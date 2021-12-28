В Краснообске продают роскошный коттедж с золотыми зеркалами и люстрами — разглядываем интерьеры дома за 65 млн

В Краснообске выставили на продажу роскошный трехэтажный особняк с искусственным прудом. За дом площадью более 600 квадратных метров просят
— Внутренняя отделка дома выполнялась для себя, поэтому никаких случайных и компромиссных решений здесь нет, только натуральные материалы и всё самое лучшее. Холл, кухня-столовая, все ванные комнаты и санузлы — теплые полы, — говорится в объявлении.
В объявлении уточняется, что особняк находится в собственности более пяти лет и приобрести его можно с кешбэком.
Кстати, по данным ипотечного калькулятора сайта, взяв эту недвижимость в ипотеку, придется выплачивать не менее 488 тысяч рублей ежемесячно.
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