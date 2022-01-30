Конфликт из-за стройки на Зорге: жители недовольны захватом тротуара, застройщик уверяет, что работы законны

Жители дома по улице Зорге, 78 пожаловались на стройку под окнами — на ее территорию попал недавно построенный тротуар.



Как рассказал один из активистов дома Андрей Перминов, районные и городские власти не смогли назвать им застройщика, при этом строительные правила не выполняются: паспорта объекта на территории нет, а участок, на который попал тротуар, не огорожен, поэтому местным жителям приходится лавировать между строительной техникой.



Согласно ответу департамента земельных и имущественных отношений мэрии на запрос Андрея Перминова (копия имеется в распоряжении НГС), участок передан тому же физическому лицу, которое зарегистрировало права собственности на ранее не достроенный объект на территории. Местные жители же уверяют, что никаких объектов недвижимости рядом с их домом не было — только небольшой огороженный пустырь, заросший травой.

