Есть в России один обычай — раз в пять лет выборы в Госдуму устраивать. И все эти четыре года, пока не идет голосование, русский человек ночей не спит, тренирует подпись да галочки красивые ставить учится. Кто-то даже специально выбирает себе дату свадьбы так, чтобы выпадала на день голосования. Другие удивительные особенности национального голосования, с верблюдами и аниматорами, — в нашей подборке.

Село Жана-Аул находится в Республике Алтай на границе с Монголией. Там, по данным местных властей, зарегистрировано чуть больше 500 человек с правом голоса, и все они преимущественно представители казахского этноса. Голосовать местные жители прибыли при всём параде — в национальных костюмах, на верблюдах и лошадях.