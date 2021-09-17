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Голосует даже пиво: как в России проходит день выборов

Забавные фото и видео с избирательных участков со всей страны

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На избирательный участок некоторые пригнали на верблюдах

На избирательный участок некоторые пригнали на верблюдах

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Есть в России один обычай — раз в пять лет выборы в Госдуму устраивать. И все эти четыре года, пока не идет голосование, русский человек ночей не спит, тренирует подпись да галочки красивые ставить учится. Кто-то даже специально выбирает себе дату свадьбы так, чтобы выпадала на день голосования. Другие удивительные особенности национального голосования, с верблюдами и аниматорами, — в нашей подборке.

Село Жана-Аул находится в Республике Алтай на границе с Монголией. Там, по данным местных властей, зарегистрировано чуть больше 500 человек с правом голоса, и все они преимущественно представители казахского этноса. Голосовать местные жители прибыли при всём параде — в национальных костюмах, на верблюдах и лошадях.

Наездники хотели подарить любимому кандидату стадо верблюдов, но на избирательном участке принимали только голоса

Наездники хотели подарить любимому кандидату стадо верблюдов, но на избирательном участке принимали только голоса

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Транспортное средство пришлось оставить у входа на избирательный участок

Транспортное средство пришлось оставить у входа на избирательный участок

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В Кемеровской области молодожены Светлана Шварц и Александр Эглинс заглянули на избирательный участок перед свадьбой. Как говорится, один гражданский долг выполнили, можно и за второй браться.

Теперь можно и в ЗАГС

Теперь можно и в ЗАГС

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Пара из Кемеровской области оказалась не одинока в своем порыве: в Забайкальском крае молодожены тоже проследовали в кабинки для волеизъявления.

А в Красноярском крае на избирательный участок пришло... пиво! Человек в костюме пенного засветился в инстаграме местного блогера.

Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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выборывыборы в Госдумуизбирательный участок
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