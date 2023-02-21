«Хочу, могу и буду». Журналист НГС вспоминает о том, как проходили первые в Новосибирске выборы мэра

Вопрос об отмене выборов мэра Новосибирска можно считать практически решенным, и с этим вряд ли можно что-то сделать. В подобные моменты принято возвращаться к началу, к моменту, когда пришедший к своему завершению процесс только начинался. Так уж вышло, что обозреватель НГС Стас Соколов свою журналистскую карьеру начал именно с материалов о подготовке закона о выборах губернатора, а затем и самой избирательной компании.
Сегодня, когда любые выборы напоминают скорее ритуал, чем какое-то действие с непредсказуемым исходом, интересно взглянуть в прошлое и вспомнить, как всё начиналось. Даже уже после распада СССР областной и городской администрациями руководили назначенные чиновники. Однако настроение в обществе было таково, что даже такие назначенцы могли себе позволить некоторые вольности. В 1993 году во время конфликта между президентом Ельциным и Верховным Советом (закончившийся тем, что танки стреляли по зданию на набережной Москвы-реки) глава новосибирской областной администрации Виталий Муха решил поддержать депутатов, так что после победы в вооруженном противостоянии Ельцин Муху просто уволил. Для этого не нужно было прибегать ни к каким сложным процедурам.
Постепенно волнения утихли, но окрепшие и набравшиеся уверенности руководители регионов начали к 1995 году инициировать переход к выборной системе назначения на этот пост. Идея была понятна — выборы давали губернатору куда больше независимости. Просто отправить в отставку своевольного главу региона президент тогда уже не мог. Так же поступил и тогдашний глава новосибирской обладминистрации Иван Индинок (назначенный Ельциным), который был уверен, что победа в этих будущих выборах при его административном ресурсе и в целом хорошем (вроде бы) отношении населения ему гарантирована.
Свою первую заметку в местное приложение к газете «Коммерсантъ» (куда я пришел, честно говоря, просто поработать на лето) я как раз написал о разработке этого закона. Это не было, конечно, какой-то сенсацией, но сама по себе идея выбирать губернаторов была совершенно новой. Интересно, что главными оппонентами идеи всеобщих выборов тогда выступали коммунисты, которые настаивали на системе, при которой губернатора назначал бы (и мог уволить) Областной совет (сейчас этот орган называется Законодательным собранием).
Выборы 1995 года отнюдь не казались безальтернативными. Кроме Виталия Мухи, конкуренцию действовавшему главе областной администрации решили составить и депутат Госдумы Иван Стариков, и главный тогдашний новосибирский демократ (успевший на излете СССР даже отсидеть в тюрьме за политическую деятельность) Александр Мананников, и местный представитель президента (тогда эта должность никаких особенных полномочий не давала).
Однако в том, что Индинок удержит за собой кресло, никто почти не сомневался. В том числе и сам кандидат в губернаторы, который увешал город своими рекламными баннерами с сомнительным слоганом «Хочу, могу и буду». Да и как ему не быть, рассуждали тогда практически все эксперты, с которыми мне удалось поговорить:
— Он же уже глава областной администрации, народ относится к нему с симпатией. Чего же ему не победить?
Однако во время разворачивания избирательной кампании выяснилось, что против лидера гонки играют все остальные участники, да и сам Индинок оказался не готов к такой жесткой игре. В итоге в первом туре глава обладминистрации хоть и занял первое место, но совокупное количество голосов, отданных за него, оказалось почти в три раза меньше, чем тех, что получили его противники. Последний удар по Индинку нанесла природа: в день голосования ударили морозы с сильным ветром и часть лоялистов действующей власти осталась дома. А вот желавшие перемен дошли до избирательных урн.
В итоге бывший первый секретарь обкома КПСС стал первым избранным главой региона. Следующие выборы Муха проиграл уже более молодому, обаятельному (чего стоило только пение в людных местах) новосибирскому мэру Виктору Толоконскому. Но навсегда остался в местной истории как человек, вернувшийся из опалы не благодаря каким-то изменившимся раскладам в верхах, а, в самом прямом смысле этого слова, по решению народа.
Эта история, конечно, часть давно ушедшего прошлого. Но о ней полезно вспоминать хотя бы периодически. Потому что именно выборы (настоящие, с непредсказуемым исходом) — самый простой и действенный инструмент контроля за действиями власти. Просто инструментом этим нужно не только уметь, но и хотеть пользоваться. И, практикуясь в этом использовании регулярно, мало-помалу люди начнут ощущать себя не послушными исполнителями чужой (пусть даже трижды мудрой) воли, а самостоятельными участниками происходящих в стране процессов.
Только такие, вовлеченные в жизнь государства граждане, кстати, будут готовы, если нужно, отстаивать сложившийся в государстве общественный уклад (да и само государство). Ведь они не просто приспособились к обстоятельствам, а приложили к созданию и поддержанию этого уклада собственные усилия. В противном случае, случись что, население просто разойдется кто куда, пожав плечами. Как это случилось в 1991 году, когда на защиту Белого дома в Москве вышли десятки тысяч добровольцев, а поддержать ГКЧП не пришел никто.
Бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий высказался в пользу отмены прямых выборов, правда сделал это в своей характерной манере.