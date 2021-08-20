По соседству с домом Локтя продают роскошный пентхаус за 19 миллионов. Посмотрите на 4-этажную квартиру

В доме на Галущака выставили на продажу элитный пентхаус. За квартиру площадью более 400 квадратов с несколькими балконами, панорамными окнами и витражами просят 19 миллионов рублей. Объявление на N1 появилось 18 августа.

— Пентхаус занимает четыре уровня, с 17 по 20 этаж. Каждое пространство имеет свои «изюминки» и множество деталей, иллюстрирующих любовь к комфорту и хороший вкус его владельца. В вашем распоряжении будет несколько просторных балконов с вечерней подсветкой, а также большие витражные окна, из которых открываются шикарные панорамные виды на город, — описывает жильё продавец.

