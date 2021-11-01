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Из генплана Новосибирска пропало троллейбусное депо — в мэрии объяснили почему

Общественники обнаружили, что на его месте уже запланировали жилье

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Власти обещают сохранить Заельцовское депо, пока не построят для него новое здание

Власти обещают сохранить Заельцовское депо, пока не построят для него новое здание

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Из генплана Новосибирска пропало Заельцовское троллейбусное депо

Движение «Искалеченный Новосибирск» решило проверить перспективы троллейбусных депо — крупных земельных участков недалеко от метро. Оказалось, что Заельцовского депо на прежнем месте в генплане города больше нет.

Об этом движение сообщило на своих страницах в соцсетях в конце прошлой недели. Выяснилось, что три из действующих троллейбусных депо должны остаться на прежних местах как минимум до 2030 года, но территория Заельцовского, расположенного на улице Аэропорт, 17, предназначена для застройки.

— В генплане — территория в зоне жилой застройки. В правилах землепользования и застройки Заельцовское депо отнесено в зону ОД-1.1, допускающую строить и эксплуатировать жилье. В проекте планировки, принятом в июле 2021 года, на этом участке размещается школа. И это очень любопытно, ведь до 2030 года никакой школы в генеральном плане города в этом квартале не предусмотрено, — отметили в движении.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС пояснили, что депо планируют перенести в микрорайон Родники, если будет построено продолжение Красного проспекта. Оно должно занять пространство примерно между улицами Пятигорской и Сельскохозяйственной, в непосредственной близости от проектируемого транспортного кольца. Сегодня здесь расположены частный сектор и деревья.

— В связи с тем, что ликвидация действующего депо возможна только после строительства нового, Заельцовское троллейбусное депо отображено в генеральном плане города Новосибирска как существующее, сохраняемое до 2030 года, — заверили в мэрии Новосибирска.

Площадь депо составляет почти 3,5 гектара — заманчивый участок для застройщиков

Площадь депо составляет почти 3,5 гектара — заманчивый участок для застройщиков

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Ранее депутаты назвали «Горэлектротранспорт» очень затратным учреждением, а троллейбусы — «дровами». Общественники опасаются, что подобная дискредитация троллейбусов может привести к отказу от этого вида общественного транспорта. Вслед за этим стало известно, что власти планируют повышение стоимости проезда.

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мэрия НовосибирскатроллейбусГЭТ«Искалеченный Новосибирск»
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