«Хочу, могу и буду». Журналист НГС вспоминает о том, как проходили первые в Новосибирске выборы мэра

Сегодня, когда любые выборы напоминают скорее ритуал, чем какое-то действие с непредсказуемым исходом, интересно взглянуть в прошлое и вспомнить, как всё начиналось. Даже уже после распада СССР областной и городской администрациями руководили назначенные чиновники. Однако настроение в обществе было таково, что даже такие назначенцы могли себе позволить некоторые вольности. В 1993 году во время конфликта между президентом Ельциным и Верховным Советом (закончившийся тем, что танки стреляли по зданию на набережной Москвы-реки) глава новосибирской областной администрации Виталий Муха решил поддержать депутатов, так что после победы в вооруженном противостоянии Ельцин Муху просто уволил. Для этого не нужно было прибегать ни к каким сложным процедурам.