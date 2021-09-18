Сергей Шойгу может стать новым полпредом президента в СФО

Новым полпредом в СФО могут назначить Сергея Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу может стать вице-премьером РФ и новым полномочным представителем президента по Сибирскому федеральному округу. Об этом сообщает телеграм-канал «Проспект мира» со ссылкой на собственный источник в аппарате полпреда СФО.
По данным издания, действующий министр также станет главой наблюдательного совета госкорпорации Сибири. На его создание планируется выделить 90 миллиардов рублей.
Место министра обороны вместо Сергея Шойгу, по сообщению источника, может занять Валерий Герасимов — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Кадровые перестановки могут произойти после выборов в Госдуму.
В начале мая появлялась информация, что новым полпредом может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, однако он опроверг эту информацию. Бывший полпред Сергей Меняйло покинул Новосибирск — его отправили в Северную Осетию.