«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты

До последних в этой кампании дебатов дошли только трое кандидатов из восьми Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Академгородок отличается от всего города. По крайней мере, в этом уверены сами жители Академгородка. И тут они решили устроить настоящую политическую баталию на довыборах в Горсовет. Округ Верхней зоны уже год без народного избранника после того, как Наталья Пинус уехала из России. В нынешнюю кампанию в Советском районе провели дебаты между кандидатами на мандат, на которых разразились настоящие споры и громкие обвинения. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала на последних дебатах перед выборами.

В Академгородке на довыборах этого года было зарегистрировано восемь кандидатов: Ерлан Байжанов (КПРФ), Михаил Большов (самовыдвижение), Алексей Всемирнов (ЛДПР), Андрей Климов («Новые люди»), Светлана Лесникова («Партия пенсионеров»), Елизавета Лидер (самовыдвижение), Дмитрий Селезнев («Единая Россия») и Андрей Сивенок (самовыдвижение).

Но самое удивительное не количество кандидатов, а то, что на всего на одном округе были дебаты. Дебаты у меня ассоциируются с настоящей политикой, которую я к своим 24 годам встречала редко. Местные телеграм-каналы пестрили разборками, обвинениями и постами об этих выборах. Интерес постепенно разжигался, и я решила сходить на последние предвыборные дебаты, которые прошли 6 сентября в ДК «Академия». В анонсах писали, что придут пять из восьми кандидатов. До самих дебатов дошли только трое.

К 17:00 в маленький зал ДК «Академия» начали очень медленно подходить люди. Один участник дебатов опоздал, другая кандидат просто в какой-то момент перестала отвечать организатору Светлане Гладковой.

— Она обещала быть, если это время не понадобится ей для ее клиентов. Как мы помним, она риелтор, и ее клиенты — это ее хлеб, — объяснила Светлана Гладкова, организатор Клуба избирателей Академгородка.

Отдельным удовольствием было наблюдать за людьми, которые собрались в зале. Пока в небольшом зале расставляли стулья, кто-то уверенно заявил, что на дебатах «должен быть элемент совка». Очень старая бабушка из числа зрителей призналась, что пришла, потому что очень любит самовыдвиженца Мишу Большова. Были и научные сотрудники, и молодые люди, и депутаты с соседних округов.

Структурно дебаты делились на несколько частей: сначала кандидатам нужно было рассказать, что они узнали за время прошедшей кампании, затем — задать вопросы друг другу, а в конце ответить на вопросы избирателей.

В первых двух частях дебатов обошлось без острого противостояния, хотя и не без шпилек. Михаил Большов спросил, пойдут ли соперники в его команду, когда он выиграет. Те явно растерялись. Андрей Сивенок в итоге ответил таким же точно вопросом, Андрей Климов — отказом.

Андрей Климов бил по больному. Андрея Сивенка он спросил о поездке в Польшу в качестве волонтера, о чем написали некоторые телеграм-каналы. У академовцев свежа еще память о бросившей свой округ Наталье Пинус, и кандидат от «Новых людей» поинтересовался, при каких условиях уедет Сивенок. Тот парировал, что волонтерство в Польше — это слухи, и заверил, что из России уедет, только если будет грозить опасность его здоровью и жизни.

Для Михаила Большова «Новые люди» придумали вопрос каверзнее и спросили про самобанкротство предпринимателя и его судах с мэрией.

В этом году довыборы прошли в Академгородке — выбранный кандидат займет кресло в Горсовете всего на год Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Самая жара началась, когда возможность задать вопрос дали зрителям. Громкие споры образовались из-за пробок в Академгородке, из-за озеленения, транспортной доступности, ремонта дорог. Ответить на все эти вопросы нужно было здесь и сейчас. И было интересно наблюдать, как реагируют кандидаты, как отвечают и на что ссылаются.

Жители в вопросах совсем не стеснялись. Например, их интересовало, куда кандидаты собираются потратить 200 миллионов рублей, которые распределяются уже в сентябре на исполнение депутатских наказов на 2025 год. Или откуда поступают деньги на предвыборную агитацию.

— А правда, что власти запретили вам выигрывать на этих выборах? — прямо спросили у Андрея Климова из «Новых людей».

— А не будет ли вам мешать, что ваша жена владеет предприятием «Маршрутка-НСК»? Не будете ли вы продвигать её идеи? — обращались они к Михаилу Большову.

— А вы точно понимаете, как работает система наказов? И как вы будете договариваться с мэрией? — уточняли у Андрея Сивенка.

Разговор принимает все более интересные повороты. И вот уже кандидаты вместе с жителями пытаются понять, есть ли решение у проблемы с ЖКХ в Советском районе. Рук после каждого вопроса становится не меньше, а только больше. Но тут в дверях появляется строгая сотрудница из ДК «Академия»: время вышло и продлить его никак не получится — в этой комнате будет репетиция. А выйти на улицу и поговорить там нельзя: организатору дебатов уже звонили из полиции с намеками.

После дебатов я выхожу на улицу в ближайший парк, и ко мне подходит поговорить бабушка — для Академгородка дело обычное. Я вспоминаю свои студенческие годы и начинаю с ней болтать в ответ. Бабушка сама и без намеков поднимает тему выборов, говорит про одного из кандидатов. В этот краткий миг у меня поселилось ощущение, что Академгородок весь живет выборами, это здесь — серьезное и важное событие.

Всю свою жизнь я слышала только, что все вокруг решено и «если бы от выборов что-то зависело, нам бы не дали голосовать». Но мне хотелось верить в лучшее. Хотя бы в будущем, хотя бы в маленьком месте на карте большой страны. И мне хотелось посмотреть на настоящие дебаты.

Они, по мне, получились немного забавными. Кандидаты где-то терялись, где-то не понимали, что от них хотят, где-то говорили нелепые вещи. Мне как журналисту было важно узнать, что волнует людей, которые живут в этом районе. А как гражданину было приятно увидеть кого-то, кто переживает за будущее, увидеть людей, которых что-то волнует.

После дебатов было ощущение, что ни один из кандидатов жителям не нравится. Но это, по моему мнению, и есть некая толика политической жизни. Политик не может нравиться полностью и безоговорочно, но зато у тебя есть выбор — приятно. И можно высказаться о проблемах, выбрать лучший из представленных вариантов решения.

Вот только политическая активность Академгородку не помогла, и в этом году у них была рекордно низкая явка. И это я считаю самым большим проигрышем. Да, Академгородок не выбрал того кандидата, кого поддерживала власть — больше всего голосов набрал представитель КПРФ Ерлан Байжанов, которого многие местные жители знают по его журналистской деятельности.

В распределении голосов была настоящая битва: на втором месте оказалась Елизавета Лидер, которая отстала на 4% голосов и набрала 29,95% (у Ерлана Байжанова — 35,38%). На третьем месте Андрей Сивенок — 12,29%. Разница в голосах минимальная, ни у кого нет больше половины голосов, как мы уже привыкли. И это радует.

Но сильно огорчает явка меньше 17%. Может быть, люди разочаровались в выборах, может быть, местные депутаты — это не то, что их волнует. Но эти выборы с дебатами, с разнообразием кандидатов, со смелыми вопросами могут показать, что политика еще хоть где-то жива и бывает интересной.

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