«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

Спустя 10 лет после вхождения Крыма в РФ Поклонская не сожалеет о произошедших событиях Источник: Наталья Поклонская / Vk.com, Никита Путятин / MSK1.RU











Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала одной из главных героинь, буквально символом «крымской весны». Выступая на пресс-конференции, работавшая до этого в Главной прокуратуре Украины, Поклонская осудила протесты в Киеве. Она обвинила их участников в государственном перевороте и вооруженном захвате власти. Но всех больше поразила не позиция политика, а ее миловидность. Наталья Поклонская стала героем клипа «Няш-мяш», а ее популярность резко возросла.



Впереди ее ждали кресло в Госдуме, должность посла России в Кабо-Верде и ряд неоднозначных инициатив и интервью. По интересному совпадению, она родилась 18 марта — ровно в тот же день, когда Крым официально вошел в состав РФ. Сейчас власти в честь этого проводят концерт на Красной площади, но про Поклонскую никто не вспоминает. Наши коллеги из MSK1.RU разбираются, чем сейчас занимается Наталья Поклонская, что думают про нее в родном Крыму и что говорит она сама десять лет спустя.

Бандиты подсыпали отраву в бутылку

Наталья родилась 18 марта 1980 года в поселке Алексеевка, в 30 километрах от Луганска. По словам самой Поклонской, ее отец был колхозником, а мать — домохозяйкой. В семилетнем возрасте вместе с ними и старшей сестрой она переехала в крымскую Евпаторию. Там же она и окончила местный филиал Харьковского национального университета внутренних дел.



Поклонская с раннего детства решила заниматься правоохранительной деятельностью, потому что, как она сама говорит, ее деда убили бандиты. С 2002 года она работала в системе прокуратуры Украины, пройдя путь от помощницы районного прокурора до высокопоставленной сотрудницы Главной прокуратуры Украины в Киеве.

В автобиографии Поклонская писала, что неоднократно выступала обвинителем на судах против крымских бандитов. Во время одного из таких ее даже отравили «неустановленным веществом в бутылке воды». После этого политик даже думала завязать с активной прокурорской деятельностью, подав рапорт о выходе из дела против ОПГ «Башмаки».

В конце 2012 года она переехала на место новой работы — в Главную прокуратуру Украины. В Киеве Поклонская была, по сути, прокурором для прокуроров: занималась надзором над соблюдением законов в уголовном производстве ведомства. Одним из самых ярких фактов ее работы в Киеве стали боксерские перчатки от Кличко, которые ей подарили после выигранного дела о нападении на одного из работников клуба, принадлежавшего будущему мэру Киева.

Легендарный крымский прокурор и неудавшийся посол в Кабо-Верде

В феврале 2014 года Поклонская уволилась из Главной прокуратуры Украины. Причиной послужила ее политическая позиция.

— Стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти, — рассказывала она потом в интервью «Российской газете».

После ухода из органов политик уехала к родителям в Крым. А спустя две недели уже стала прокурором республики. По словам новоиспеченного губернатора Крыма Сергея Аксенова, кроме нее, желающих больше не нашлось. Именно тогда к Поклонской пришла народная любовь.

Имя Поклонской стало известным всей России. Появились пародии и мемы Источник: Enjoykin

Поклонская проработала на должности прокурора российского Крыма два года. Потом ее ждало повышение — в 2016 году она получила кресло депутата Госдумы от «Единой России». Она прошла туда по личной инициативе Дмитрия Медведева (он тогда занимал должность премьер-министра. — Прим. ред.), миновав бюрократические процедуры.



Именно в Москве Поклонская начала попадать в громкие скандалы и странные истории. Глубоко верующая, в 2017 году она восторженно высказалась о православном чуде в крымской часовне.

«Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере у часовни, замироточил!» Наталья Поклонская

Потом Поклонская приняла участие в шествии Бессмертного полка с иконой Николая второго, а потом горячо протестовала после фильма Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По ее мнению, режиссер просто оскорбил честь последнего российского императора.

К выпадам Поклонской тогда отнеслись, мягко говоря, скептически. И уже без всякого скепсиса, а с большим недовольством отнесся к ее инициативе руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, когда депутат от Крыма активно выступила против пенсионной реформы 2018 года. После того как Поклонская проголосовала против, Сергей Неверов предложил ей сдать мандат.

Поклонская — депутат Госдумы РФ Источник: Duma.gov.ru











В 2021 году она поменяла депутатский портфель на должность Чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде, в Африке. Одна из явных причин «ссылки на Черный континент» — интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*. В нём она заявила, что считает себя украинкой и любит украинские язык и песни.



По словам самой Поклонской, в Кабо-Верде она даже и не была. Об этом она заявила на встрече со студентами юрфака МФЮА в марте 2024 года .

