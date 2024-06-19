Главу новосибирского министерства ЖКХ Дениса Архипова отстранили от должности — сейчас он под арестом

Денис Архипов сейчас под арестом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова отстранили от должности. Суд принял такое решение 19 июня.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в отношении Дениса Архипова возбуждены уголовные дела по статьям за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и превышение полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 15 мая Центральный районный суд отказался удовлетворить ходатайство об отстранении чиновника от должности. Прокуратура обжаловала это решение.

— Сегодня Новосибирский областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменил решение районного суда, применил к должностному лицу меру процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности на срок по 20.08.2024, — рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области».



Прокуратура контролирует ход расследования.

Дениса Архипова задержали 20 марта. Оба уголовных дела, которые возбудили в отношении чиновника, связаны с реализацией региональной мусорной реформы.