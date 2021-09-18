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Явка меньше 20%. Как прошел второй день выборов в Новосибирской области

Избирком опубликовал официальные данные

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Сегодня в регионе явка ниже, чем в первый день голосования

Сегодня в регионе явка ниже, чем в первый день голосования

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Явка на выборах в Новосибирской области менее 20%

В Новосибирской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований.

По данным избиркома, предварительная явка составила 19,28%. Всего проголосовали 415 770 человек, из них 52 941 — на дому.

Вот как выглядит явка в НСО по избирательным округами:

Округ №135 — проголосовали 106 705 избирателей (19,82%);

Округ №136 — проголосовали 106 270 избирателей (19,15%);

Округ №137 — проголосовали 111 523 избирателя (21,49%);

Округ №138 — проголосовали 91 272 избирателя (16,75%).

На избирательных участках сегодня в Новосибирске и области присутствовало 4 877 наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного статуса. Из них от политических партий с правом совещательного статуса — 759 человек, от кандидатов — 762 человека. Также на выборах присутствовало 359 наблюдателей от общественной палаты Новосибирской области.

Явка в первый день голосования, 17 сентября, составила 10,35%. Завтра в России пройдет заключительный день голосования. Фото забавных моментов на избирательных участках со всей России смотрите здесь.

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Госдумаизбирательная комиссиявыборы 18 сентября
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