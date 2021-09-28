Под Новосибирском продают коттедж с башенкой как в замке — раньше дом принадлежал бизнесмену с барахолки

В Новосибирском районе, недалеко от поселка Юный Ленинец, выставили на продажу особняк в средневековом стиле. За кирпичный коттедж с башенкой, участком в 25 соток, а также баней и зоной барбекю, просят 37 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось вчера, 27 сентября, на сайте N1.

— Если у вас есть мечта жить в шикарном доме — это предложение для вас! На земельном участке в 25 соток расположен современный загородный дом, который находится в зеленой зоне у реки Обь в СНТ «Элитное-М». Всего в 13-ти километрах от центра левобережья города Новосибирска. Современная планировка, уютный, светлый, современный ремонт отражают индивидуальность дома и хороший вкус его хозяев, — указывает в объявлении владелец.