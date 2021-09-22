В горсовете Новосибирска появилась новая бесплатная должность — зачем она нужна

Четвертый вице-спикер в горсовете Новосибирска будет работать бесплатно
В городском совете Новосибирска появился еще один вице-спикер. Теперь в совете их четыре, при этом новый вице-спикер будет работать на общественных началах без оплаты из бюджета.
— С целью оптимизации работы совета, повышения эффективности взаимодействия совета с общественностью и Заксобранием Новосибирской области, усиления деятельности по разработке и выдвижению законодательных инициатив предлагается изменить структуру совета и добавить четвертого заместителя председателя совета, который будет осуществлять свои полномочия на непостоянной основе, то есть бесплатно, — сообщил Дмитрий Асанцев.
Большинство депутатов идею поддержали, но были и те, кто высказался против.
— Это решение, на мой взгляд, политическое. Оно никакого отношения не имеет к эффективности нашего совета. Я бы хотела поставить под сомнение необходимость в четвертом вице-спикере. Если действительно говорить о разумных вещах, нужно сначала послушать отчеты о работе вице-спикеров. Если мы поймем, что они работали прекрасно, но с задачами не справились, тогда ставить вопрос, что нужен еще один вице-спикер, — заявила Наталья Пинус.
При этом кандидатуру самой Натальи Пинус выдвинули на должность.
— В нашем совете депутатов
На должность вице-спикера предложили также кандидатуры депутата от ЛДПР Евгения Лебедева и Светланы Каверзиной. Ее выдвинул депутат Ростислав Антонов, который сегодня присоединился к фракции ЛДПР. Но Каверзина взяла самоотвод.
Кандидатуру Лебедева предложил депутат от ЛДПР Евгений Прохоров.
— От нашего депутатского объединения мы предлагаем Евгения Лебедева. Это не значит, что он заранее себя выбрал, это значит, что каждый может выдвинуть свою кандидатуру, — сказал Прохоров.
Обсуждая кандидатуру Лебедева, несколько депутатов упомянули, что Лебедев почти не выступает на сессиях.
— Евгений Владимирович, посещаю все комиссии, в том числе в которых участвовали вы. Ни разу не слышала, чтобы вы выступали. Вы считаете, что вы справитесь с должностью вице-спикера? Нужно будет общаться с Заксобранием и мэрией, а вы у нас тот депутат, который на комиссиях молчит постоянно, — задала Лебедеву вопрос Светлана Каверзина.
— Отвечу на ваш вопрос коротко: справлюсь, — ответил Лебедев.
У Натальи Пинус поинтересовались, не будет ли она лоббировать интересы влиятельного супруга в должности вице-спикера.
— Каждый год, за исключением прошлого, вы декларируете ноль доходов и честно говорите, что поддержку вам оказывает супруг. Скажите, не кажется ли вам, что у нас в городе появится чрезвычайно влиятельный супруг, у которого будет жена в качестве вице-спикера? — спросил депутат от КПРФ Георгий Андреев.
— Мне за эти
По итогам голосования
Евгению Лебедеву
Сейчас вице-спикерами являются Николай Тямин («Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ) и Евгений Яковенко («Единая Россия»). Депутатский мандат Яковенко сейчас в суде пытается оспорить его основной соперник по избирательной кампании 2020 года, студент Вячеслав Якименко, выдвинутый в составе оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».