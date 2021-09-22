В горсовете Новосибирска появилась новая бесплатная должность — зачем она нужна

Большинство депутатов идею поддержали, но были и те, кто высказался против.

— Это решение, на мой взгляд, политическое. Оно никакого отношения не имеет к эффективности нашего совета. Я бы хотела поставить под сомнение необходимость в четвертом вице-спикере. Если действительно говорить о разумных вещах, нужно сначала послушать отчеты о работе вице-спикеров. Если мы поймем, что они работали прекрасно, но с задачами не справились, тогда ставить вопрос, что нужен еще один вице-спикер, — заявила Наталья Пинус.

При этом кандидатуру самой Натальи Пинус выдвинули на должность.

— В нашем совете депутатов 50 человек , из них 10 — женщины. Ни одной женщины нет в председателях или зампредседателях профильных комиссий, вице-спикера нет. Я предлагаю Наталью Пинус, — заявила на сессии депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

На должность вице-спикера предложили также кандидатуры депутата от ЛДПР Евгения Лебедева и Светланы Каверзиной. Ее выдвинул депутат Ростислав Антонов, который сегодня присоединился к фракции ЛДПР. Но Каверзина взяла самоотвод.