Мэрия решила построить дом недалеко от самого опасного водоема в Новосибирске

Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на строительство дома на улице Степной, 262а в Ленинском районе. За работы готовы заплатить 171,2 миллиона рублей. Стройка запланирована на берегу Юго-Западного котлована, который считается одним из самых опасных в городе из-за рельефа дна и течения.
По данным сайта госзакупок, организатором торгов выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчик должен будет подготовить участок, выполнить земляные работы, забить сваи, обустроить фундамент и основания, возвести несущие конструкции. Также ему предстоит выполнить пусконаладочные работы, установить лифты и благоустроить территорию.
В департаменте строительства и архитектуры мэрии уточнили, что в здании будет 10 этажей.
— Земельный участок выбран и сформирован из следующих факторов: транспортная доступность территории, возможность подключения объекта к инженерной инфраструктуре, доступность строящихся домов к социальной инфраструктуре (детский сад, школа), — передает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В дом планируют переселить 45 нанимателей, чьи дома признали аварийными в 2013–2017 годах.
Средства на строительство выделят из городского бюджета, также Новосибирск получит на работы региональную субсидию в 80 млн рублей. Строительство должны завершить до 30 июня 2022 года.
Юго-Западный котлован считается одним из самых опасных водоемов в Новосибирске. У него многоуровневое дно, также есть неожиданные течения. Несмотря на это, летом местные жители регулярно приходят к водоему во время жары. Из-за этого там тонут люди.
Ранее НГС писал о том, что из генерального плана Новосибирска исчезло троллейбусное депо. На его месте можно будет строить жилье. В мэрии объяснили, почему так получилось.