмечают аналитики ЦИАН, ипотекой обзавелась практически каждая третья городская семья. В топ-10 регионов по количеству выданных ипотечных кредитов в период с 2009 по 2021 год вошли Москва, Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская область, Челябинская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

— Список лидирующих по числу выданных ипотек регионов практически полностью совпадает с перечнем субъектов с наибольшим объемом ввода жилья, — отмечает Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитика». — В 2022 году данная тенденция только усилится: ставки по ипотеке на вторичном рынке преодолели отметку в 10%, и единственная возможность взять кредит дешевле — воспользоваться программой от застройщика или субсидируемой ипотекой, действующей на новостройки.

Опрошенные журналистом НГС эксперты считают, что новые двузначные ставки заёмщиков уже не испугают. По мнению Александра Лотобаева, если квартиры покупали в ипотеку в 2015 году при ставках до 18%, то продолжат и при 10%.

— Сейчас не так боятся повышения ставок, потому что в последние 2–3 года стало популярно рефинансирование, — добавила Екатерина Новицкая. — Клиенты узнали, что возможно рефинансирование, ставку можно снизить. Если сегодня мы ее оформляем под 10% годовых, то как только экономическая ситуация изменится, а ставки снизятся, свою ставку можно будет пересмотреть.

При этом есть те, кому удается обслуживать несколько ипотечных кредитов — в прошлом году мы публиковали три таких истории.

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