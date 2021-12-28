В Краснообске продают роскошный коттедж с золотыми зеркалами и люстрами — разглядываем интерьеры дома за 65 млн

В Краснообске выставили на продажу роскошный трехэтажный особняк с искусственным прудом. За дом площадью более 600 квадратных метров просят 65 миллионов рублей. Объявление о продаже дома появилось 24 декабря на сайте N1.ru.



— Внутренняя отделка дома выполнялась для себя, поэтому никаких случайных и компромиссных решений здесь нет, только натуральные материалы и всё самое лучшее. Холл, кухня-столовая, все ванные комнаты и санузлы — теплые полы, — говорится в объявлении.