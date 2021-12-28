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В Краснообске продают роскошный коттедж с золотыми зеркалами и люстрами — разглядываем интерьеры дома за 65 млн

В нем три этажа, а на участке есть искусственный пруд

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Дом с башенками оригинален снаружи и роскошен внутри — есть бильярдная комната, несколько спален и много-много позолоты

Дом с башенками оригинален снаружи и роскошен внутри — есть бильярдная комната, несколько спален и много-много позолоты

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В Краснообске выставили на продажу роскошный трехэтажный особняк с искусственным прудом. За дом площадью более 600 квадратных метров просят 65 миллионов рублей. Объявление о продаже дома появилось 24 декабря на сайте N1.ru.

— Внутренняя отделка дома выполнялась для себя, поэтому никаких случайных и компромиссных решений здесь нет, только натуральные материалы и всё самое лучшее. Холл, кухня-столовая, все ванные комнаты и санузлы — теплые полы, — говорится в объявлении.

Трехэтажный дом скрыт от любопытных глаз на улице <nobr class="_">4-й</nobr> микрорайон в Краснообске

Трехэтажный дом скрыт от любопытных глаз на улице 4-й микрорайон в Краснообске

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Рассмотреть его при помощи сервиса «Яндекс.Карты» не удастся — особняк скрывают другие жилые строения, заметен только острый шпиль одной из башенок

Рассмотреть его при помощи сервиса «Яндекс.Карты» не удастся — особняк скрывают другие жилые строения, заметен только острый шпиль одной из башенок

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Кстати, в башнях располагаются спальни. Вот интерьер одной из них

Кстати, в башнях располагаются спальни. Вот интерьер одной из них

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Дом сияет позолотой

Дом сияет позолотой

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Даже в ванной не обошлось без роскошных золотых зеркал

Даже в ванной не обошлось без роскошных золотых зеркал

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Холлы продолжают «золотую» тему

Холлы продолжают «золотую» тему

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В доме располагается комната для развлечений с огромным бильярдным столом

В доме располагается комната для развлечений с огромным бильярдным столом

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В объявлении уточняется, что особняк находится в собственности более пяти лет и приобрести его можно с кешбэком.

Кстати, по данным ипотечного калькулятора сайта, взяв эту недвижимость в ипотеку, придется выплачивать не менее 488 тысяч рублей ежемесячно.

Недавно в Заельцовском районе выставили на продажу три коттеджа с участком в 30 соток — за элитную недвижимость просят 60 миллионов рублей. Мы узнали, кто владеет этими домами и участками.

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