Военное положение на Украине продлили до 21 ноября: новости вокруг спецоперации за 15 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 августа.
Верховная Рада Украины продлила военное положение
Верховная Рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране до 21 ноября. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на территории Украины с 24 февраля. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения ограничен выезд из Украины, также в стране действует комендантский час, свобода передвижения граждан может быть ограничена.
RuTube остался только в России, Казахстане и Республике Беларусь
Apple потребовала от RuTube скрыть в приложении контент российских государственных средств массовой информации или сделать его доступным только для россиян. В противном случае приложение грозятся удалить из AppStore через 2 недели. Как сообщает РИА Новости, RuTube ограничил доступ к приложению для пользователей из большинства стран — раньше скачать его могли в 171 стране мира, теперь только в России, Казахстане и Республике Беларусь. Сервис назвал такой шаг вынужденным, но необходимым для того, чтобы «дать пользователям ожидаемый новый функционал»
Центробанк сдвинул срок подготовки обзора денежно-кредитной политики
Центральный банк России перенес срок подготовки обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 года на 2023 год. В сентябре текущего года ЦБ опубликует обновленный план аналитических работ и мероприятий.
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— Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики в начале 2022 года, связанное с усилением внешних торговых и финансовых ограничений и введением мер по контролю за движением капитала, фундаментальным образом повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики. В связи с этим качественное подведение итогов ОДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики, — цитирует сообщение регулятора ТАСС. — Поэтому Банк России перенес сроки завершения ОДКП на середину 2023 года.
В середине 2021 года Центробанк инициировал проведение анализа своей денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции, чтобы оценить его первые итоги. Режим инфляционного таргетирования ЦБ РФ начал использовать в конце 2014 года под влиянием макроэкономического кризиса.