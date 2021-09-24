Анатолий Локоть заявил, что не намерен уходить с поста мэра Новосибирска в Госдуму

Анатолий Локоть планирует продолжать работу мэром Новосибирска. Об этом он сообщил сегодня, 24 сентября, на онлайн-встрече с журналистами.
По результатам прошедших выборов в Госдуму России, Анатолий Локоть получил депутатский мандат по списку от партии КПРФ.
— Я не панирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать работу и выполнять те обязательства, которые мною взяты перед жителями. Мы продолжаем работу в городе, — ответил Анатолий Локоть на вопрос журналиста.
Голосование в Новосибирской области проходило с 17 по 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, в Новосибирске выбирали муниципальные советы депутатов в нескольких городах области: Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. Мы следили за выборами в онлайн-трансляции.
20 сентября появились предварительные итоги голосования.