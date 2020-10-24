24 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 76.47
eur 90.41
Тема дняНочные очереди из скорых у ковидного госпиталя

Все новости

Все новости

Жилье со странностями. Смотрим, как крошечные комнаты превращают в студии и продают по завышенным ценам

Выглядит это очень странно, зато пользуется спросом — показываем 19 фото

802
3Обсудить

Поделиться

Наличие душевой кабины в комнате общежития делает объект более привлекательным для покупателя. На фото: комната на Каменской, 26

Наличие душевой кабины в комнате общежития делает объект более привлекательным для покупателя. На фото: комната на Каменской, 26

В Новосибирске маленькие комнаты переделывают в студии

Жить в собственной квартире хотят все, но многим недоступна эта роскошь. Мы уже показывали, какое жилье в Новосибирске можно купить за 1 миллион рублей — в основном, это маленькие квартиры-комнаты, которые находятся вдалеке от станций метро. Сегодня в нашем обзоре жилье подороже. Это тоже крошечные комнатки, но владельцы установили в них душ с туалетом и теперь продают по завышенным ценам. Для покупки такого жилья нужно иметь минимум 1,5–2 миллиона рублей. Но что вам предложат за такие деньги? Смотрим вместе.

Вариант № 1. Душ рядом с плитой

Одна из таких мини-студий находится в самом центре Новосибирска — на Каменской, 26. Дом расположен сразу за Оперным театром. Комната площадью 16 квадратных метров поделена на две части, в одной из которых установлена душевая кабина. Вход в комнату располагается тут же.

Владелец комнаты-квартиры рассказывал, что в секции есть также общая душевая с современным ремонтом и туалет в хорошем состоянии. Это, видимо, для тех, кому мало душевой кабинки на кухне.

Первая часть мини-квартиры. Душевая кабина соседствует с холодильником, кухонным гарнитуром и плитой

Первая часть мини-квартиры. Душевая кабина соседствует с холодильником, кухонным гарнитуром и плитой

Вторая часть&nbsp;— жилая, от «хозяйственного блока» она отделена дверью

Вторая часть — жилая, от «хозяйственного блока» она отделена дверью

Объект продавали за 1 миллион 800 тысяч рублей. Сейчас он уже снят с продажи — видимо, такое жилье действительно пользуется спросом.

Вариант № 2. Унитаз у входной двери

Другой объект находится на Красном проспекте, 59. Это две комнаты, объединённые общим тамбуром, в котором владелец установил унитаз, душевую кабину и раковину.

Умываться и принимать душ придётся на глазах у сожителей. Либо будущему владельцу придется установить перегородку

Умываться и принимать душ придётся на глазах у сожителей. Либо будущему владельцу придется установить перегородку

Унитаз, душевая кабина и раковина стоят вплотную друг к другу прямо возле входной двери.

Раковину за время публикации объявления успели поменять

Раковину за время публикации объявления успели поменять

При этом на этаже есть общий душ и туалет, которыми можно пользоваться с целью экономии. Только, глядя на фотографии, не очень то хочется...

Так выглядит общий душ на Красном проспекте, 59

Так выглядит общий душ на Красном проспекте, 59

Вряд ли можно расслабиться, стоя под таким душем, но зато можно сэкономить на плате за горячую воду

Вряд ли можно расслабиться, стоя под таким душем, но зато можно сэкономить на плате за горячую воду

В комнате установлены счётчики воды

В комнате установлены счётчики воды

Из плюсов дома — расположение и то, что в нём находится станция метро «Красный проспект».

Одна из двух комнат. Выглядит опрятно

Одна из двух комнат. Выглядит опрятно

Обе комнаты общей площадью 29 квадратных метров владелец продаёт за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Нынешний владелец подчеркивает, что квартира-студия может стать источником заработка — обе комнаты сейчас сдаются, в них живут арендаторы.

— Цена аренды обеих комнат сопоставима с ценой аренды однокомнатной квартиры по линии метро. Всегда будет пользоваться спросом из-за удобного местоположения, — расписывает собственник преимущества жилья.

Вариант № 3. Душевая кабинка в прихожей

Комнату на Титова, 10 (дом находится в нескольких минутах ходьбы до станции метро «Площадь Маркса») продают за 1 миллион 300 тысяч рублей. На площади 15 квадратных метров, в закутке у входа, расположена душевая кабина, скрытая от посторонних глаз.

Душевая кабина огорожена, что является плюсом для «мини-студий»

Душевая кабина огорожена, что является плюсом для «мини-студий»

В комнате есть кухонная зона. Получается почти студия. Для полного комплекта не хватает только унитаза.

Комната действительно тянет на мини-студию. А вы как думаете?

Комната действительно тянет на мини-студию. А вы как думаете?

Владелец, расписывая в объявлении плюсы жилья, уверяет, что комната светлая, просторная, большая и находится на «удобном втором этаже». Еще один плюс — пластиковое окно, установленное в помещении. Бонус — тихие соседи и консьерж (да-да, именно так и написано).

Вариант № 4. Вода проведена, но туалета и душа нет

Комнату площадью 9 квадратных метров на проспекте Димитрова, 14 авторы следующего объявления предлагают превратить в «отличную студию» за счёт того, что вода уже проведена. При этом как уместить санузел на такой скромной территории — продавец не уточняет.

Интересно, где тут можно разместить душевую кабинку или унитаз? Есть ли среди наших читателей дизайнеры интерьеров?

Интересно, где тут можно разместить душевую кабинку или унитаз? Есть ли среди наших читателей дизайнеры интерьеров?

За комнату собственник просит 650 тысяч рублей — крохи по сравнению с тем, что просят остальные. И он также предлагает будущим владельцам использовать это жилье как источник для заработка — например, сдавать в аренду.

Кстати, комната находится в 6-комнатной квартире общей площадью больше 100 квадратов.

Зато в комнате есть раковина со шваброй. Можно умыться перед сном или помыть пол...

Зато в комнате есть раковина со шваброй. Можно умыться перед сном или помыть пол...

Вариант № 5. Зашел и сразу можно мыться

Комната площадью почти 14 квадратных метров на Котовского, 26 также быстро пропала из продажи. Владелец просил за неё 779 тысяч рублей. Помимо душевой кабины, которая находится в комнате, на этаже есть общий санузел с «новым сантехническим оборудованием и косметическим ремонтом».

Душевая кабина находится рядом с входной дверью<br>

Душевая кабина находится рядом с входной дверью

Как туалет и душевая кабина влияют на стоимость жилья

Наличие отдельного санузла в среднем увеличивает стоимость каждого объекта на 150 тысяч рублей, говорит риелтор Виктория Благиня. И, по её словам, в Новосибирске очень распространена практика, когда владельцы небольших комнат устанавливают санузлы и начинают позиционировать свое жилье как мини-студии. Некоторые и вовсе хитрят, делая из однокомнатной квартиры двухкомнатную.

— Вот самый часто встречающийся пример. По документам это однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров. Что делают владельцы: из кухни площадью 10 квадратов делают спальню, а кухню переносят в большую комнату и называют это кухня-гостиная. В итоге из однокомнатной квартира становится двухкомнатной. Этот вариант практикуется чаще всего, — говорит ведущий риелтор агентства недвижимости «Жилфонд». — Что касается комнат в общежитии, то санузлы в них делают разными способами. Самый простой: если рядом расположен общий санузел, то в стене пробивают дыру, делают слив и устанавливают душевую кабину или просто раковину в зависимости от площади комнаты. Некоторые умудряются установить сразу и душевую кабину, и унитаз, и раковину, независимо от этажа. Другая распространённая практика: человек покупает многокомнатную квартиру и переделывает комнаты в студии, в каждой устанавливает свой санузел. Такая недвижимость хорошо идёт на сдачу в аренду, причём, если при сдаче трёхкомнатной квартиры арендодатель получит около 20–25 тысяч в месяц, в зависимости от расположения, то три студии в сумме принесут ему около 45 тысяч в месяц.

Так, например, поступил собственник трёхкомнатной квартиры на Народной, 28. Он сделал из трёхкомнатной квартиры три мини-студии, одну из которых выставил на продажу. «Есть небольшая сумма денег, но не хочется жить на подселении? И отдаленные районы тоже не рассматриваете? Тогда это предложение для вас», — сказано в объявлении.

Так выглядит коридор квартиры, из которой сделали три студии

Так выглядит коридор квартиры, из которой сделали три студии

В каждой из трёх комнат есть свой компактный санузел

В каждой из трёх комнат есть свой компактный санузел

Одна из таких студий площадью 13 квадратных метров продаётся за 1 миллион 90 тысяч рублей

Одна из таких студий площадью 13 квадратных метров продаётся за 1 миллион 90 тысяч рублей

— Узаконить такие преобразования можно, но сложно и только через суд. Процесс этот небыстрый и нелёгкий. Нужно пройти несколько этапов, включающих перевод жилого объекта в нежилое помещение и получение разрешения на студию. Также потребуется получить много разрешений, в том числе на подключение к общедомовым сетям в подвале. Поэтому в основном владельцы устанавливают такие санузлы нелегально. Но есть те, кто готов пройти этот сложный путь. В таком случае полезно знать, что узаконить их легче на первом этаже. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку сам факт появления непредусмотренного изначально санузла является ухудшением жилищных условий, — говорит риелтор.

Сталкивались ли вы с необычной перепланировкой жилья в Новосибирске? Расскажите об этом НГС.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Узнайте также, за сколько можно купить самую дешёвую комнату в новосибирском общежитии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

недвижимостьобщежитиестудии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!