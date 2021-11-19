Новосибирцы назвали главные критерии для выбора нового жилья. О парковках почти никто не думает

Новосибирцы выбирают жилье по месту, площади и цене — к такому выводу пришли аналитики компании «Брусника» по итогам опроса.



Компания проводила исследование в пяти городах: помимо Новосибирска опрос проходил также в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Кургане. Всего в исследовании приняли участие полторы тысячи человек, из них 500 новосибирцев.



Исследование проходило в два этапа: на первом участников попросили назвать принципиальные при выборе квартиры критерии, на втором разделили их на две группы и попросили ранжировать по степени важности.