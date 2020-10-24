Жилье со странностями. Смотрим, как крошечные комнаты превращают в студии и продают по завышенным ценам

В Новосибирске маленькие комнаты переделывают в студии
Жить в собственной квартире хотят все, но многим недоступна эта роскошь. Мы уже показывали, какое жилье в Новосибирске можно купить за 1 миллион рублей — в основном, это маленькие квартиры-комнаты, которые находятся вдалеке от станций метро. Сегодня в нашем обзоре — жилье подороже. Это тоже крошечные комнатки, но владельцы установили в них душ с туалетом и теперь продают по завышенным ценам. Для покупки такого жилья нужно иметь минимум 1,5–2 миллиона рублей. Но что вам предложат за такие деньги? Смотрим вместе.
Вариант № 1. Душ рядом с плитой
Одна из таких мини-студий находится в самом центре Новосибирска — на Каменской, 26. Дом расположен сразу за Оперным театром. Комната площадью 16 квадратных метров поделена на две части, в одной из которых установлена душевая кабина. Вход в комнату располагается тут же.
Владелец комнаты-квартиры рассказывал, что в секции есть также общая душевая с современным ремонтом и туалет в хорошем состоянии. Это, видимо, для тех, кому мало душевой кабинки на кухне.
Объект продавали за 1 миллион 800 тысяч рублей. Сейчас он уже снят с продажи — видимо, такое жилье действительно пользуется спросом.
Вариант № 2. Унитаз у входной двери
Другой объект находится на Красном проспекте, 59. Это две комнаты, объединённые общим тамбуром, в котором владелец установил унитаз, душевую кабину и раковину.
Унитаз, душевая кабина и раковина стоят вплотную друг к другу прямо возле входной двери.
При этом на этаже есть общий душ и туалет, которыми можно пользоваться с целью экономии. Только, глядя на фотографии, не очень то хочется...
Из плюсов дома — расположение и то, что в нём находится станция метро «Красный проспект».
Обе комнаты общей площадью 29 квадратных метров владелец продаёт за 2 миллиона 250 тысяч рублей. Нынешний владелец подчеркивает, что квартира-студия может стать источником заработка — обе комнаты сейчас сдаются, в них живут арендаторы.
— Цена аренды обеих комнат сопоставима с ценой аренды однокомнатной квартиры по линии метро. Всегда будет пользоваться спросом из-за удобного местоположения, — расписывает собственник преимущества жилья.
Вариант № 3. Душевая кабинка в прихожей
Комнату на Титова, 10 (дом находится в нескольких минутах ходьбы до станции метро «Площадь Маркса») продают за 1 миллион 300 тысяч рублей. На площади 15 квадратных метров, в закутке у входа, расположена душевая кабина, скрытая от посторонних глаз.
В комнате есть кухонная зона. Получается почти студия. Для полного комплекта не хватает только унитаза.
Владелец, расписывая в объявлении плюсы жилья, уверяет, что комната светлая, просторная, большая и находится на «удобном втором этаже». Еще один плюс — пластиковое окно, установленное в помещении. Бонус — тихие соседи и консьерж (да-да, именно так и написано).
Вариант № 4. Вода проведена, но туалета и душа нет
Комнату площадью 9 квадратных метров на проспекте Димитрова, 14 авторы следующего объявления предлагают превратить в «отличную студию» за счёт того, что вода уже проведена. При этом как уместить санузел на такой скромной территории — продавец не уточняет.
За комнату собственник просит 650 тысяч рублей — крохи по сравнению с тем, что просят остальные. И он также предлагает будущим владельцам использовать это жилье как источник для заработка — например, сдавать в аренду.
Кстати, комната находится в 6-комнатной квартире общей площадью больше 100 квадратов.
Вариант № 5. Зашел и сразу можно мыться
Комната площадью почти 14 квадратных метров на Котовского, 26 также быстро пропала из продажи. Владелец просил за неё 779 тысяч рублей. Помимо душевой кабины, которая находится в комнате, на этаже есть общий санузел с «новым сантехническим оборудованием и косметическим ремонтом».
Как туалет и душевая кабина влияют на стоимость жилья
Наличие отдельного санузла в среднем увеличивает стоимость каждого объекта на 150 тысяч рублей, говорит риелтор Виктория Благиня. И, по её словам, в Новосибирске очень распространена практика, когда владельцы небольших комнат устанавливают санузлы и начинают позиционировать свое жилье как мини-студии. Некоторые и вовсе хитрят, делая из однокомнатной квартиры двухкомнатную.
— Вот самый часто встречающийся пример. По документам это однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров. Что делают владельцы: из кухни площадью 10 квадратов делают спальню, а кухню переносят в большую комнату и называют это кухня-гостиная. В итоге из однокомнатной квартира становится двухкомнатной. Этот вариант практикуется чаще всего, — говорит ведущий риелтор агентства недвижимости «Жилфонд». — Что касается комнат в общежитии, то санузлы в них делают разными способами. Самый простой: если рядом расположен общий санузел, то в стене пробивают дыру, делают слив и устанавливают душевую кабину или просто раковину в зависимости от площади комнаты. Некоторые умудряются установить сразу и душевую кабину, и унитаз, и раковину, независимо от этажа. Другая распространённая практика: человек покупает многокомнатную квартиру и переделывает комнаты в студии, в каждой устанавливает свой санузел. Такая недвижимость хорошо идёт на сдачу в аренду, причём, если при сдаче трёхкомнатной квартиры арендодатель получит около 20–25 тысяч в месяц, в зависимости от расположения, то три студии в сумме принесут ему около 45 тысяч в месяц.
Так, например, поступил собственник трёхкомнатной квартиры на Народной, 28. Он сделал из трёхкомнатной квартиры три мини-студии, одну из которых выставил на продажу. «Есть небольшая сумма денег, но не хочется жить на подселении? И отдаленные районы тоже не рассматриваете? Тогда это предложение для вас», — сказано в объявлении.
— Узаконить такие преобразования можно, но сложно и только через суд. Процесс этот небыстрый и нелёгкий. Нужно пройти несколько этапов, включающих перевод жилого объекта в нежилое помещение и получение разрешения на студию. Также потребуется получить много разрешений, в том числе на подключение к общедомовым сетям в подвале. Поэтому в основном владельцы устанавливают такие санузлы нелегально. Но есть те, кто готов пройти этот сложный путь. В таком случае полезно знать, что узаконить их легче на первом этаже. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку сам факт появления непредусмотренного изначально санузла является ухудшением жилищных условий, — говорит риелтор.
Сталкивались ли вы с необычной перепланировкой жилья в Новосибирске? Расскажите об этом НГС.
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