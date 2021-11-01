Из генплана Новосибирска пропало троллейбусное депо — в мэрии объяснили почему

Из генплана Новосибирска пропало Заельцовское троллейбусное депо
Движение «Искалеченный Новосибирск» решило проверить перспективы троллейбусных депо — крупных земельных участков недалеко от метро. Оказалось, что Заельцовского депо на прежнем месте в генплане города больше нет.
Об этом движение сообщило на своих страницах в соцсетях в конце прошлой недели. Выяснилось, что три из действующих троллейбусных депо должны остаться на прежних местах как минимум до 2030 года, но территория Заельцовского, расположенного на улице Аэропорт, 17, предназначена для застройки.
— В генплане — территория в зоне жилой застройки. В правилах землепользования и застройки Заельцовское депо отнесено в зону
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС пояснили, что депо планируют перенести в микрорайон Родники, если будет построено продолжение Красного проспекта. Оно должно занять пространство примерно между улицами Пятигорской и Сельскохозяйственной, в непосредственной близости от проектируемого транспортного кольца. Сегодня здесь расположены частный сектор и деревья.
— В связи с тем, что ликвидация действующего депо возможна только после строительства нового, Заельцовское троллейбусное депо отображено в генеральном плане города Новосибирска как существующее, сохраняемое до 2030 года, — заверили в мэрии Новосибирска.
Ранее депутаты назвали «Горэлектротранспорт» очень затратным учреждением, а троллейбусы — «дровами». Общественники опасаются, что подобная дискредитация троллейбусов может привести к отказу от этого вида общественного транспорта. Вслед за этим стало известно, что власти планируют повышение стоимости проезда.