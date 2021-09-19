Явка на выборах в Госдуму в Новосибирской области составила 20,5%

Избирательная комиссия региона опубликовала данные по явке на выборах в Государственную думу в Новосибирской области на 10:00 по местному времени. Она составила 20,5%.
— Проголосовали 442 283 избирателя. Явка по городу Новосибирску — 14,40% (проголосовали 174 745 избирателей), — сообщили в избиркоме.
По избирательным округам в области явка составила:
- Округ №135 — проголосовали 112 702 избирателя (20,91%);
- Округ №136 — проголосовали 113 074 избирателя (20,37%);
- Округ №137 — проголосовали 118 890 избирателей (22,90%);
- Округ №138 — проголосовали 97 817 избирателей (17,94%).
По итогам второго дня голосования предварительная явка в Новосибирской области составила 19,28%. Всего проголосовали 415 770 человек, из них 52 941 — на дому.