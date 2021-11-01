Из генплана Новосибирска пропало троллейбусное депо — в мэрии объяснили почему

— В генплане — территория в зоне жилой застройки. В правилах землепользования и застройки Заельцовское депо отнесено в зону ОД-1.1 , допускающую строить и эксплуатировать жилье. В проекте планировки, принятом в июле 2021 года, на этом участке размещается школа. И это очень любопытно, ведь до 2030 года никакой школы в генеральном плане города в этом квартале не предусмотрено, — отметили в движении.



В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС пояснили, что депо планируют перенести в микрорайон Родники, если будет построено продолжение Красного проспекта. Оно должно занять пространство примерно между улицами Пятигорской и Сельскохозяйственной, в непосредственной близости от проектируемого транспортного кольца. Сегодня здесь расположены частный сектор и деревья.



— В связи с тем, что ликвидация действующего депо возможна только после строительства нового, Заельцовское троллейбусное депо отображено в генеральном плане города Новосибирска как существующее, сохраняемое до 2030 года, — заверили в мэрии Новосибирска.