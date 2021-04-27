В Академгородке продают шикарную квартиру с марокканской ванной комнатой — что еще есть в жилье за 29 миллионов

Взгляните и на другие роскошные квартиры, которые продают в Новосибирске. В феврале этого года в продаже появилось роскошное жилье за 80 миллионов в доме-«бэтмене»: в квартире золотые стены и диваны, а также есть причудливое кресло-бутон. Другая роскошная квартира с дворцовыми интерьерами располагается в доме на улице Романова — взгляните, за что владельцы просят 22 миллиона рублей.

