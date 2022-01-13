«Прошли зону турбулентности»: прокуратура отказалась от претензий к кварталу «Авиатор» возле аэропорта Северный

Заельцовский районный суд принял отказ прокурора города Новосибирска от иска к мэрии из-за строительства рядом с аэропортом Северный жилого квартала.



Определение суда было принято 28 декабря 2021 года и вступило в силу 12 января 2022 года. Согласно документу (копия имеется в распоряжении НГС), прокурор Новосибирска отказался от иска к городским властям, которым требовал признать выдачу разрешения на строительство четырех секций многоквартирного дома и автостоянки.



Как рассказали в компании «Брусника», которая возводит жилой квартал «Авиатор», причиной иска стало отсутствие согласования строительства с войсковой частью Росгвардии — она базируется в 1,5 км от стройплощадки на территории Северного. При этом руководство части, по информации застройщика, подтвердило, что стройка не представляет опасности для полетов. Кроме того, на момент получения разрешения на строительство не были установлены санитарно-защитные зоны аэродрома.

