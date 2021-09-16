Глава «Альянса врачей» публично объявила о разрыве с ФБК

Анастасия Васильева также заявила, что сам «Альянс врачей» работу продолжит и сможет справиться и с уголовными делами, и с давлением, которое на членов профсоюза оказывается. Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов полагает, что такое заявление было сделано именно в связи с давлением на главу «Альянса».



— Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель, — написал он в своих соцсетях.



Анастасия Васильева до последнего времени оставалась лечащим врачом оппозиционного политика, создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. В том числе консультировала семью оппозиционера после его отравления в 2020 году и оказывала помощь после того, как Навального отправили в колонию отбывать наказание по делу «Ив Роше».

