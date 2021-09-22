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В горсовете Новосибирска появилась новая бесплатная должность — зачем она нужна

Четвертым вице-спикером горсовета стал депутат от ЛДПР Евгений Лебедев

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Коллеги по горсовету отметили, что Лебедев почти не выступал на сессиях

Коллеги по горсовету отметили, что Лебедев почти не выступал на сессиях

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Четвертый вице-спикер в горсовете Новосибирска будет работать бесплатно

В городском совете Новосибирска появился еще один вице-спикер. Теперь в совете их четыре, при этом новый вице-спикер будет работать на общественных началах без оплаты из бюджета.

— С целью оптимизации работы совета, повышения эффективности взаимодействия совета с общественностью и Заксобранием Новосибирской области, усиления деятельности по разработке и выдвижению законодательных инициатив предлагается изменить структуру совета и добавить четвертого заместителя председателя совета, который будет осуществлять свои полномочия на непостоянной основе, то есть бесплатно, — сообщил Дмитрий Асанцев.

Большинство депутатов идею поддержали, но были и те, кто высказался против.

— Это решение, на мой взгляд, политическое. Оно никакого отношения не имеет к эффективности нашего совета. Я бы хотела поставить под сомнение необходимость в четвертом вице-спикере. Если действительно говорить о разумных вещах, нужно сначала послушать отчеты о работе вице-спикеров. Если мы поймем, что они работали прекрасно, но с задачами не справились, тогда ставить вопрос, что нужен еще один вице-спикер, — заявила Наталья Пинус.

При этом кандидатуру самой Натальи Пинус выдвинули на должность.

— В нашем совете депутатов 50 человек, из них 10 — женщины. Ни одной женщины нет в председателях или зампредседателях профильных комиссий, вице-спикера нет. Я предлагаю Наталью Пинус, — заявила на сессии депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Светлана Каверзина.

На должность вице-спикера предложили также кандидатуры депутата от ЛДПР Евгения Лебедева и Светланы Каверзиной. Ее выдвинул депутат Ростислав Антонов, который сегодня присоединился к фракции ЛДПР. Но Каверзина взяла самоотвод.

Кандидатуру Лебедева предложил депутат от ЛДПР Евгений Прохоров.

— От нашего депутатского объединения мы предлагаем Евгения Лебедева. Это не значит, что он заранее себя выбрал, это значит, что каждый может выдвинуть свою кандидатуру, — сказал Прохоров.

Обсуждая кандидатуру Лебедева, несколько депутатов упомянули, что Лебедев почти не выступает на сессиях.

— Евгений Владимирович, посещаю все комиссии, в том числе в которых участвовали вы. Ни разу не слышала, чтобы вы выступали. Вы считаете, что вы справитесь с должностью вице-спикера? Нужно будет общаться с Заксобранием и мэрией, а вы у нас тот депутат, который на комиссиях молчит постоянно, — задала Лебедеву вопрос Светлана Каверзина.

— Отвечу на ваш вопрос коротко: справлюсь, — ответил Лебедев.

У Натальи Пинус поинтересовались, не будет ли она лоббировать интересы влиятельного супруга в должности вице-спикера.

— Каждый год, за исключением прошлого, вы декларируете ноль доходов и честно говорите, что поддержку вам оказывает супруг. Скажите, не кажется ли вам, что у нас в городе появится чрезвычайно влиятельный супруг, у которого будет жена в качестве вице-спикера? — спросил депутат от КПРФ Георгий Андреев.

— Мне за эти 6 лет неоднократно задавали вопросы в отношении того, что, возможно, какие-то мои решения связаны с чьими-то интересами. Я могу сказать, что я представляю исключительно интересы людей. По прошествии 6 лет никто не может назвать ни одного моего решения, которое кто-то так или иначе может связать с чьими-то интересами, — ответила Пинус.

По итогам голосования 30 голосов отдали Евгению Лебедеву, а 8 голосов — Наталье Пинус.

Евгению Лебедеву 42 года. В 1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. Женат, воспитывает дочь. В 2019 году он выдвигался на пост мэра города.

Сейчас вице-спикерами являются Николай Тямин («Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ) и Евгений Яковенко («Единая Россия»). Депутатский мандат Яковенко сейчас в суде пытается оспорить его основной соперник по избирательной кампании 2020 года, студент Вячеслав Якименко, выдвинутый в составе оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

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муниципалитетгорсовет
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