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Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Теперь документ официально принят

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11 апреля закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы

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Сегодня, 14 апреля, Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Уклонистов теперь будут ждать дополнительные меры — например, запрет брать кредиты или управлять транспортом. Мы подробно разбирали, что именно изменится в жизни россиян после подписания закона.

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Дмитрий Песков ранее заявил, что новый законопроект не вызовет паники и волны эмиграции. Также пресс-секретарь президента подчеркивал, что «речи о новой волне мобилизации нет». Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется.

Мы подробно рассказывали о том, какие изменения в системе воинского учета предлагаются в новом законопроекте.

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