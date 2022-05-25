Владимир Путин назначил нового главу МЧС, им стал Александр Куренков
Ранее его кандидатуру поддержал Совфед
Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС.
Ранее глава государства внес кандидатуру Куренкова в Совет Федерации, и в Совфеде поддержали внесенного президентом кандидата. При этом Александр Куренков лично присутствовал на пленарном заседании, отвечал на вопросы сенаторов.
В частности, отвечая на вопрос о дополнительных мерах поддержки для сотрудников МЧС, Куренков заявил, что им их обязательно окажут, потому что «сотрудники должны чувствовать, что они необходимы стране».
Также Куренков заявил, что намерен увеличивать помощь жителям Донбасса.
— Меры будут обязательно еще возрастать, — отметил Александр Куренков. — Люди в беде. Мы обязательно будем наращивать работу и группировки министерства, гуманитарную помощь.
Александр Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии, работал в должности старшего адъютанта Путина и являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова.
На посту главы МЧС Куренков сменит Евгения Зиничева, который трагически погиб во время учений в сентябре 2021 года. После этого пост временно исполняющего обязанности главы ведомства занимает Александр Чуприян. Предполагается, что он останется на должности первого заместителя министра.
В день гибели Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом, где проходили масштабные учения в Арктической зоне. Глава МЧС лично контролировал выполнение учебных задач по ликвидации ЧС. Организовать учения поручил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой.