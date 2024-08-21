Недавно была операция: умер заместитель министра ЖКХ Новосибирской области

Чиновник скончался 20 августа Источник: правительство НСО, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске умер Сергей Глебов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Об этом рассказали на официальном сайте министерства.

Как сообщили в МинЖКХ, Сергея Глебова не стало во вторник, 20 августа, ему было 49 лет. Родился он 2 сентября в селе Быструха Кочковского района. В 1998 году Сергей окончил Сибстрин.

Более 20 лет он проработал в администрации Ленинского района, с июля 2023 года чиновник занимал должность заместителя министра ЖКХ региона.

В пресс-службе МинЖКХ НГС уточнили, что скончался Сергей Глебов из-за проблем со здоровьем, недавно у мужчины была операция.

— Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким. Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда, — сообщили в МинЖКХ.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Сергея Глебова.

Недавно министра ЖКХ Дениса Архипова отстранили от должности. Его задержали 20 марта. В отношении чиновника возбудили два уголовных дела, они связаны с реализацией региональной мусорной реформы. 19 июня его отстранили от должности.