Военное положение на Украине продлили до 21 ноября: новости вокруг спецоперации за 15 августа

RuTube остался только в России, Казахстане и Республике Беларусь

Apple потребовала от RuTube скрыть в приложении контент российских государственных средств массовой информации или сделать его доступным только для россиян. В противном случае приложение грозятся удалить из AppStore через 2 недели. Как сообщает РИА Новости, RuTube ограничил доступ к приложению для пользователей из большинства стран — раньше скачать его могли в 171 стране мира, теперь только в России, Казахстане и Республике Беларусь. Сервис назвал такой шаг вынужденным, но необходимым для того, чтобы «дать пользователям ожидаемый новый функционал»