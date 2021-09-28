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Под Новосибирском продают коттедж с башенкой как в замке — раньше дом принадлежал бизнесмену с барахолки

Рассматриваем фотографии замка за 37 млн рублей

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Дом занимает 420 кв. м и продается вместе с большим участком (25 соток), гаражом и домом отдыха с баней

Дом занимает 420 кв. м и продается вместе с большим участком (25 соток), гаражом и домом отдыха с баней

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Под Новосибирском продают коттедж-замок за 37 миллионов

В Новосибирском районе, недалеко от поселка Юный Ленинец, выставили на продажу особняк в средневековом стиле. За кирпичный коттедж с башенкой, участком в 25 соток, а также баней и зоной барбекю, просят 37 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 27 сентября, на сайте N1.

— Если у вас есть мечта жить в шикарном доме — это предложение для вас! На земельном участке в 25 соток расположен современный загородный дом, который находится в зеленой зоне у реки Обь в СНТ «Элитное-М». Всего в 13-ти километрах от центра левобережья города Новосибирска. Современная планировка, уютный, светлый, современный ремонт отражают индивидуальность дома и хороший вкус его хозяев, — указывает в объявлении владелец.

У дома есть башенка, которая и делает объект похожим на замок

У дома есть башенка, которая и делает объект похожим на замок

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Хотя со стороны внутреннего дворика (на фото дом отдыха с баней и зоной барбекю) коттедж выглядит вполне себе традиционно

Хотя со стороны внутреннего дворика (на фото дом отдыха с баней и зоной барбекю) коттедж выглядит вполне себе традиционно

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Сам двухэтажный дом занимает более 400 квадратов. На участке располагаются отдельно стоящий дом отдыха с баней и зоной барбекю, а также гараж на 2 машины.

Внутри особняка три спальни, гостиная-кухня, гостевая комната и отдельная гардеробная. Владельцы, как пишет продавец, рассматривают также обмен с доплатой.

В особняке пышная обстановка, есть даже люстры со свечами

В особняке пышная обстановка, есть даже люстры со свечами

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В гостиной обращает на себя внимание массажное кресло и камин в углу

В гостиной обращает на себя внимание массажное кресло и камин в углу

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В спальне всё достаточно сдержанно

В спальне всё достаточно сдержанно

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А это баня. Здесь тоже есть камин, бочка-купель и массивная мебель

А это баня. Здесь тоже есть камин, бочка-купель и массивная мебель

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В зале придется заниматься под флагами Российской Империи и Новосибирской области

В зале придется заниматься под флагами Российской Империи и Новосибирской области

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

По данным ЕГРН, необычным особняком с 2017 года владеет предпринимательница, глава компании, специализирующейся на упаковке. До этого в течение пяти лет дом принадлежал бизнесмену, совладельцу четырех убыточных компаний, которые специализируются на аренде недвижимости, оптовой торговле непродовольственными товарами и гостиничном бизнесе. Две из четырех фирм, которыми частично владеет он, располагаются в ТРЦ, оставшихся на месте Гусинобродской барахолки — «Зима» и «Невский».

Недавно НГС выпустил расследование о том, как бывший депутат построил роскошную усадьбу с открытым бассейном, пешеходными дорожками, мостиками и аквагоркой в Ордынском районе на опушке леса.

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