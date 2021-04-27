В Академгородке продают шикарную квартиру с марокканской ванной комнатой — что еще есть в жилье за 29 миллионов

В Академгородке продают элитную квартиру с марокканской ванной комнатой
В Советском районе Новосибирска выставили на продажу элитную двухуровневую квартиру с тремя санузлами, двумя гардеробными и видом на скверы нижней зоны Академгородка. За роскошное жилье в неоклассическом стиле просят 28,8 миллиона рублей. Предложение появилось в базе N1.RU
Квартира занимает чуть больше 200 квадратов и расположилась на верхних этажах многоэтажки на улице Полевой. Как говорится в описании к жилью, первый уровень «идеально подходит для торжеств, приема гостей и семейного отдыха», второй уровень — «для сна и саморазвития».
— Пять комнат с дизайнерским интерьером — неоклассика с декоративными элементами марокканского стиля, — указывается в объявлении.
Взгляните и на другие роскошные квартиры, которые продают в Новосибирске. В феврале этого года в продаже появилось роскошное жилье за 80 миллионов в доме-«бэтмене»: в квартире золотые стены и диваны, а также есть причудливое кресло-бутон. Другая роскошная квартира с дворцовыми интерьерами располагается в доме на улице Романова — взгляните, за что владельцы просят 22 миллиона рублей.