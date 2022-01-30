Конфликт из-за стройки на Зорге: жители недовольны захватом тротуара, застройщик уверяет, что работы законны

Жители дома по улице Зорге, 78 пожаловались на стройку под окнами — на ее территорию попал недавно построенный тротуар.
Как рассказал один из активистов дома Андрей Перминов, районные и городские власти не смогли назвать им застройщика, при этом строительные правила не выполняются: паспорта объекта на территории нет, а участок, на который попал тротуар, не огорожен, поэтому местным жителям приходится лавировать между строительной техникой.
Согласно ответу департамента земельных и имущественных отношений мэрии на запрос Андрея Перминова (копия имеется в распоряжении НГС), участок передан тому же физическому лицу, которое зарегистрировало права собственности на ранее не достроенный объект на территории. Местные жители же уверяют, что никаких объектов недвижимости рядом с их домом не было — только небольшой огороженный пустырь, заросший травой.
— По факту данного объекта не существует, это подтверждено постоянным мониторингом и фото- и видеофиксацией земельных работ, производимых на участке. При вскрытии грунта никаких заглубленных свай и тем более конструкций армопояса, что указано в ответе мэрии, не было. Поверьте, что при их наличии у застройщика возник бы ряд проблем с демонтажом, — считает Андрей Перминов.
28 января инициативная группа жителей направила обращение в администрацию Кировского района, сейчас она собирает подписи для направления заявления в СК России, сообщил Андрей Перминов. Журналист НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать регистрацию незавершенного строительством объекта и процедуру передачи земельного участка в аренду.
По данным муниципального портала, мэрия Новосибирска дважды выдавала разрешения на строительство фитнес-центра на участке. Первое в августе 2014 года получила компания «Гранит» (более точных данных о компании в документе нет): она планировала построить
Второе разрешение на строительство в декабре 2021 года получил Маме Озманян — ему же, согласно выписке из ЕГРН, в 2020 году передано право аренды земли. Предприниматель, согласно документам, планирует построить уже
Маме Озманян, по данным «Спарка», владеет
Журналисту НГС Маме Озманян рассказал, что жильцы должны быть в курсе строительства: они проводили общее собрание.
— Есть старшая по дому, с кем мы контактируем, она в курсе, администрация тоже в курсе. Я думаю, излишни комментарии будут, — сказал он.
По его словам, здание он планирует построить к концу года. Будет ли сам бизнесмен руководить фитнес-центром или привлечет оператора, он еще не решил.
В ноябре НГС рассказывал, как в нескольких метрах от частного дома на левом берегу начали строить