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Следственный комитет предъявил Навальному новое обвинение

На этот раз его обвиняют в создании организации, посягающей на личность и права граждан

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Алексей Навальный сейчас отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше»

Алексей Навальный сейчас отбывает срок в колонии по делу «Ив Роше»

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Следственный комитет предъявил оппозиционному политику Алексею Навальному обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Речь о «Фонде борьбы с коррупцией» (в июне этого года суд признал организацию экстремистской, ранее Минюст признал ее НКО, выполняющей функции иностранного агента) — по мнению следствия, его деятельность была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

— Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года, — пишет Следственный комитет. — При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

Сейчас ведомство продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 239 УК РФ. В качестве наказания за это преступление может быть назначено судом от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Алексей Навальный в это время отбывает в колонии срок, ранее назначенный судом по делу «Ив Роше». Изначально он был условным, однако за сутки до его окончания ФСИН попросила заменить условный срок на реальный, поскольку оппозиционер не отмечался, находясь на реабилитации в Германии. Его задержали в аэропорту сразу, как только он вернулся в Россию. В феврале состоялся суд, после чего политик отправился в ИК-2 во Владимирской области, где и находится по сей день. Ранее адвокаты сообщали, что у Навального в колонии начались проблемы со здоровьем. Добиваясь медпомощи, в марте он начал голодовку, которую прекратил лишь через несколько недель.

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Алексей НавальныйСледственный комитетФБКФСИН
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