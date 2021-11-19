Новосибирцы назвали главные критерии для выбора нового жилья. О парковках почти никто не думает

Соцопрос определил главные критерии новосибирцев при выборе жилья
Новосибирцы выбирают жилье по месту, площади и цене — к такому выводу пришли аналитики компании «Брусника» по итогам опроса.
Компания проводила исследование в пяти городах: помимо Новосибирска опрос проходил также в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Кургане. Всего в исследовании приняли участие полторы тысячи человек, из них 500 новосибирцев.
Исследование проходило в два этапа: на первом участников попросили назвать принципиальные при выборе квартиры критерии, на втором разделили их на две группы и попросили ранжировать по степени важности.
Как показало исследование, для новосибирцев самыми важными критериями являются местоположение дома (71%), площадь квартиры (65%) и стоимость (59%): этот
— По мнению респондентов, наличие рядом с домом школы, детского сада и больницы весомее удобных дорожных развязок: социальную инфраструктуру участники опроса поставили на пятое место, транспортную — на шестое, — отмечают аналитики «Брусники». — Среди 12 критериев второго порядка в лидерах оказались планировка, материал стен и благоустройство двора. Парковки занимают лишь десятую строчку в этом рейтинге.
В компании предположили, что влияние на востребованность парковок, в частности, могли оказать шеринговые сервисы, развитие велодвижения и рынка аренды самокатов. По мнению исследователей, значимость личного автомобиля сегодня снижается.
В планировках горожане отметили теплые лоджии и гардеробные — в Новосибирске эти критерии оказались в среднем на 5% более важными, чем в других городах.
— На седьмом по значимости месте оказался отдельный вход. Почти половина опрошенных даже готовы переплатить за него, — отметили в «Бруснике».
Удивительно, что парковки в Новосибирске — одна из самых острых тем для обсуждения. Они зачастую оказываются базой для хитрой схемы застройки, а местные власти всерьез настроены ликвидировать значительную часть парковочных мест в центре города.