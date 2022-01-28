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Под Новосибирском продают особняк с доспехами и каретой — смотрим на средневековые интерьеры за 40 миллионов

В коттедже располагается гостевой дом, но владельцы также предлагают использовать его под реабилитационный центр или офис

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Особняк продают вместе с мебелью

Особняк продают вместе с мебелью

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В поселке Элитном Новосибирского района выставили на продажу трехэтажный особняк в средневековом стиле. Дом площадью 360 квадратов и участок в 15 соток оценили в 40 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1 26 января.

— Уникальный коттедж: сам коттедж и придомовая территория придерживаются стиля средневековых замков XII–XIII века с учетом современных требований комфорта. Этот коттедж можно использовать как для проживания большой семьи, так и под собственный бизнес (организация отдыха, санаторный бизнес, реабилитация, работа для хоум-офиса, а также мини-отель), — говорится в описании.

Дом-замок прячется за таким забором в поселке Элитном

Дом-замок прячется за таким забором в поселке Элитном

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Перед коттеджем припаркована колоритная карета

Перед коттеджем припаркована колоритная карета

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Внутри средневековая тематика продолжается. Вот так, например, выглядит один из банкетных залов

Внутри средневековая тематика продолжается. Вот так, например, выглядит один из банкетных залов

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В холле гостей встречают рыцарские доспехи

В холле гостей встречают рыцарские доспехи

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Всего спален в коттедже пять

Всего спален в коттедже пять

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А в комнате отдыха от средневекового стиля решили отказаться

А в комнате отдыха от средневекового стиля решили отказаться

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Сейчас в коттедже, по данным 2ГИС, располагаются две компании — гостевой дом «Замок» и торговая компания «Альфа М». В 2020 году, согласно информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания показала прибыль в размере 3 тысяч рублей при выручке в 338 тысяч рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

На звонок корреспондента НГС по телефону гостевого дома «Замок» ответил владелец объекта. Он сообщил, что не хочет поднимать шумиху вокруг продажи своего особняка, и отказался от дальнейших комментариев.

Этой зимой в частном секторе Заельцовского района продавался коттедж-замок со шпилем и каменным забором. За монументальное строение просили 24 миллиона рублей.

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