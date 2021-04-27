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В Академгородке продают шикарную квартиру с марокканской ванной комнатой — что еще есть в жилье за 29 миллионов

Квартира располагается на последних этажах девятиэтажки

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В целом стиль жилья — неоклассика, но вот ванная комната выпадает из общей стилистики

В целом стиль жилья — неоклассика, но вот ванная комната выпадает из общей стилистики

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В Академгородке продают элитную квартиру с марокканской ванной комнатой

В Советском районе Новосибирска выставили на продажу элитную двухуровневую квартиру с тремя санузлами, двумя гардеробными и видом на скверы нижней зоны Академгородка. За роскошное жилье в неоклассическом стиле просят 28,8 миллиона рублей. Предложение появилось в базе N1.RU 23 апреля.

Просторное жилье разместилось в этой девятиэтажке — рядом есть престижный лицей «Горностай» и несколько скверов

Просторное жилье разместилось в этой девятиэтажке — рядом есть престижный лицей «Горностай» и несколько скверов

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Квартира занимает чуть больше 200 квадратов и расположилась на верхних этажах многоэтажки на улице Полевой. Как говорится в описании к жилью, первый уровень «идеально подходит для торжеств, приема гостей и семейного отдыха», второй уровень — «для сна и саморазвития».

— Пять комнат с дизайнерским интерьером — неоклассика с декоративными элементами марокканского стиля, — указывается в объявлении.

Мраморная столешница, гарнитур с золотой отделкой и много света — так выглядит гостиная, совмещенная с кухней

Мраморная столешница, гарнитур с золотой отделкой и много света — так выглядит гостиная, совмещенная с кухней

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На первом этаже, где, если верить описанию, принимают гостей, много зеркал и золота. На втором, как утверждается в объявлении, холл оформлен декоративной штукатуркой с эффектом перламутра

На первом этаже, где, если верить описанию, принимают гостей, много зеркал и золота. На втором, как утверждается в объявлении, холл оформлен декоративной штукатуркой с эффектом перламутра

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Та самая марокканская ванная комната (кстати, не единственная в доме)

Та самая марокканская ванная комната (кстати, не единственная в доме)

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Одна из гардеробных. В квартире их две — для каждого из супругов

Одна из гардеробных. В квартире их две — для каждого из супругов

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Еще одна ванная комната и совсем другой стиль

Еще одна ванная комната и совсем другой стиль

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Центр супружеской спальни — кровать с балдахином

Центр супружеской спальни — кровать с балдахином

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Куда же без сауны

Куда же без сауны

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А это детская — неоклассика угадывается только в орнаменте двери

А это детская — неоклассика угадывается только в орнаменте двери

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Взгляните и на другие роскошные квартиры, которые продают в Новосибирске. В феврале этого года в продаже появилось роскошное жилье за 80 миллионов в доме-«бэтмене»: в квартире золотые стены и диваны, а также есть причудливое кресло-бутон. Другая роскошная квартира с дворцовыми интерьерами располагается в доме на улице Романова — взгляните, за что владельцы просят 22 миллиона рублей.

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