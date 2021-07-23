Еще одну новосибирскую журналистку внесли в список иноагентов

Еще одну журналистку из Новосибирска признали иноагентом
Минюст РФ включил в список иноагентов журналистку из Новосибирска, экс-сотрудницу интернет-издания «Проект» Софью Гройсман.
Вместе с теперь уже бывшим корреспондентом издания Софьей Гройсман в список вошли заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, корреспондент издания, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский, журналисты Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
Софья Гройсман родилась в Новосибирске. В 2015 году окончила журфак МГУ. Работала на телеканале «Дождь», затем в «Проекте». В середине июля покинула интернет-издание.
Журналистка не стала отвечать на вопросы НГС и комментировать ситуацию.
*Издание «Проект» признано СМИ-иноагентом в 2021 году.
15 июля Минюст внес пятерых новосибирских журналистов издания в реестр СМИ — иностранных агентов. Затем одного их них задержали.