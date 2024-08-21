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Умер заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

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Политика Недавно была операция: умер заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Недавно была операция: умер заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Сергею Глебову было 49 лет

4 186
39 комментариев

Чиновник скончался 20 августа

В Новосибирске умер Сергей Глебов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Об этом рассказали на официальном сайте министерства.

Как сообщили в МинЖКХ, Сергея Глебова не стало во вторник, 20 августа, ему было 49 лет. Родился он 2 сентября в селе Быструха Кочковского района. В 1998 году Сергей окончил Сибстрин.

Более 20 лет он проработал в администрации Ленинского района, с июля 2023 года чиновник занимал должность заместителя министра ЖКХ региона.

В пресс-службе МинЖКХ НГС уточнили, что скончался Сергей Глебов из-за проблем со здоровьем, недавно у мужчины была операция.

— Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким. Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда, — сообщили в МинЖКХ.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Сергея Глебова.

Недавно министра ЖКХ Дениса Архипова отстранили от должности. Его задержали 20 марта. В отношении чиновника возбудили два уголовных дела, они связаны с реализацией региональной мусорной реформы. 19 июня его отстранили от должности.

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Комментарии
40
Татьяна 53
21 августа 2024, 18:26
Молодой ещё мужчина, жаль.
Гость
21 августа 2024, 17:51
Царствие небесное. Но хотелось бы, чтоб о публичных людях писали причину смерти, а то операция, а какая не пишете и повод и причина. Мужчины не доживают до пенсии. Я считаю, что несправедливо, что они идут на пенсию в 65 лет. Моё сердце матери болит за каждого мужчину.
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