Под Новосибирском продают коттедж с башенкой как в замке — раньше дом принадлежал бизнесмену с барахолки

Под Новосибирском продают коттедж-замок за 37 миллионов
В Новосибирском районе, недалеко от поселка Юный Ленинец, выставили на продажу особняк в средневековом стиле. За кирпичный коттедж с башенкой, участком в 25 соток, а также баней и зоной барбекю, просят 37 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 27 сентября, на сайте N1.
— Если у вас есть мечта жить в шикарном доме — это предложение для вас! На земельном участке в 25 соток расположен современный загородный дом, который находится в зеленой зоне у реки Обь в СНТ «Элитное-М». Всего в
Сам двухэтажный дом занимает более 400 квадратов. На участке располагаются отдельно стоящий дом отдыха с баней и зоной барбекю, а также гараж на 2 машины.
Внутри особняка три спальни, гостиная-кухня, гостевая комната и отдельная гардеробная. Владельцы, как пишет продавец, рассматривают также обмен с доплатой.
По данным ЕГРН, необычным особняком с 2017 года владеет предпринимательница, глава компании, специализирующейся на упаковке. До этого в течение пяти лет дом принадлежал бизнесмену, совладельцу четырех убыточных компаний, которые специализируются на аренде недвижимости, оптовой торговле непродовольственными товарами и гостиничном бизнесе. Две из четырех фирм, которыми частично владеет он, располагаются в ТРЦ, оставшихся на месте Гусинобродской барахолки — «Зима» и «Невский».
Недавно НГС выпустил расследование о том, как бывший депутат построил роскошную усадьбу с открытым бассейном, пешеходными дорожками, мостиками и аквагоркой в Ордынском районе на опушке леса.