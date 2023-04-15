Сегодня, 14 апреля, Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.



Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Уклонистов теперь будут ждать дополнительные меры — например, запрет брать кредиты или управлять транспортом. Мы подробно разбирали, что именно изменится в жизни россиян после подписания закона.