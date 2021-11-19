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Новосибирцы назвали главные критерии для выбора нового жилья. О парковках почти никто не думает

Больше всего внимания жители города обращают на местоположение

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Для застройщиков существуют нормы по обеспечению парковочными местами, и часть из них могут быть платными — под домом, а часть — находиться за его территорией

Для застройщиков существуют нормы по обеспечению парковочными местами, и часть из них могут быть платными — под домом, а часть — находиться за его территорией

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Соцопрос определил главные критерии новосибирцев при выборе жилья

Новосибирцы выбирают жилье по месту, площади и цене — к такому выводу пришли аналитики компании «Брусника» по итогам опроса.

Компания проводила исследование в пяти городах: помимо Новосибирска опрос проходил также в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Кургане. Всего в исследовании приняли участие полторы тысячи человек, из них 500 новосибирцев.

Исследование проходило в два этапа: на первом участников попросили назвать принципиальные при выборе квартиры критерии, на втором разделили их на две группы и попросили ранжировать по степени важности.

Во всех городах, где проводили опрос, самым важным качеством квартиры стало ее местоположение

Во всех городах, где проводили опрос, самым важным качеством квартиры стало ее местоположение

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Как показало исследование, для новосибирцев самыми важными критериями являются местоположение дома (71%), площадь квартиры (65%) и стоимость (59%): этот топ-3 — общий для всех городов. При этом инфраструктура для новосибирцев важнее, чем для жителей Екатеринбурга: ее назвали 54% опрошенных против 51% в уральской столице. Благоустройство упомянули 19% опрошенных, застройщика — 12%, парковочные места оказались важны только для 9% новосибирцев.

— По мнению респондентов, наличие рядом с домом школы, детского сада и больницы весомее удобных дорожных развязок: социальную инфраструктуру участники опроса поставили на пятое место, транспортную — на шестое, — отмечают аналитики «Брусники». — Среди 12 критериев второго порядка в лидерах оказались планировка, материал стен и благоустройство двора. Парковки занимают лишь десятую строчку в этом рейтинге.

Хотя новосибирцы ценят транспортную доступность выше, чем в других городах, они всё равно определили ей не ведущее место при выборе квартиры

Хотя новосибирцы ценят транспортную доступность выше, чем в других городах, они всё равно определили ей не ведущее место при выборе квартиры

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Везде, кроме Новосибирска, горожане обращают внимание на парковку возле дома

Везде, кроме Новосибирска, горожане обращают внимание на парковку возле дома

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В компании предположили, что влияние на востребованность парковок, в частности, могли оказать шеринговые сервисы, развитие велодвижения и рынка аренды самокатов. По мнению исследователей, значимость личного автомобиля сегодня снижается.

В планировках горожане отметили теплые лоджии и гардеробные — в Новосибирске эти критерии оказались в среднем на 5% более важными, чем в других городах.

— На седьмом по значимости месте оказался отдельный вход. Почти половина опрошенных даже готовы переплатить за него, — отметили в «Бруснике».

Удивительно, что парковки в Новосибирске — одна из самых острых тем для обсуждения. Они зачастую оказываются базой для хитрой схемы застройки, а местные власти всерьез настроены ликвидировать значительную часть парковочных мест в центре города.

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«Брусника»новостройкипарковкисоцопрос
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