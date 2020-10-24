Жилье со странностями. Смотрим, как крошечные комнаты превращают в студии и продают по завышенным ценам

Вариант № 1. Душ рядом с плитой

Одна из таких мини-студий находится в самом центре Новосибирска — на Каменской, 26. Дом расположен сразу за Оперным театром. Комната площадью 16 квадратных метров поделена на две части, в одной из которых установлена душевая кабина. Вход в комнату располагается тут же.

Владелец комнаты-квартиры рассказывал, что в секции есть также общая душевая с современным ремонтом и туалет в хорошем состоянии. Это, видимо, для тех, кому мало душевой кабинки на кухне.

