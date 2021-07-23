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Еще одну новосибирскую журналистку внесли в список иноагентов

Девушка ушла из «Проекта»* за неделю до этого

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Софья Гройсман родилась в Новосибирске. Окончила журфак МГУ

Софья Гройсман родилась в Новосибирске. Окончила журфак МГУ

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Еще одну журналистку из Новосибирска признали иноагентом

Минюст РФ включил в список иноагентов журналистку из Новосибирска, экс-сотрудницу интернет-издания «Проект» Софью Гройсман.

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Вместе с теперь уже бывшим корреспондентом издания Софьей Гройсман в список вошли заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, корреспондент издания, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Софья Гройсман родилась в Новосибирске. В 2015 году окончила журфак МГУ. Работала на телеканале «Дождь», затем в «Проекте». В середине июля покинула интернет-издание.

Журналистка не стала отвечать на вопросы НГС и комментировать ситуацию.

*Издание «Проект» признано СМИ-иноагентом в 2021 году.

15 июля Минюст внес пятерых новосибирских журналистов издания в реестр СМИ — иностранных агентов. Затем одного их них задержали.

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Минюстсвобода слова
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