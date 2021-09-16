Здесь будет Шойгуград: как и где будет прирастать Россия по рецепту министра обороны

Экономгеограф, преподаватель МГУ и старший преподаватель Высшей школы экономики Руслан Дохов также считает, что идея выглядит нереалистичной. Он объясняет это как минимум двумя причинами: преобладающей экономикой услуг и невозможностью регулировать миграцию из-за свободного рынка труда и недвижимости.



— Не поедут, потому что город — это в первую очередь локальная экономика. Сегодня экономика большинства российских городов связана с услугами, которые население оказывает друг другу. Ни в одном городе большая часть жителей не связана с материальным производством. Это значит, что такая экономика в первую очередь тяготеет к местам, где людям комфортно жить. В этом смысле населенные пункты конкурируют между собой по качеству среды и качеству разнообразия услуг, сервисов. Новый город всегда проигрывает старым. А города, расположенные в более сложных климатических условиях, будут проигрывать городам, которые расположены, условно, на юге.

В первом случае все проигрывают Москве. Нижний Тагил проигрывает Екатеринбургу, просто потому что это более крупный город. Во втором случае ясно, что условный Нижний Новгород проигрывает Сочи. Здесь такие почвенные сибиряки мне возразят, что сибирский климат прекрасен: «Нормальная зима — нормальное лето, это замечательно». Но мы видим, что ногами люди голосуют иначе. Это есть в любых полярных климатических странах, например в Канаде и США, — объясняет экономгеограф.



По информации Росстата, с 1991-го по 2018 год численность населения Сибирского федерального округа сократилась почти на 2 миллиона человек — с 21,1 миллиона до 19,3 миллиона человек. В 2018-м из состава СФО вышли Бурятия и Забайкальский край — не считая потери населения этих двух регионов, за последние годы численность населения снизилась еще на 170 тысяч человек.



Что касается второго пункта, то, по словам Руслана Дохова, в СССР государству удавалось регулировать миграцию за счет программы расселения и предоставления рабочих мест: купить квартиру тогда было невозможно. А вот в рамках открытых рынков труда и недвижимости, как сейчас, это нереально. Не помогут в глобальном плане и плюшки в виде льготной ипотеки или подъемных, которые анонсирует Шойгу, убежден эксперт.



— Это те меры, направленные на буферизацию, на попытку ослабить тренды. Маткапитал, сниженные налоги для фирм — это косметические меры. Они могли бы быть эффективны для стимуляции какого-то конкретного района в уже существующих населенных пунктах. Или, например, у вас есть промышленный район, который нужно перезапустить. И вот вы приглашаете инвестора, обговариваете налоговый режим, специальные условия для работников. Тут предложения могут подействовать, — заключил Руслан Дохов.

Ряд опрошенных нами экспертов подметил, что Сергей Шойгу в своей программе сконцентрировался только на Красноярском крае. И она никак не перекликается с общими планами развития страны или другими макрорегионами. Поэтому они делают вывод, что Сергей Кужугетович сосредоточился на родном регионе и малой родине. Ему нужно было создать образ будущего, красивую тему, которую можно пообсуждать.