Глава «Альянса врачей» публично объявила о разрыве с ФБК

Глава «Альянса врачей» (признан в России «иностранным агентом». — Прим. ред.) Анастасия Васильева заявила о разрыве отношений с «Фондом борьбы с коррупцией» (признан в России «иностранным агентом», «экстремистской организацией» и ликвидирован по решению суда. — Прим. ред.). Пост об этом она опубликовала на своей странице в Facebook, попросив больше не ассоциировать «Альянс» и ФБК.
— В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала — про нас забыли. Использовали и выкинули… — пишет Анастасия Васильева. — Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит.
Анастасия Васильева также заявила, что сам «Альянс врачей» работу продолжит и сможет справиться и с уголовными делами, и с давлением, которое на членов профсоюза оказывается. Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов полагает, что такое заявление было сделано именно в связи с давлением на главу «Альянса».
— Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель, — написал он в своих соцсетях.
Анастасия Васильева до последнего времени оставалась лечащим врачом оппозиционного политика, создателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. В том числе консультировала семью оппозиционера после его отравления в 2020 году и оказывала помощь после того, как Навального отправили в колонию отбывать наказание по делу «Ив Роше».