По соседству с домом Локтя продают роскошный пентхаус за 19 миллионов. Посмотрите на 4-этажную квартиру

В Новосибирске продают четырехэтажный пентхаус за 19 миллионов
В доме на Галущака выставили на продажу элитный пентхаус. За квартиру площадью более 400 квадратов с несколькими балконами, панорамными окнами и витражами просят 19 миллионов рублей. Объявление на N1 появилось 18 августа.
— Пентхаус занимает четыре уровня, с 17 по 20 этаж. Каждое пространство имеет свои «изюминки» и множество деталей, иллюстрирующих любовь к комфорту и хороший вкус его владельца. В вашем распоряжении будет несколько просторных балконов с вечерней подсветкой, а также большие витражные окна, из которых открываются шикарные панорамные виды на город, — описывает жильё продавец.
В квартире несколько кухонь — все на разных этажах, большая гардеробная, детская комната, сауна, а под самой крышей располагается комната с камином.
Согласно данным из ЕГРН, как минимум две квартиры в этом доме на Галущака, расположенные на верхних этажах, с 2008 года принадлежали семье известного застройщика Евгения Солохи. Одна из них — продающийся пентхаус, который в 2013 году был перерегистрирован на Дениса Дягилева. В открытых источниках можно найти информацию о том, что полный тезка Дениса Дягилева был президентом федерации вольной борьбы в Кемеровской области. В Контур.Фокусе также есть сведения, что он руководил несколькими компаниями, занимающимися финансовым лизингом и производством. Ни одна из них в настоящее время не действует.
Евгений Солоха — руководитель и участник ряда компаний, связанных со строительством. Ему в том числе принадлежало ООО «РИК» (застройщик известного долгостроя ЖК «Покровский» на Дуси Ковальчук, дольщики которого выходили на одиночные пикеты у мэрии) и доля в ООО «СДК „Обь-регион»» (застройщик высотки на Галущака, 15). По данным КоммерсантЪ, Евгений Солоха сейчас живет в Канаде.
Этим летом в Новосибирске выставили на продажу пентхаус в «Кедровом». За четырехкомнатную элитную квартиру с террасой на девятом этаже дома просили почти 38 миллионов рублей.
А здесь мы рассказывали о домах, где селятся политики. В доме №11 на Галущака, кстати, живет мэр Анатолий Локоть.