— Скажу вам по секрету: я была назначена на должность Чрезвычайного и полномочного посла Кабо-Верде. Но я туда даже не приехала. Только учила португальский язык. Пыталась. Но он очень сложный, — объяснила она. — В самый последний момент мне сказали, что решение было изменено. И меня назначили на должность замглавы Россотрудничества (одна из главных структур МИДа. — Прим. ред.).

«Всегда сомневайтесь в том, что вам показывают»

В Россотрудничестве Поклонская отработала меньше полугода. В апреле 2022 года в интервью YouTube-каналу «Живой Гвоздь» она негативно высказалась о символике спецоперации. Бывшая прокурор Крыма оценила ее как «трагедию и горе как для России и Украины». Вскоре после этого ее сняли с высокой должности.

Наталья Поклонская на заседании Россотрудничества Источник: Наталья Поклонская / Vk.com











Сейчас Наталья Поклонская — советник генерального прокурора РФ. А ее бывшие коллеги из Главной прокуратуры Украины обвиняют ее в госизмене. Украинские власти считают, что она скрывается от уголовного преследования на территории России.



После своего назначения на должность советника Генпрокурора РФ в июне 2022 года Поклонская заявила, что прекращает любую публичную деятельность. MSK1.RU позвонил ей, но ни один из номеров она не ответила. Ее бывшие коллеги, депутаты от Крыма, тоже не спешат общаться с журналистами.

Встреча со студентами МФЮА стала неожиданным исключением из правила. На ней, кстати, Поклонскую спросили про заведенное против нее уголовное дело на Украине. На что она шутя назвала задавшего вопрос студента «завербованным сотрудником СБУ».

Поклонская на встрече со студентам юрфака МФЮА Источник: МФЮА (официальное сообщество) / Vk.com











Спустя 10 лет после вхождения Крыма в состав РФ Поклонская по-прежнему считает действия киевских властей незаконными. Она поддерживает результаты крымского референдума 2014 года. Однако советник Генпрокурора РФ по-прежнему считает себя украинкой и даже немного поговорила со студентами на родном языке.



— Я украинка. И я не откажусь от своей национальности, — заверила Поклонская.

Также она призвала студентов не доверять информации СМИ, в том числе и российских. Об этом она заявила, когда отвечала на вопрос студента об участии ЦРУ в событиях 2014-го.

— Всегда сомневайтесь в том, что вам показывают. Не принимайте разжеванную еду. Как говорил Умберто Эко (итальянский писатель и философ. — Прим. ред.), молчание — единственное и по-настоящему действенное средство передачи информации, — подытожила Поклонская.

«Вызвали недоумение ее заявления

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В самом Крыму к Поклонской отношение также неоднозначное. С одной стороны, она — лицо «крымской весны». Крымчане благодарны ей за работу прокурором полуострова. С другой стороны, ее высказывания воспринимаются сомнительно, считает крымский политолог Иван Мезюхо.



— Было бы нечестно не признать, что отношение к Наталье Владимировне Поклонской меняется: среди крымчан вызвали недоумение ее заявления о символах Z и V, ставших символами солидарности с российской армией после начала СВО, — заявил Мезюхо в разговоре с MSK1.RU. — Но так или иначе, никто не ставит под сомнение ее заслуги 2014 года.

«Наталья Поклонская была одним из медиалиц "крымской весны". И таковой она останется на всю свою жизнь» Иван Мезюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Другой крымчанин, политолог Владимир Джаралла, охарактеризовал Поклонскую как смелого человека. Он похвалил ее мужество и решимость во время событий в Крыму.



— Долго можно рассуждать о переменах в ее политической судьбе, как после окончания срока своих полномочий она ушла из активной политики, вернувшись в систему прокуратуры, — рассказал MSK1.RU Джаралла. — Она — яркий персонаж, вызывала различные эмоции. К ней по-прежнему сохраняется уважение как к человеку, способному на поступки.

Личная жизнь Натальи Поклонской

По словам самого политика, ее родители по-прежнему проживают в Крыму. У нее есть 19-летняя дочь Анастасия, которая учится в Москве на юриста. Отец Анастасии неизвестен.

Также у Поклонской был муж — полковник полиции Иван Соловьев. Они поженились, когда экс-прокурор Крыма была депутатом, а он — руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека РФ. Вместе с Поклонской они занимались общественной деятельностью — защищали права православных верующих и помогали детям Донбасса высокотехнологичной медицинской помощью.

Иван Соловьев на презентации своей книги Источник: Иван Соловьев / Vk.com











В 2018 году Ивана Соловьева уволили с поста. Именно в это время разгорелся скандал с позицией Поклонской против пенсионной реформы. В интервью изданию «Русская пресса» она так прокомментировала увольнение своего мужа:



— Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе, — сказала тогда Поклонская.

Однако вместе они были недолго. Их союз продлился с июня 2018 по декабрь 2019-го. Сейчас Иван Соловьев пишет книги про российских военнослужащих и руководит общественным проектом по противодействию телефонному и онлайн-мошенничеству. На звонки MSK1.RU он также не ответил.

* Признан иностранным агентом в России

