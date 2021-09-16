Здесь будет Шойгуград: как и где будет прирастать Россия по рецепту министра обороны

По задумке президента Русского географического общества и министра обороны Сергея Шойгу, Сибирь должна прирасти 3–5 новыми городами с населением от
В чём суть предложения?
Идея была озвучена министром на заседании Сибирского отделения РАН и изначально выглядела если не утопично, то весьма и весьма амбициозно. Ну и сильно походила на предвыборный лозунг: Шойгу возглавляет федеральный список ЕР на выборах в Госдуму.
После через СМИ он поспешил уточнить: речь идет не о строительстве в тайге, а о развитии макрорегионов. То есть территорий, годами сосредоточенных на тех или иных направлениях: добыче газа, нефти, ископаемых, драгметаллов или древесины. Помочь в этом должны ключевые транспортные пути страны к Европе и Китаю, пролегающие через Сибирь.
Большая часть названных Шойгу точек сосредоточена в Красноярском крае. Например, между Красноярском и Братском он предлагает создать промышленный центр «с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника"», а также Алюминиевую долину. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска — кластер «Лес и строительные материалы».
— Новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров, — цитирует слова министра РБК, — и бояться этого не нужно. Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КАМАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим. Решение это явно перезрело. Посмотрите, космодром Восточный. Скоро уже пилотируемые полеты пойдут, а город Циолковский, по сути, еще не начат.
Первый город может появиться на границе Хакасии и Красноярского края, в Минусинской котловине, сообщал портал URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник. Ставку собираются делать на Электроград. Проект якобы прорабатывается уже 2 года. В
— От Абакана к Транссибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград: 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку всё бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект, — рассказал собеседник агентства.
Судя по всему, одной Сибирью не ограничится. В августе на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве нового города Спутника в
Логично, что стройка займет не одно десятилетие. Для этого в Сибирь, как и во времена Советского Союза при возведении БАМа и Транссиба, правительство намерено привлекать специалистов. Заинтересовать их оно рассчитывает льготной ипотекой, повышенным маткапиталом, раздачей земельных участков и подъемными. Если всё получится, говорится в программе министра, то к 2030 году число населения вырастет с
А вот финансирование глобального проекта пока не определено. Известно, что без привлечения частного капитала не обойдется. Инвесторам обещают оптимальный налоговый режим, возведение базовой инфраструктуры, транспортную доступность.
— Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний, — считает Шойгу.
К слову, переселить топ-менеджеров в Красноярск власти мечтают уже больше 6 лет, и только сейчас появились первые ласточки: РУСАЛ выкупил здание «Краскона» в центре города под свой офис, рядом закупает дорогущие пентхаусы.
По словам Шойгу, он давно заручился в этом вопросе поддержкой президента — идея прорабатывается более 10 лет с участием «ученых и практиков». Недавно Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы, и осенью ее должны презентовать.
По стопам советской системы расселения. Тогда в чём разница?
Создание новых городов позволит сократить миграцию молодежи в столицы, такое мнение РИА «Новости» высказал президент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов. Он убежден, что это произойдет за счет новых возможностей на новых территориях, которые станут центрами притяжения. Помочь в этом должны публичная поддержка и огласка. Однако эксперт отметил, что строительство потребует новых вложений.
Часть экспертов, к которым мы обращались, отказалась комментировать возможность строительства новых городов, условных Шойгуградов. Например, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич отреагировала на звонок корреспондента NGS24.RU довольно эмоционально и заявила: «Это невозможно сделать. Я не буду комментировать предвыборный пиар Шойгу».
Политолог, доцент Департамента политической науки НИУ ВШЭ Александр Кынев оказался также весьма категоричен в своих суждениях.
— Не думаю, что есть хоть один вменяемый человек, который воспринимает это всерьез. Зачем составляют программы? Видимо, говорить больше не о чем. Для реализации нет ни ресурсов, ни людей — ничего. У нас куча умирающих городов. Вспоминается мультфильм «Простоквашино»: «Для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет». Чтобы построить город и заселить, нужно этих людей откуда-нибудь взять. Переселите из других городов и их закроете? Москвичей под конвоем привезете и колючую проволоку поставите, чтобы не убежали? Я уже не говорю про экономическую целесообразность. Даже планы поворота северных рек на юг были более обоснованы, — сравнивает Кынев.
