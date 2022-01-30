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Конфликт из-за стройки на Зорге: жители недовольны захватом тротуара, застройщик уверяет, что работы законны

Жители дома на улице Зорге готовят обращение в СК: они считают, что землю под застройку отдали незаконно

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Стройплощадка огорожена только частично, прямо по ней проходит популярный у местных жителей тротуар — он ведет от остановки к жилым домам и магазинам

Стройплощадка огорожена только частично, прямо по ней проходит популярный у местных жителей тротуар — он ведет от остановки к жилым домам и магазинам

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Жители дома по улице Зорге, 78 пожаловались на стройку под окнами — на ее территорию попал недавно построенный тротуар.

Как рассказал один из активистов дома Андрей Перминов, районные и городские власти не смогли назвать им застройщика, при этом строительные правила не выполняются: паспорта объекта на территории нет, а участок, на который попал тротуар, не огорожен, поэтому местным жителям приходится лавировать между строительной техникой.

Согласно ответу департамента земельных и имущественных отношений мэрии на запрос Андрея Перминова (копия имеется в распоряжении НГС), участок передан тому же физическому лицу, которое зарегистрировало права собственности на ранее не достроенный объект на территории. Местные жители же уверяют, что никаких объектов недвижимости рядом с их домом не было — только небольшой огороженный пустырь, заросший травой.

— По факту данного объекта не существует, это подтверждено постоянным мониторингом и фото- и видеофиксацией земельных работ, производимых на участке. При вскрытии грунта никаких заглубленных свай и тем более конструкций армопояса, что указано в ответе мэрии, не было. Поверьте, что при их наличии у застройщика возник бы ряд проблем с демонтажом, — считает Андрей Перминов.

28 января инициативная группа жителей направила обращение в администрацию Кировского района, сейчас она собирает подписи для направления заявления в СК России, сообщил Андрей Перминов. Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать регистрацию незавершенного строительством объекта и процедуру передачи земельного участка в аренду.

Раньше будущая стройплощадка выглядела так

Раньше будущая стройплощадка выглядела так

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По данным муниципального портала, мэрия Новосибирска дважды выдавала разрешения на строительство фитнес-центра на участке. Первое в августе 2014 года получила компания «Гранит» (более точных данных о компании в документе нет): она планировала построить 1-этажное здание площадью 1,3 тысячи кв. м с автостоянкой. Затем его трижды продлевали, последний срок действия разрешения — до 1 июня 2018 года.

Второе разрешение на строительство в декабре 2021 года получил Маме Озманян — ему же, согласно выписке из ЕГРН, в 2020 году передано право аренды земли. Предприниматель, согласно документам, планирует построить уже 2-этажное здание площадью 2,4 тысячи кв. м с парковкой на 40 автомобилей.

Маме Озманян, по данным «Спарка», владеет 15-процентной долей в компании «АПЭ» («АгроПромЭкспорт»), которая ведет оптовую торговлю мясом и мясными продуктами, а также руководит компанией «Страховая группа "Сибирь"», которой владеет его отец Зорба Озманян. Обе компании зарегистрированы в здании на улице Жуковского, 107/1 и в последней бухгалтерской отчетности имеют нулевые показатели.

Журналисту НГС Маме Озманян рассказал, что жильцы должны быть в курсе строительства: они проводили общее собрание.

— Есть старшая по дому, с кем мы контактируем, она в курсе, администрация тоже в курсе. Я думаю, излишни комментарии будут, — сказал он.

По его словам, здание он планирует построить к концу года. Будет ли сам бизнесмен руководить фитнес-центром или привлечет оператора, он еще не решил.

В ноябре НГС рассказывал, как в нескольких метрах от частного дома на левом берегу начали строить 25-этажную высотку.

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