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Назван претендент на пост главы департамента транспорта в Новосибирске

Сейчас он возглавляет администрацию Советского района

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Дмитрий Оленников занимает административные должности с 2004 года

Дмитрий Оленников занимает административные должности с 2004 года

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Департамент транспорта Новосибирска может возглавить Дмитрий Оленников

Место начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска займет Дмитрий Оленников, глава Советского района. Об увольнении предыдущего руководителя Романа Дронова стало известно накануне, 24 мая.

— Рассматривается кандидатура Дмитрия Оленникова, с высокой долей вероятности он будет назначен, — сообщил НГС источник в мэрии Новосибирска.

Сам глава Советского района сообщил НГС, что не знает о назначении.

— Первый раз подобную информацию слышу, — ответил он журналисту на вопрос о переводе на другую должность.

По данным с сайта мэрии Новосибирска, Дмитрий Оленников родился в 1972 году в Томской области. В 1994 году он закончил Новосибирский государственный педагогический университет, где учился на учителя истории. В 2004 году получил специальность юриста в Сибирской академии государственной службы. С 1991 по 2004 годы работал воспитателем, учителем, директором Сузунской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот.

В 2004 году Дмитрий Оленников стал заместителем начальника отдела образования администрации Заельцовского района, в 2005 возглавил отдел опеки и попечительства главного управления образования мэрии. С 2007 года работал начальником отдела образования, а затем — первым заместителем главы администрации Заельцовского района. В 2013 году Дмитрий Оленников вступил в должность заместителя главы администрации Советского района, в январе 2015 стал начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска. В том же году, 23 ноября, возглавил администрацию Советского района.

В феврале из мэрии уволился Максим Леоненко, глава управления предпринимательства. Он рассказал НГС, почему принял такое решение.

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департамент транспортамэрия
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