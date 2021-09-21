В мэрии Новосибирска подтвердили, что на выборах учителям рекомендовали голосовать организованно

Сотрудников образовательных организаций Ленинского района Новосибирска просили голосовать в определенные дни. Такая информация следует из ответа мэрии на запрос НГС.

Напомним, в первый день прошедших выборах в Госдуму независимые наблюдатели опубликовали обращение, которое поступило в новосибирские школы и детские сады. Письмо пришло с электронного адреса Татьяны Александровны Плеховой — человек с таким именем работает в отделе образования мэрии Новосибирска. В документе руководителей образовательных организаций просят организовать голосование сотрудников до основного дня выборов — 19 сентября.