После выборов все о проекте забудут, уверен собеседник. На замечание, что проект начали реализовывать под Владивостоком, он говорит, что это давняя история. И речь в данном случае идет лишь о соединении города с другим, Артемом, что по факту является агломерацией: «Просто один город сливается с другим, люди где жили, там и живут. Таким же образом можно к Канску, Дивногорску присоединить Красноярск. Но что от этого изменится?»
К идее создания новых производств в новых городах политолог тоже настроен скептически:
— Экономика живет по своим законам. Есть понятия рентабельности, транспортной удобности, себестоимости и так далее. Соответственно, развитие производств появляется там, где оно экономически целесообразно. В остальных случаях это заканчивается, как в конце Советского Союза, умирающими городами и брошенными заводами, — убежден он.
Александр Кынев приводит в пример похожую идею губернатора Калининградской области Георгия Бооса.
— Входя в должность, он тоже резко предложил увеличить население области до нескольких миллионов. Народ тоже посмеялся. Но раз губернатор сказал, надо что-то сделать. Закончилось это тем, что один из военных городков решили переоборудовать для переселения мигрантов. Пока платили-охраняли, они там жили. Как только перестали, все разъехались. Это всё, чем может кончиться, — подытожил собеседник.
Экономгеограф, преподаватель МГУ и старший преподаватель Высшей школы экономики Руслан Дохов также считает, что идея выглядит нереалистичной. Он объясняет это как минимум двумя причинами: преобладающей экономикой услуг и невозможностью регулировать миграцию из-за свободного рынка труда и недвижимости.
— Не поедут, потому что город — это в первую очередь локальная экономика. Сегодня экономика большинства российских городов связана с услугами, которые население оказывает друг другу. Ни в одном городе большая часть жителей не связана с материальным производством. Это значит, что такая экономика в первую очередь тяготеет к местам, где людям комфортно жить. В этом смысле населенные пункты конкурируют между собой по качеству среды и качеству разнообразия услуг, сервисов. Новый город всегда проигрывает старым. А города, расположенные в более сложных климатических условиях, будут проигрывать городам, которые расположены, условно, на юге.
В первом случае все проигрывают Москве. Нижний Тагил проигрывает Екатеринбургу, просто потому что это более крупный город. Во втором случае ясно, что условный Нижний Новгород проигрывает Сочи. Здесь такие почвенные сибиряки мне возразят, что сибирский климат прекрасен: «Нормальная зима — нормальное лето, это замечательно». Но мы видим, что ногами люди голосуют иначе. Это есть в любых полярных климатических странах, например в Канаде и США, — объясняет экономгеограф.
По информации Росстата, с 1991-го по 2018 год численность населения Сибирского федерального округа сократилась почти на 2 миллиона человек — с 21,1 миллиона до 19,3 миллиона человек. В 2018-м из состава СФО вышли Бурятия и Забайкальский край — не считая потери населения этих двух регионов, за последние годы численность населения снизилась еще на 170 тысяч человек.
Что касается второго пункта, то, по словам Руслана Дохова, в СССР государству удавалось регулировать миграцию за счет программы расселения и предоставления рабочих мест: купить квартиру тогда было невозможно. А вот в рамках открытых рынков труда и недвижимости, как сейчас, это нереально. Не помогут в глобальном плане и плюшки в виде льготной ипотеки или подъемных, которые анонсирует Шойгу, убежден эксперт.
— Это те меры, направленные на буферизацию, на попытку ослабить тренды. Маткапитал, сниженные налоги для фирм — это косметические меры. Они могли бы быть эффективны для стимуляции какого-то конкретного района в уже существующих населенных пунктах. Или, например, у вас есть промышленный район, который нужно перезапустить. И вот вы приглашаете инвестора, обговариваете налоговый режим, специальные условия для работников. Тут предложения могут подействовать, — заключил Руслан Дохов.
Ряд опрошенных нами экспертов подметил, что Сергей Шойгу в своей программе сконцентрировался только на Красноярском крае. И она никак не перекликается с общими планами развития страны или другими макрорегионами. Поэтому они делают вывод, что Сергей Кужугетович сосредоточился на родном регионе и малой родине. Ему нужно было создать образ будущего, красивую тему, которую можно пообсуждать.