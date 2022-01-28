Под Новосибирском продают особняк с доспехами и каретой — смотрим на средневековые интерьеры за 40 миллионов

В поселке Элитном Новосибирского района выставили на продажу трехэтажный особняк в средневековом стиле. Дом площадью 360 квадратов и участок в 15 соток оценили в 40 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1
— Уникальный коттедж: сам коттедж и придомовая территория придерживаются стиля средневековых замков XII–XIII века с учетом современных требований комфорта. Этот коттедж можно использовать как для проживания большой семьи, так и под собственный бизнес (организация отдыха, санаторный бизнес, реабилитация, работа для хоум-офиса, а также мини-отель), — говорится в описании.
Сейчас в коттедже, по данным 2ГИС, располагаются две компании — гостевой дом «Замок» и торговая компания «
На звонок корреспондента НГС по телефону гостевого дома «Замок» ответил владелец объекта. Он сообщил, что не хочет поднимать шумиху вокруг продажи своего особняка, и отказался от дальнейших комментариев.
Этой зимой в частном секторе Заельцовского района продавался коттедж-замок со шпилем и каменным забором. За монументальное строение просили 24 миллиона рублей.