Есть в России один обычай — раз в пять лет выборы в Госдуму устраивать. И все эти четыре года, пока не идет голосование, русский человек ночей не спит, тренирует подпись да галочки красивые ставить учится. Кто-то даже специально выбирает себе дату свадьбы так, чтобы выпадала на день голосования. Другие удивительные особенности национального голосования, с верблюдами и аниматорами, — в нашей подборке.
Село Жана-Аул находится в Республике Алтай на границе с Монголией. Там, по данным местных властей, зарегистрировано чуть больше 500 человек с правом голоса, и все они преимущественно представители казахского этноса. Голосовать местные жители прибыли при всём параде — в национальных костюмах, на верблюдах и лошадях.
В Кемеровской области молодожены Светлана Шварц и Александр Эглинс заглянули на избирательный участок перед свадьбой. Как говорится, один гражданский долг выполнили, можно и за второй браться.
Пара из Кемеровской области оказалась не одинока в своем порыве: в Забайкальском крае молодожены тоже проследовали в кабинки для волеизъявления.
А в Красноярском крае на избирательный участок пришло... пиво! Человек в костюме пенного засветился в инстаграме местного блогера.
Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.