Явка меньше 20%. Как прошел второй день выборов в Новосибирской области

Явка на выборах в Новосибирской области менее 20%
В Новосибирской области завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований.
По данным избиркома, предварительная явка составила 19,28%. Всего проголосовали
Вот как выглядит явка в НСО по избирательным округами:
Округ №135 — проголосовали 106 705 избирателей (19,82%);
Округ №136 — проголосовали 106 270 избирателей (19,15%);
Округ №137 — проголосовали 111 523 избирателя (21,49%);
Округ №138 — проголосовали 91 272 избирателя (16,75%).
На избирательных участках сегодня в Новосибирске и области присутствовало
Явка в первый день голосования, 17 сентября, составила 10,35%. Завтра в России пройдет заключительный день голосования. Фото забавных моментов на избирательных участках со всей России смотрите здесь.