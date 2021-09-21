В мэрии Новосибирска подтвердили, что на выборах учителям рекомендовали голосовать организованно

Сотрудников образовательных организаций Ленинского района Новосибирска просили голосовать в определенные дни. Такая информация следует из ответа мэрии на запрос НГС.
Напомним, в первый день прошедших выборах в Госдуму независимые наблюдатели опубликовали обращение, которое поступило в новосибирские школы и детские сады. Письмо пришло с электронного адреса Татьяны Александровны Плеховой — человек с таким именем работает в отделе образования мэрии Новосибирска. В документе руководителей образовательных организаций просят организовать голосование сотрудников до основного дня выборов — 19 сентября.
В мэрии подтвердили, что такая телефонограмма была направлена в образовательные организации района. По информации мэрии на такую меру пошли «из-за роста сезонной заболеваемости»:
— В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и работой образовательных организаций в режиме повышенной готовности, ростом сезонной заболеваемости сотрудников и детей, а также участием большого количества педагогов в работе участковых избирательных комиссий, было рекомендовано организовать голосование сотрудников до 19 сентября 2021 с целью разведения потоков. Данное обращение носило рекомендательный характер и никаких дополнительных мер воздействия и побуждения не предусматривало, что подтверждается текстом телефонограммы, — сообщили в мэрии.
В первый день выборов сотрудники разных госструктур Новосибирска заявляли о том, что на работе их заставляли прикрепляться к другим участкам и голосовать там в одно время.
СЮЖЕТ
Голосование в Новосибирской области проходило с 17 по 19 сентября. Основным днем голосования считается 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, в Новосибирске выбирали муниципальные советы депутатов в нескольких городах области: Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. Мы следили за выборами в онлайн-трансляции.
Вчера утром появились предварительные итоги голосования.