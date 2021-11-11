Мэрия решила построить дом недалеко от самого опасного водоема в Новосибирске

Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на строительство дома на улице Степной, 262а в Ленинском районе. За работы готовы заплатить 171,2 миллиона рублей. Стройка запланирована на берегу Юго-Западного котлована, который считается одним из самых опасных в городе из-за рельефа дна и течения.



По данным сайта госзакупок, организатором торгов выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчик должен будет подготовить участок, выполнить земляные работы, забить сваи, обустроить фундамент и основания, возвести несущие конструкции. Также ему предстоит выполнить пусконаладочные работы, установить лифты и благоустроить территорию.